Татьяна Мишина: «Уход Ягудина – это было болезненно. Мне кажется, я переживала больше, наверное, женщины ближе к сердцу принимают»

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина назвала уход из группы самым сложным в карьере.

«Самый сложный уход – Ягудина, больше не могу вспомнить другого сложного перехода. Это уже был чемпион мира, достаточно известный, сильный.

Иногда конкуренция в группе подстегивает, тогда уже подрастал . Видимо, трудно было сосуществовать в группе двум таким сильным спортсменам. Может, и Алексей (Мишин – Sports.ru) где-то сделал такой уклон в сторону Евгения.

Уход Ягудина – это было болезненно. Мне кажется, я переживала больше. Наверное, женщины ближе к сердцу принимают», – сказала Мишина в спецрепортаже «Матч ТВ» «Пара на дистанции».