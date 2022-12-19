Татьяна Мишина: «Уход Ягудина – это было болезненно. Мне кажется, я переживала больше, наверное, женщины ближе к сердцу принимают»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Алексей Мишин мужское катание Татьяна Мишина Матч ТВ Фигурное катание

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина назвала уход Алексея Ягудина из группы Алексея Мишина самым сложным в карьере. 

«Самый сложный уход – Ягудина, больше не могу вспомнить другого сложного перехода. Это уже был чемпион мира, достаточно известный, сильный.

Иногда конкуренция в группе подстегивает, тогда уже подрастал Плющенко. Видимо, трудно было сосуществовать в группе двум таким сильным спортсменам. Может, и Алексей (Мишин – Sports.ru) где-то сделал такой уклон в сторону Евгения.

Уход Ягудина – это было болезненно. Мне кажется, я переживала больше. Наверное, женщины ближе к сердцу принимают», – сказала Мишина в спецрепортаже «Матч ТВ» «Пара на дистанции».

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