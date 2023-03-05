С платья Камилы Валиевой убрали капюшон. В конце проката она закрыла лицо рукой

Теги сборная России Олимпийская сборная России фото Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева исполнила произвольную программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

В этот раз с платья Валиевой убрали капюшон, а в конце проката она закрыла лицо рукой и почти расплакалась.

Ранее фигуристка каталась в платье с капюшоном – это отсылка к Олимпиаде-2022 в Пекине, когда на фоне допинг-скандала она проходила через микст-зону журналистов, закрываясь от них капюшоном.

Почему капюшон Валиевой в моменте – это символ времени, где никто не желает разговаривать ни с кем

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54 комментария

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Hardy
плакала, потому что это последний прокат в карьере? или вернётся через два года дисквала?
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МИХАЛЫЧ
Обиженки от носатого в топе друг друга плюсуют
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Sat397
Ответ Vanilopa
Валиева не чемпионка ОИ! В личке она была 4й! По команднику Медалей нет, как и у остальных команд, благодаря ее открытому делу о допинге!!!!
Когда решение примут, что Камилу лишили олимпийской медали, тогда и пишите.
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Алексей Иванов
Ответ AA MM
Клоунесса и допингистка. Позор.
В чем допингистка? Сша так сказки?
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Алексей Иванов
Ответ Edberg
Более фальшивой фигуристки я в жизни не видел. Фальшиво все, начиная от слез заканчивая смехом. Уж какая Медведева была неестественной, но даже она отдыхает по сравнению с этой допингисткой ( а что она такова лично я уже не сомневаюсь)
Случайно капли попали к ней
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annaroza13
Просто ужасно депрессивная программа. Такую не захочется пересматривать, несмотря на эти четверные тулупы. Камила к концу сезона как-то фальшиво смотрится...
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Juliajulia
Самое разумное было бы - сменить программу после ОП, но, похоже, им там нравится всем штабом манипулировать этой темой и пиарится на ней
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Anna Morgan
Ответ Pentrak
Может, если бы гасили определённые моменты её поведения ещё в юниорах, то её бы так не понесло. Но вот как бы вроде должно было быть её жалко гипотетически, но смотря на это всё, невольно испытываешь прямо противоположные чувства.
возможно, это делается намеренно. Ведь даже программу пп ей поставили бесячую, явно, чтобы раздражать людей. Это я без относительно самой малолетней валиевой, схватившей звезду
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Mixalblch
А чего плакать? Басманный суд признает ОЧ на территории РФ. Педаль вручат, машинки выдадут
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singer1
Ответ Anna Morgan
эта игра лицом уже надоела. Почему они не видят, что это только отталкивает людей?
Точно, видеть уже не могу с этой прогой, издевательство над чужой нервной системой, что это за непонятная истерика, на колени грохнулась, кто-то умер, руки-ноги потеряла?!
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Vanilopa
Ответ Sat397
Камила лидер сборной, чемпионка ОИ, она исполнила два квада, почему ей должны низкие баллы ставить? Да и взрослое катание Камилы не идет в сравнение с детским катанием Аделии прошедшей через отдельную калитку, и Соней.
Валиева не чемпионка ОИ! В личке она была 4й!

По команднику Медалей нет, как и у остальных команд, благодаря ее открытому делу о допинге!!!!
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МИХАЛЫЧ
Бестолковый сайт,, вывели это на главную ленту ,,, Эй хайпажеры там много чего реально интересного было..
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Sat397
Ответ Екатерина Ивановская
За какой артистизм? Вторую оценку имеете ввиду? Загитова всегда скользила лучше, а все остальное вкусовщина. Но Медведева не получала за вторую оценку с падениями больше Загитовой без них!
А сегодня кто не упал. Вообще-то все попадали. А за артистизм Камила и должна больше баллов получать чем вчерашние юниорки, всегда так было.
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Raduga
Ответ Sat397
Камила лидер сборной, чемпионка ОИ, она исполнила два квада, почему ей должны низкие баллы ставить? Да и взрослое катание Камилы не идет в сравнение с детским катанием Аделии прошедшей через отдельную калитку, и Соней.
Почему Валиева лидер сборной? ЧР Акатьева, на ОИ у нее 4 место.
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delM
Ответ Pentrak
Самое противное-у неё ничего не жмёт. Никакого раскаяния, чувства вины или хотя бы попыток разобраться и сказать правду. Она вместе со своим окружением больше года лоббируют одну мысль:"жеребёнкаобижают!"
А вы из России ? Или вас купили и вы льёте это своё … сюда?
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Екатерина Ивановская
Ответ Sat397
Почему когда более опытной Медведевой давали в сто раз больше баллов за артистизм чем Загитовой вышедшей во взрослые - это не вызывало вопросов, а теперь должно быть по другому, только потому что Камилу вы ненавидите?
За какой артистизм? Вторую оценку имеете ввиду? Загитова всегда скользила лучше, а все остальное вкусовщина. Но Медведева не получала за вторую оценку с падениями больше Загитовой без них!
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singer1
Ответ Peter Varfolomeyev
Хорошо, что до них дошло, что это зашквар и манипуляция.
А им плевать, что все всё видят и понимают.Эт - первое. Второе - может хватит её использовать штабу в свою пользу, ее к врачу надо срочно везти матери
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Sat397
Ответ Екатерина Ивановская
Она не лидер сборной, ЧР выиграла Акатьева. На ОИ Валиева была четвертой. Она с падением и сорванным каскадом обскакала тех, кто откатал без них!
Почему когда более опытной Медведевой давали в сто раз больше баллов за артистизм чем Загитовой вышедшей во взрослые - это не вызывало вопросов, а теперь должно быть по другому, только потому что Камилу вы ненавидите?
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Anna Morgan
От копюшона избавились, теперь осталось от фальшивых эмоций избавиться и будет нормик
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Pentrak
Ответ Anna Morgan
ну, а чего ей не верить. елей со всех щелей, фанов на трибунах много. Да и после обвинительного вердикта ее не оставят , чтобы рот не открыла. Ну, хоть бес ить не будет
Может, если бы гасили определённые моменты её поведения ещё в юниорах, то её бы так не понесло. Но вот как бы вроде должно было быть её жалко гипотетически, но смотря на это всё, невольно испытываешь прямо противоположные чувства.
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Nastyok
Позорнейшие баллы, опять космос на медаль натянули. Невозможно. Сколько можно лепить героиню. Хайп, блат, позор.
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Sat397
Ответ Edberg
Взрослая? Пусть тогда сама и ответит, принимала допинг или нет. Так нет же, она будет возрастом прикрываться. «Я не я, корова не моя», спрашивайте у взрослых…
За взрослых тоже адвокаты отвечают, вы как с луны свалились))
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elene.elene
Считаю большой ошибкой ставить Камиле эту программу про капюшон и Олимпиаду. Этот злосчастный капюшон с ней "сроднился" за время проката/тренировок этой проги. уже стойкая ассоциация вроде детской клички, которая навсегда приклеивается к человеку.. , Очень зря. И как зрителю ноль удовольствия смотреть на это. Тулупы потрясающие, высокие, красивые. И забрали все силы сегодня.
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Екатерина Ивановская
Ответ Sat397
Камила лидер сборной, чемпионка ОИ, она исполнила два квада, почему ей должны низкие баллы ставить? Да и взрослое катание Камилы не идет в сравнение с детским катанием Аделии прошедшей через отдельную калитку, и Соней.
Она не лидер сборной, ЧР выиграла Акатьева. На ОИ Валиева была четвертой. Она с падением и сорванным каскадом обскакала тех, кто откатал без них!
+7
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+6
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AA MM
Клоунесса и допингистка. Позор.
+13
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