С платья Камилы Валиевой убрали капюшон. В конце проката она закрыла лицо рукой

Фигуристка Камила Валиева исполнила произвольную программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

В этот раз с платья Валиевой убрали капюшон, а в конце проката она закрыла лицо рукой и почти расплакалась.

Ранее фигуристка каталась в платье с капюшоном – это отсылка к Олимпиаде-2022 в Пекине, когда на фоне допинг-скандала она проходила через микст-зону журналистов, закрываясь от них капюшоном.

Почему капюшон Валиевой в моменте – это символ времени, где никто не желает разговаривать ни с кем