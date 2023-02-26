Елена Радионова: «Отсутствие Трусовой на финале Гран-при – это потеря. Саша – двигатель фигурного катания»

Елена Радионова назвала Александру Трусову «двигателем» фигурного катания.

«Отсутствие Саши Трусовой на финале Гран-при [России] – это потеря. Жаль, что ее не будет. На нее приходят смотреть, она очень яркая, запоминающаяся фигуристка.

Саша – это всегда про какую-то сенсацию. Всем интересно, сколько она будет прыгать четверных. Но у нас есть много фигуристок, на которых также будет интересно смотреть, и конкуренция будет очень высокой.

Конечно, ждем ее возвращения на лед, на соревнования. Саша – двигатель фигурного катания. Перспективы на возвращение большие. Если она будет так же исполнять контент, который она делала на Олимпиаде, то высокие места ей гарантированы.

Верю ли я, что Трусова может повторить свой рекорд по четверным? Это будет очень сложно сделать, но я верю. Главное, чтобы здоровье позволяло», – сказала Радионова, бронзовый призер ЧМ-2015.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге. 23 февраля появилась информация, что Трусова пропустит его из-за проблем со спиной.