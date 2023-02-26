Елена Радионова: «Отсутствие Трусовой на финале Гран-при – это потеря. Саша – двигатель фигурного катания»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Елена Радионова Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Радионова назвала Александру Трусову «двигателем» фигурного катания.

«Отсутствие Саши Трусовой на финале Гран-при [России] – это потеря. Жаль, что ее не будет. На нее приходят смотреть, она очень яркая, запоминающаяся фигуристка.

Саша – это всегда про какую-то сенсацию. Всем интересно, сколько она будет прыгать четверных. Но у нас есть много фигуристок, на которых также будет интересно смотреть, и конкуренция будет очень высокой.

Конечно, ждем ее возвращения на лед, на соревнования. Саша – двигатель фигурного катания. Перспективы на возвращение большие. Если она будет так же исполнять контент, который она делала на Олимпиаде, то высокие места ей гарантированы.

Верю ли я, что Трусова может повторить свой рекорд по четверным? Это будет очень сложно сделать, но я верю. Главное, чтобы здоровье позволяло», – сказала Радионова, бронзовый призер ЧМ-2015.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге. 23 февраля появилась информация, что Трусова пропустит его из-за проблем со спиной.

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55 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Viktoria dek
Аня, которая после операции восстановила все тройные, дупель, бильман и прыгает уже каскады, и находится в намного лучшей форме, чем Саша, притом что Аня в сезон не вышла)
Сказки расказывайте тем кто прокат не видел .Может поверят?
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ls44
Ответ askarik1992
Как же надоел навязчивый пиар трусовой это просто смешно)))
Надоел черный пиар любителей Щербаковой там, где люди читают про Сашу, просто безобразие, надоели ужасно.
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наталья Головченко
Ответ Эшли
Вы хоть иногда вспоминайте что у девочек пубертат бывает, который проходит, а такие комменты путь к РПП.
Что-то, у художниц (художественная гимнастика) так пубертат не прет?! И себя не припомню и подруг моих с пубертатом. Интересно, в связи с чем это происходит???Щербакова была худющая и казалось ей ничего не грозит, но нет, у Майи вся нижняя часть увеличилась вдвое. По Камиле и Саши было понятно, там мамы крупные. Миновало пожалуй, явный, как это называют пубертат у Медведевой и Косторной, их не разносило, так явно. И в танцах на льду не вижу, чтоб девочки так поправлялись.
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ls44
Ответ vanessa2021
Опять стая поддержки Щербаковой в сборе на ветке Саши )))
Правильно, стая настоящая, шайка.
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vanessa2021
Ответ Viktoria dek
Аня, которая после операции восстановила все тройные, дупель, бильман и прыгает уже каскады, и находится в намного лучшей форме, чем Саша, притом что Аня в сезон не вышла)
У Ани на последнем шоу дупель с степом , тройной с недокрутом, бильман еле-еле. Каскадов не было и сомнительно, чтобы к дупелю со степом или недокрученному тройному Анна смогла бы еще каскад прицепить.

Реалистичны будьте)))
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Lёna
Ответ Den3Lo
Мотор затроил и заглох...
сочувствую) начните с проверки системы зажигания- свечей, катушки. модуля
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Эшли
Ответ vanessa2021
Это вы МНЕ пишете???
Нет конечно же, извините за кривое цитирование, это Травину и его грации слонопотама.
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Viktoria dek
Ответ Бильм@н
Комментарий удален модератором
Аня, которая после операции восстановила все тройные, дупель, бильман и прыгает уже каскады, и находится в намного лучшей форме, чем Саша, притом что Аня в сезон не вышла)
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Lёna
Ответ vanessa2021
Я тоже думаю, что они на работе))) Еще удивляет, что именно болелы Щербаковой переживают за мои минусы. Их видимо папа- стас штрафует за минусы и премии дает за плюсы, вот они по себе и судят)))
интересная у них система оплаты) сдельно- премиальная?))
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Сергей Южин
Конечно, отсутствие Трусовой большая потеря.
С удовольствием посмотрел бы, как ее будут обыгрывать все, кому не лень!
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ls44
Ответ vanessa2021
Как вам не стыдно такие гадости писать.
Завидуют Саше, потому что у нее все лучше, чем у их протежешек.
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Den3Lo
Мотор затроил и заглох...
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Marya Y
Ответ Skyolker
Блин, спортс только и делает, что пишет про какие-то разборки, но совершенно проигнорировал тот факт, что Юзуру сегодня откатал крупнейшее в истории ФК шоу в Tokyo Dome. В одно лицо, при полностью забитом зале и прямой трансляцией по Dysney+. Чтобы понимать, вместительность Tokyo Dome - 55000 чел. Стоимость билетов от 200$. Там выступали самые именитые музыканты и артисты современности. И фигурист там впервые. Счастливые японцы! Вот кто до сих пор двигает фигурное катание к новым горизонтам и выводит его на недостижимый, новый уровень. Кстати, он в прекрасной форме. Выложил у себя на ютубе видео полной программы, которую откатал с 5 квадами и 2-мя 3А.
Юзуру это отдельная вселенная. На это шоу билеты были давно раскупили. Юзуру завершил со спортом, но не ушёл из фигурного катания.
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vanessa2021
Ответ Эшли
Вы хоть иногда вспоминайте что у девочек пубертат бывает, который проходит, а такие комменты путь к РПП.
Это вы МНЕ пишете???
+2
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Эшли
Ответ vanessa2021
Как вам не стыдно такие гадости писать.
Вы хоть иногда вспоминайте что у девочек пубертат бывает, который проходит, а такие комменты путь к РПП.
0
0
0
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vanessa2021
Ответ Lёna
скорее всего на работе
Я тоже думаю, что они на работе)))

Еще удивляет, что именно болелы Щербаковой переживают за мои минусы. Их видимо папа- стас штрафует за минусы и премии дает за плюсы, вот они по себе и судят)))
+1
-1
0
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Viks
Ответ Лека-Лека
Не велика потеря.
У Трусовой серябряная медаль олимпиады. И рекорд по прыжкам.
+2
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vanessa2021
Ответ Denis Travin
... трудно представить Трусову, заросшую салом, двигателем чего-либо, такщитаю.
Как вам не стыдно такие гадости писать.
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Viks
Ответ Николай Криницкий
Вот и проплаченные восхвалители подтянулись. Так ФК двигала, что ни одного титула не удосужилась выиграть.
Где касса?
+1
-1
0
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Denis Travin
... трудно представить Трусову, заросшую салом, двигателем чего-либо, такщитаю.
+2
-3
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vanessa2021
Ответ Mary Ion
В этом году Саше было бы очень тяжело бороться за тройку. И я не думаю, что в следующем году ситуация изменится. Мне бы искренне хотелось, чтобы она вернулась на соревнования. Но верится в это мало
У Саши хроническая травма спины, об этом еще Глейх говорил после ОП.

. После травмы ноги ОИ сезона Саша тренироваться не может долго, приходится делать частые перерывы, снимать коньки и даватб ноге отдохнуть, потому что отекает. Осенью было видео с ее трень, Саша в корсете тренилась и перерывы делала, коньки снимала, чтобы нога отдыхала.

Это только то, что знаем из травм.

Усугублять эти травмы ради российских этапов ГП явно смысла нет.

Если нас допустят до МС в след. сезоне и если ситуация со здоровьем както улучшится- может и вернется Саша.
+3
-3
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Бильм@н
Ответ Mary Ion
В этом году Саше было бы очень тяжело бороться за тройку. И я не думаю, что в следующем году ситуация изменится. Мне бы искренне хотелось, чтобы она вернулась на соревнования. Но верится в это мало
Если будет международка то вернётся. А на внутренних стартах после Олимпиады неинтересно.
+4
-3
+1
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Lёna
Ответ vanessa2021
Лека- одиозный хейтер, классический. Ни одного коммента по сути фк, только набросы на Сашу. На ветки про Сашу первая прибегает.
скорее всего на работе
+2
-2
0
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Skyolker
Блин, спортс только и делает, что пишет про какие-то разборки, но совершенно проигнорировал тот факт, что Юзуру сегодня откатал крупнейшее в истории ФК шоу в Tokyo Dome. В одно лицо, при полностью забитом зале и прямой трансляцией по Dysney+. Чтобы понимать, вместительность Tokyo Dome - 55000 чел. Стоимость билетов от 200$. Там выступали самые именитые музыканты и артисты современности. И фигурист там впервые. Счастливые японцы! Вот кто до сих пор двигает фигурное катание к новым горизонтам и выводит его на недостижимый, новый уровень.

Кстати, он в прекрасной форме. Выложил у себя на ютубе видео полной программы, которую откатал с 5 квадами и 2-мя 3А.
+12
-1
+11
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vanessa2021
Ответ Lёna
Лека-Лека, не пишите мне, пожалуйста, раз уж ответить вам невозможно
Лека- одиозный хейтер, классический. Ни одного коммента по сути фк, только набросы на Сашу. На ветки про Сашу первая прибегает.
+5
-2
+3
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