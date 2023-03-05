Петросян чисто исполнила на тренировке четверной флип, Валиева – четверной тулуп, Муравьева – тройной аксель

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Стало известно, какие элементы ультра-си исполняли фигуристки на тренировке.

Сегодня в финале Гран-при России пройдет произвольная программа женщин.

Камила Валиева сделала четверной тулуп в каскаде чисто, на сольном четверном тулупе сделала «бабочку».

Аделия Петросян чисто прыгнула четверной флип, упала с четверного тулупа, затем исполнила чисто четверной тулуп – двойной аксель.

Софья Акатьева прыгнула тройной аксель с касанием руками, чисто сделала два четверных тулупа (сольный и в каскаде). Вне прогона она без ошибок исполняла четверной тулуп – двойной аксель. 

Алина Горбачева сделала один четверной сальхов с помаркой на выезде, с другого упала. К концу тренировки прыжок стал получаться лучше.

Софья Муравьева прыгнула тройной аксель в каскаде, на втором акселе сделала «бабочку». 

Елизавета Туктамышева каталась под музыку без прыжков, обозначая макет программы, и покинула тренировку раньше времени.

Финал Гран-при России. Петросян, Туктамышева, Валиева, Муравьева, Акатьева, Горбачева выступят с произвольными программами

10 комментариев

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garovatat
Да, квадистки заставляют поволноваться! Давление, давление... Хотя неудачная треня ничего не значит, уже наблюдали. Мура тоже на нерве! И только одна Лизон как всегда спокойна и катается без прыжков накануне старта))) Что ж - посмотрим, все прогнозы в пользу бедных. Одно ЖБ, кмк - хрустальным девам для пьедестала надо быть безошибочными, откатается Лиза не хуже ЧР - получит свои 160+ и будет в призах, как бы прекрасно не откатала Горбачева - получит не более 155-160 и отправится под Муру, которая получит свои 165+/-
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spboksana
у Лизы, конечно, интересная тактика тренировок. И ведь работает!
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Татьяна Семёновна
Наши прекрасные спортсменки! Откатайтесь чисто, и будет вам счастье! Кто-то победит, станет призером, остановится рядом с пьедесталом, значит ваши призы впереди. Вы сильнейшие фигуристки России, участницы финала ГП весь сезон боролись за попадание в этот финал. И это тоже своеобразная победа. Каждая из вас - победительница, потому что вы здесь на петербургском льду, и вас всего 12 из множества девчонок, с тре-четырех лет посвятивших себя этому прекрасному виду спорта. 12 лучших! Удачи вам в сегодняшней ПП!
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flyhigh
Ответ Alexxa
Там же сказала вчера Туктамышева, насколько помню, что если она прыгает на тренировке тот же каскад, то потом на выступлении проблемы... Вот, наверное, и решила тогда ничего не делать... Примета сработает. Все сделает идеально...
На разминке
+1
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Gau
Ответ Toba Door
Всем удачных прокатов, а судьям честного судейства
Ну, Вы фантазер)))
+2
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Alexxa
Там же сказала вчера Туктамышева, насколько помню, что если она прыгает на тренировке тот же каскад, то потом на выступлении проблемы... Вот, наверное, и решила тогда ничего не делать... Примета сработает. Все сделает идеально...
+8
-2
+6
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Зулфира Мухаметшина
Ками не падай.....
+3
-1
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NataliaB.3003
Ками соберётся и всё прыгнет. Это - всего лишь тренировка.
+14
-4
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Маргарита Михайловна
Будем держать кулачки чтобы Валиева не упала на этот раз.
+2
-6
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Toba Door
Всем удачных прокатов, а судьям честного судейства
+6
-1
+5
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