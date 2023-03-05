Петросян чисто исполнила на тренировке четверной флип, Валиева – четверной тулуп, Муравьева – тройной аксель
Стало известно, какие элементы ультра-си исполняли фигуристки на тренировке.
Сегодня в финале Гран-при России пройдет произвольная программа женщин.
Камила Валиева сделала четверной тулуп в каскаде чисто, на сольном четверном тулупе сделала «бабочку».
Аделия Петросян чисто прыгнула четверной флип, упала с четверного тулупа, затем исполнила чисто четверной тулуп – двойной аксель.
Софья Акатьева прыгнула тройной аксель с касанием руками, чисто сделала два четверных тулупа (сольный и в каскаде). Вне прогона она без ошибок исполняла четверной тулуп – двойной аксель.
Алина Горбачева сделала один четверной сальхов с помаркой на выезде, с другого упала. К концу тренировки прыжок стал получаться лучше.
Софья Муравьева прыгнула тройной аксель в каскаде, на втором акселе сделала «бабочку».
Елизавета Туктамышева каталась под музыку без прыжков, обозначая макет программы, и покинула тренировку раньше времени.
Финал Гран-при России. Петросян, Туктамышева, Валиева, Муравьева, Акатьева, Горбачева выступят с произвольными программами
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