Финал Гран-при России. Петросян, Туктамышева, Валиева, Муравьева, Акатьева, Горбачева выступят с произвольными программами

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует Аделия Петросян.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала (с 15.15 – ТВ).

Первая разминка

1. Виктория Федянина

2.

3. Анна Фролова

4.

5. Ксения Гущина

6.

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8.

9.

10. Камила Валиева

11. Елизавета Туктамышева

12. Аделия Петросян

Положение после короткой программы

1. - 85,62

2. – 81,09

3. – 78,97

4. Софья Муравьева – 77,94

5. Софья Акатьева – 76,40

6. – 73,69

7. Вероника Яметова - 72,64.

8. Ксения Гущина – 71,27

9. София Захарова – 70,19

10. – 68,58

11. Софья Самоделкина – 61,28

12. Виктория Федянина – 59,41

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие