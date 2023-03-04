Финал Гран-при России. Петросян, Туктамышева, Валиева, Муравьева, Акатьева, Горбачева выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Софья Самоделкина Анна Фролова Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Вероника Яметова София Захарова Ксения Гущина Серия Гран-при России Виктория Федянина Фигурное катание

5 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины представят произвольные программы. После короткой лидирует Аделия Петросян.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала (с 15.15 – ТВ).

Первая разминка

1. Виктория Федянина 

2. Софья Самоделкина 

3. Анна Фролова 

4. София Захарова 

5. Ксения Гущина 

6. Вероника Яметова 

Вторая разминка

7. Алина Горбачева 

8. Софья Акатьева 

9. Софья Муравьева 

10. Камила Валиева 

11. Елизавета Туктамышева 

12. Аделия Петросян 

Положение после короткой программы

1. Аделия Петросян - 85,62

2. Елизавета Туктамышева – 81,09

3. Камила Валиева – 78,97

4. Софья Муравьева – 77,94

5. Софья Акатьева – 76,40

6. Алина Горбачева – 73,69

7. Вероника Яметова - 72,64.

8. Ксения Гущина – 71,27

9. София Захарова – 70,19

10. Анна Фролова – 68,58

11. Софья Самоделкина – 61,28

12. Виктория Федянина – 59,41

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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20 комментариев

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alexnew
Удачи всем "Хрустальным". А победы Аделии пожелаю.
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
Даёшь каждой хрустальной девочке по турниру!.. но я не против победы любой из них.. и всего хрустального пьедестала)
+++
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Лека-Лека
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
На пьедестале Акатьева/Петросян/Валиева в любом порядке-идеальный вариант.
Естественно.
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Oleandra
Даёшь каждой хрустальной девочке по турниру!.. но я не против победы любой из них.. и всего хрустального пьедестала)
+3
0
+3
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Лека-Лека
Очень жду завтра честных компонентов.
А то за никакую программы у некоторых компы как у звезд ФК.
+3
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Лека-Лека
Невероятное искрометное Адели выступить как сегодня.
Сонечке Акатьевой и Ками реабилитироваться за непокоренные триксели.
Пьедестал хрусталятам.
+4
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фуфырка
Ответ rtun
Комментарий удален модератором
Для вас конечно будет открытием, но бывают миниатюрные люди от природы. У Адели и мама не высокая. Я знаю массу детей которые в её возрасте выглядят точно так же, а то и меньше.
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alb@tros
Завтра буду болеть за Аделию. Чистого ей проката!
Но, блин, Акатьева опять всем накостыляет...:)
+4
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alexnew
Ответ Елена Шаблина
Аделия - фигуристка со своим особым шармом которая пашет и улучшается в программах, особенно в прыжках. И да ,ее Арцах был шикарной и штучной программой, кто бы что ни говорил.
У нее все программы очень яркие и запоминающиеся. Но сейчас она сильно прибавила еще в мастерстве.
+4
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rtun
Ответ Елена Шаблина
И да , , как минимум странное у вас отношение к национальности Адели
Какое у неё отношение к России, такое и у меня к её национальности, её за язык никто не тянул, когда она про медали для своей родины вещала - Армении.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Елена Шаблина
И да , , как минимум странное у вас отношение к национальности Адели
Это профессиональный hейтер, топит за Трусову очень давно, не кормите его)
+4
0
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rtun
Ответ Елена Шаблина
Аделия - фигуристка со своим особым шармом которая пашет и улучшается в программах, особенно в прыжках. И да ,ее Арцах был шикарной и штучной программой, кто бы что ни говорил.
Какой стёб 😵‍💫
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rtun
Ответ Беглый*
Комментарий удален модератором
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Vgg Ghb
А ещё болею за то, чтобы тут прекратили разводить срачи с оскорблением фигуристок. С каких пор стало модно высказывать свою любовь к одной фигуристке, оскорбляя при этом другую?.. Нездоровый фанатизм какой-то(
+8
-3
+5
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Елена Шаблина
Ответ rtun
Надо срочно омедалить армянское недоразумение с корнями в земле обетованной😁
И да , , как минимум странное у вас отношение к национальности Адели
+5
-1
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Беглый*
Ответ rtun
Надо срочно омедалить армянское недоразумение с корнями в земле обетованной😁
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Vgg Ghb
Удачи девушкам завтра на произвольной! Пусть каждая сделает свой максимум. Болею за Аделию, надеюсь увидеть её на первом месте)
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Беглый*
Завтра будет жесть, практически апокалипсис... Готовьтесь, запасайтесь спиртным и желательно выгоните всех из дома. Соне Акатьевой желаю привычно собраться, как уже бывало не раз, Камиле жахнуть своими квадтулупами, Горбачёвой идти на максимальный риск, Муравьёвой в первый раз в жизни улыбнуться, а судьям больше не курить марихуану перед прокатом Туктамышевой. Адель! Всё в твоих руках! Сделаешь чисто - будешь чемпионкой! Ещё хочется попросить фанатов Рудковского перестать лить грязь на соревновательной ветке и дать адекватным любителям ФК насладиться соревнованиями. Ладно бы писали что-то вменяемое, но ведь постите сплошную хрень из коммента в коммент. Что за люди такие, я не понимаю.
+5
-8
-3
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Самая цитируемая и вообще недура
На пьедестале Акатьева/Петросян/Валиева в любом порядке-идеальный вариант.
+9
-5
+4
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Елена Шаблина
Ответ rtun
Надо срочно омедалить армянское недоразумение с корнями в земле обетованной😁
Аделия - фигуристка со своим особым шармом которая пашет и улучшается в программах, особенно в прыжках. И да ,ее Арцах был шикарной и штучной программой, кто бы что ни говорил.
+12
-3
+9
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asusp527
Лизавета, удачи! Покажи всем возможности 26летнего человека в жфк!
+4
-4
0
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rtun
Надо срочно омедалить армянское недоразумение с корнями в земле обетованной😁
+2
-10
-8
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