Журова о деле Валиевой: «В подобных случаях, если не включалась политика, то большинство спортсменов были оправданы»

Светлана Журова рассказала о политическом аспекте в деле Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что российская фигуристка сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

«Я понимаю, что в подобных случаях, если не включалась политика, то большинство спортсменов в данной ситуации были оправданы.

Потому что понятно, что микродоза в организм спортсмена попадает, скорее всего, случайно, по какой-то неосторожности. Причем не спортсмена, а обслуживающего персонала.

Но есть нюанс. Если бы так и было, то мы бы услышали, что Камилу оправдали. Но на кону стоит золотая медаль на Олимпиаде», – заявила депутат Госдумы.

На Играх-2022 Валиева выиграла золото командного турнира, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования.

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