Камила Валиева прыгнула два четверных тулупа, но упала с тройного лутца в Финале Гран-при России

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева прыгнула два четверных тулупа в Финале Гран-при России.

Один из тулупов был в связке с двойным акселем. Однако спортсменка упала с тройного лутца.

Также в произвольной программе Камила сделала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной тулуп.

За прокат Валиева получила 162,79 балла и идет на первом месте после выступления 10 участниц из 12.

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55 комментариев

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Александр Кудрявцев
Не чего страшного не получилось сегодня, получится завтра. И что сказать Умничка, так держать 🙏🙏🙏
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Александр Кудрявцев
Ответ MAKSIMKA
Я кого то оскорбил, или не правду написал? Но то что ей не стыдно, это уже давно известно. Скорее бы КАС вердикт вынес, и исчезло это зло из фигурного катания.
👎👎👎👎
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Александр Кудрявцев
Ответ Xakamada
Почему ей должно быть стыдно она лучшая
Согласен 🙏🙏🙏🙏
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Александр Кудрявцев
Ответ Леонид
максимка, тебе должно быть стыдно, такое писать 😱
Мало того мне ещё за максимку 😂😂😂😂
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AAPolyansky
Камила о-очень устала ко второй половине программы - отсюда и падение. были и мелкие шероховатости. задача - восстановить выносливость
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Мордовский Узор
Ответ National
У Акатьевой 1 четверной чистый плюс четверной с помаркой. Но там еще 2(!) трикселя! Куда улетучилось преимущество от сразу двух трикселей???
Это была не помарка. Это была гораздо более грубая ошибка, чем падение. Если бы она хотя бы просто упала на этом 4Т, но докрутила - она бы выиграла с запасом.
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vadim235
Ответ Мордовский Узор
Потому что Акатьева за второй пониженный 4Т получила меньше, чем Валиева за упаденный 3Lz. Плюс преимущество после короткой у Валиевой. Плюс заслуженные огромные гое за два 4Т у Валиевой.
Это при том, что Валиева завалила конец программы,
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National
Ответ Мордовский Узор
Потому что Акатьева за второй пониженный 4Т получила меньше, чем Валиева за упаденный 3Lz. Плюс преимущество после короткой у Валиевой. Плюс заслуженные огромные гое за два 4Т у Валиевой.
У Акатьевой 1 четверной чистый плюс четверной с помаркой. Но там еще 2(!) трикселя! Куда улетучилось преимущество от сразу двух трикселей???
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smoky eyes
Не буду разбирать места и баллы, они странные. Камилу с окончанием сложнейшего сезона. Первый человек, который в пубертатный период делал квады, боролся, сколько бы не писали про вес (порой в очень оскорбительных выражениях). Странные мы... В одних темах ругаемся, что рано заканчивают, но параллельно тут же гнобим тех, кто в этом весе борется.
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Мордовский Узор
Ответ vadim235
Это как она Акатьеву обошла?
Потому что Акатьева за второй пониженный 4Т получила меньше, чем Валиева за упаденный 3Lz. Плюс преимущество после короткой у Валиевой. Плюс заслуженные огромные гое за два 4Т у Валиевой.
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Lena Ya
Ответ Toba Door
Какие же хорошие математики наши судьи софью и Лизу под камилу успешно задвинули, Софья вроде первая по пп, а Лиза уступила ровно столько сколько надо браво, вся надежда на международные старты, цирк в России всегда будет, это как щ. Трижды, выиграла чр на сотые обыгрывала то трусову, то Касторную, то валиеву
Не спешите это туктика на грибовпли.
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anka
Ответ National
И что? Теперь за пубертат доп баллы нужно давать??? За стаж, за пубертат, еще за что?
Ну Тукте же дают🤷‍♀️
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MAKSIMKA
Ответ NataliaB.3003
Ваши комментарии этим словом очень часто можно назвать. И ничего, никаких упреков.
Я кого то оскорбил, или не правду написал? Но то что ей не стыдно, это уже давно известно. Скорее бы КАС вердикт вынес, и исчезло это зло из фигурного катания.
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Verysia
Ответ Xakamada
Почему бедная,каждая получила ,то что заслужила,посмотрим как будет кататься Акатьева когда накроет ее пубертат
Вот, когда накроет, тогда и пусть судят соответственно прокатам. А сегодня Соня была на голову выше.
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Verysia
Ответ Xakamada
Почему ей должно быть стыдно она лучшая
Где она лучшая? Другой бы с падением и каскадом 3-2 такие баллы в самом розовом сне не приснились бы.
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Verysia
Ответ MAKSIMKA
Вот это позорище! Валиевой самой то не стыдно?
После проката понимала, что плохо, а после объявления оценок ожила.
+2
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Verysia
Ответ kate_ko
нет, ну можно как угодно не любить Камилу, но не уважать ее нельзя. скажите, кто еще с такими формами лупил пролётнейшие 4е докрученные тулупы и так катался? во второй половине, приумерла конечно, но 1я половина в таком теле - мое почтение.
Уважать можно, но судить по правилам нужно. Неприятный осадок. Я думала, если Камила не упадёт, затянут на первое, а тут и падение, и каскад 3-2, а баллы заоблачные. Хотя вращения у многих девочек намного лучше, чем у сегодняшней Камилы. Хорошо хоть Адель задел в кп сделала хороший.
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Додик Аксель
По прокатам и в моём любительском понимании ФК : 1. Петросян. 2. Акатьева. 3. Валиева. 4. Туктамышева.
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+11
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IIURI
стыдоба !!!
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Сырок с кокосом
Ответ несахар
Камила уже с тройного падает. Худеть срочно надо.
Зачем? Она с одинарными на пьедестале будет
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-3
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Verysia
Ответ Iligorska
КАМИЛА обладает какой-то магией, видеть ее вживую, это нечто…при всем уважении, ко всем нашим девочкам , Ками выделяется…это мурашки, она захватывает все - лед, арену, зрителей!
Пусть мурашки, но судить надо не за сентиментальность.
+3
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IIURI
Ответ Iligorska
КАМИЛА обладает какой-то магией, видеть ее вживую, это нечто…при всем уважении, ко всем нашим девочкам , Ками выделяется…это мурашки, она захватывает все - лед, арену, зрителей!
Алину, Анечку, даже Медведеву в свое время кости мыли за полноту. А тут магия у кобылины?
+3
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-6
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Сырок с кокосом
Ответ kate_ko
нет, ну можно как угодно не любить Камилу, но не уважать ее нельзя. скажите, кто еще с такими формами лупил пролётнейшие 4е докрученные тулупы и так катался? во второй половине, приумерла конечно, но 1я половина в таком теле - мое почтение.
За грибы и постоянное задвигание Акатьевой уважать?
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Verysia
Ответ Екатерина Ивановская
Какой позор! Акатьева с двумя тройными акселями и чистейшим 4Т улетела под Валиеву с грибищами с полностью заваленной второй частью ПП.
Плюс каскад 3-2, просто кошмар какой-то! Жалко Соню, не только прыжковый контент мощный, но и катание легкое, воздушное, прекрасные вращения. Но, похоже, не ко двору девочка.
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National
Ответ kate_ko
нет, ну можно как угодно не любить Камилу, но не уважать ее нельзя. скажите, кто еще с такими формами лупил пролётнейшие 4е докрученные тулупы и так катался? во второй половине, приумерла конечно, но 1я половина в таком теле - мое почтение.
И что? Теперь за пубертат доп баллы нужно давать??? За стаж, за пубертат, еще за что?
+3
-6
-3
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