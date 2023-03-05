Камила Валиева прыгнула два четверных тулупа, но упала с тройного лутца в Финале Гран-при России

Фигуристка Камила Валиева прыгнула два четверных тулупа в Финале Гран-при России.

Один из тулупов был в связке с двойным акселем. Однако спортсменка упала с тройного лутца.

Также в произвольной программе Камила сделала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – двойной тулуп.

За прокат Валиева получила 162,79 балла и идет на первом месте после выступления 10 участниц из 12.