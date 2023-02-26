Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

4-5 марта пройдет финал Гран-при, где выступят Валиева, Акатьева, Алиев и другие фигуристы.

Sports.ru представляет расписание трансляций турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Расписание трансляций

4 марта, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

13:30

Женщины, короткая программа

15:00 Первый канал (с 16:20)

Пары, короткая программа

16:45

Мужчины, короткая программа

18:05

5 марта, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13:00

Женщины, произвольная программа

14:45 Первый канал (с 15:15)

Пары, произвольная программа

16:45

Мужчины, произвольная программа

18:15

ПРИМЕЧАНИЕ: все соревнования в прямом эфире покажет сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Анастасия Зинина, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анна Фролова, Аделия Петросян.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Иван Попов, Макар Игнатов, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Александра Прокопец – Александр Васькович, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов.

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