Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
4-5 марта пройдет финал Гран-при, где выступят Валиева, Акатьева, Алиев и другие фигуристы.
Sports.ru представляет расписание трансляций турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Расписание трансляций
4 марта, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
13:30
Женщины, короткая программа
15:00 Первый канал (с 16:20)
Пары, короткая программа
16:45
Мужчины, короткая программа
18:05
5 марта, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
13:00
Женщины, произвольная программа
14:45 Первый канал (с 15:15)
Пары, произвольная программа
16:45
Мужчины, произвольная программа
18:15
ПРИМЕЧАНИЕ: все соревнования в прямом эфире покажет сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko.
Участники
Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Анастасия Зинина, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анна Фролова, Аделия Петросян.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Иван Попов, Макар Игнатов, Артур Даниелян.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева – Роман Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Тютюнина – Андрей Багин, Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов, Полина Усова – Михаил Антонов, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Александра Кравченко – Александр Шустицкий, Яна Матвейшина – Тимофей Субботин, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Александра Прокопец – Александр Васькович, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов.
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Всем спортсменам удачи.