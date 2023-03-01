Финал Гран-при России. КМС. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Чернышова и Антонышев представят короткие программы
2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выступят с короткими программами в соревнованиях КМС.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Анна Москалева – Максим Ложкин
2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев
3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
4. Елизавета Романова – Валерий Назаров
Вторая разминка
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
8. Анастасия Егорова – Родион Маринский
Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие
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