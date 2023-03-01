Финал Гран-при России. КМС. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Чернышова и Антонышев представят короткие программы

Теги сборная России результаты пары Елизавета Осокина Алексей Хвалько Владислав Антонышев Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Серия Гран-при России Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Мария Дыбкова Анастасия Чернышова Анна Москалева Максим Ложкин Фигурное катание

2 марта в финале Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пары выступят с короткими программами в соревнованиях КМС.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Анна Москалева – Максим Ложкин

2. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

4. Елизавета Романова – Валерий Назаров

Вторая разминка

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

6. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

8. Анастасия Егорова – Родион Маринский

Расписание трансляций финала Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Акатьева и другие

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