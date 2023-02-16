Первенство России среди юниоров. Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами

Теги результаты чемпионат России среди юниоров пары Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Алексей Хвалько Владислав Антонышев Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Мария Дыбкова Анастасия Чернышова Анна Москалева Максим Ложкин София Хисамутдинова Лев Цеханович Фигурное катание

17 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Пары

Произвольная программа

Начало – 12.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Егорова – Родион Маринский 

2. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

3. Анна Москалева – Максим Ложкин 

Вторая разминка

4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

6. Елизавета Романова – Валерий Назаров

Третья разминка

7. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

8. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

9. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов 

10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Положение после короткой программы

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 78,41

2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 72,57

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,05

4. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 67,60

5. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 64,60

6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 62,38

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 61,95

8. Анна Москалева – Максим Ложкин – 60,00

9. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 55,94

10. Анастасия Егорова – Родион Маринский - 53,85

1 комментарий

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Адриана
Я надеюсь пар Плющенко нет и всё пройдёт без скандалов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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