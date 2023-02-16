Первенство России среди юниоров. Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами
17 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Пары
Произвольная программа
Начало – 12.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анастасия Егорова – Родион Маринский
2. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
3. Анна Москалева – Максим Ложкин
Вторая разминка
4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
6. Елизавета Романова – Валерий Назаров
Третья разминка
7. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев
8. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
9. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Положение после короткой программы
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 78,41
2. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 72,57
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,05
4. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 67,60
5. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 64,60
6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 62,38
7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 61,95
8. Анна Москалева – Максим Ложкин – 60,00
9. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 55,94
10. Анастасия Егорова – Родион Маринский - 53,85
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