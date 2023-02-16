Первенство России среди юниоров. Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами

17 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию в Перми пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидируют и Матвей Янченков.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Пары

Произвольная программа

Начало – 12.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анастасия Егорова – Родион Маринский

2. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

3. Анна Москалева – Максим Ложкин

Вторая разминка

4. – Игорь Шамшуров

5. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

6. Елизавета Романова – Валерий Назаров

Третья разминка

7. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

8. – Артем Грицаенко

9. Юлия Артемьева –

10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Положение после короткой программы

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 78,41

2. – Алексей Брюханов – 72,57

3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,05

4. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев – 67,60

5. Елизавета Романова – Валерий Назаров – 64,60

6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 62,38

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 61,95

8. Анна Москалева – Максим Ложкин – 60,00

9. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 55,94

10. Анастасия Егорова – Родион Маринский - 53,85