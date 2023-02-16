Первенство России среди юниоров. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят с короткими программами

16 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию спортивные пары выступят с короткими программами.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Пары

Короткая программа

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

2. Анастасия Егорова –

3. Анна Москалева – Максим Ложкин

Вторая разминка

4. –

5. – Игорь Шамшуров

6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

Третья разминка

7. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

8. – Артем Грицаенко

9. Елизавета Романова – Валерий Назаров

10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков