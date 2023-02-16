Первенство России среди юниоров. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят с короткими программами

Теги результаты чемпионат России среди юниоров пары Алексей Брюханов Юлия Артемьева Елизавета Осокина Алексей Хвалько Владислав Антонышев Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Майя Шегай Игорь Шамшуров Мария Дыбкова Анастасия Чернышова Анна Москалева Максим Ложкин София Хисамутдинова Лев Цеханович Фигурное катание

16 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию спортивные пары выступят с короткими программами. 

Первенство России среди юниоров

Пермь

Пары

Короткая программа

Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

2. Анастасия Егорова – Родион Маринский

3. Анна Москалева – Максим Ложкин

Вторая разминка

4. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

5. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

Третья разминка

7. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

8. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

9. Елизавета Романова – Валерий Назаров

10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий