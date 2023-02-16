Первенство России среди юниоров. Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко, Артемьева и Брюханов выступят с короткими программами
16 февраля на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию спортивные пары выступят с короткими программами.
Первенство России среди юниоров
Пермь
Пары
Короткая программа
Начало – 14:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
2. Анастасия Егорова – Родион Маринский
3. Анна Москалева – Максим Ложкин
Вторая разминка
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
5. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
Третья разминка
7. Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев
8. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
9. Елизавета Романова – Валерий Назаров
10. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков
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