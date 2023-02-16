Жилина прыгнула три четверных, Горбачева – четверной сальхов, Титова – два тройных акселя и четверной сальхов в произвольной программе на первенстве России среди юниоров

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Мария Гордеева Надежда Понтелеенко Алиса Юрова Фигурное катание

Сегодня на первенстве России среди юниоров девушки представили произвольные программы. 

Алина Горбачева прыгнула сольный четверной сальхов. 

Вероника Жилина сделала четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной тулуп – двойной тулуп и тройной аксель с ошибкой (степ-аут).

Мария Гордеева исполнила четверной тулуп с недокрутом и четверной сальхов.

Софья Титова прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, упала с четверного сальхова, затем сделала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный тройной аксель. 

Надежда Понтелеенко исполнила четверной тулуп с недокрутом. 

Алиса Юрова заявляла тройной аксель, но сделала «бабочку». 

⚡️ Первенство России среди юниоров. Горбачева победила, Жилина – 2-я, Гордеева – 3-я, Титова – 4-я, Садкова – 8-я

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32 комментария

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Kareglazaya
Ответ Елена Арапова
А что Плющенко обижается, вроде сегодня всем технику люто резали
Я так поняла, он считает, что Титова тоже должна быть на пьедестале. И сама Титова в интервью тоже выразила своё недовольство судейскими оценками)
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ретроградный меркурий
Ответ Лариса Шевкун
По поводу Вероники Жилиной и Софьи Титовой в комментариях к постам о ПП девушек как-то много хейта. Между прочим, Софья поднялась с 16 места после КП на 4, Вероника -с 9 на 2. Бойцы, как выражается Плющенко. К тому же, прыгают и триксель, и квады.
Титова ничего кроме отвращения не вызывает своим мерзким и заносчивым поведением. Мелкая сопля ещё ничего не выиграла, а гонору уже - на пять Косторных и три Туктамышевых. Сидит в Кике и демонстративно морщится на оценки, причём хватает наглости громко заявлять на камеру "я 146 с одним тройным акселем набирала, ну это куда?!" Она, похоже, совсем берега попутала. Накосячила в прокате будь здоров, ещё и возмущается, даже не получив распечатку. Дева вконец оборзела под руководством своего нарциссического тренера и мамы с короной до небес
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Noname No
Ответ Delirium
Сегодня у нас в некотором смысле получился римейк недавней олимпиады, когда мультиквадистка осталась с серебром из-за провала в КП и не очень чистой ПП, а победила девушка с более простым, но гораздо более качественным контентом.
Что общего между 4 местом после КП и 9? Какой нафиг римейк?
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olvl
Ответ Мурманчанин37
Отдельно хочу поздравить Лизу Лабутину, которая живет в Нижнем Тагиле, а в Екатеринбурге тренируется 4 раза в неделю, преодолевая расстояние в 150 км, иногда на машине папы, иногда с мамой или старшим братом на электричке. Льда не хватает, официальная тренировка длится только 45 минут и часто Лиза тренируется дополнительно на одном льду с парниками. Сегодня она заняла 5-е место в произвольной
Ничего себе условия у Лизы. А девочка прекрасная просто. Удачи ей и дальше.
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Delirium
Ответ tanya_1111
Муравьева достойна тех оценок в компонентах которые получает, на данный момент она лучшая катальщица.
Я там специально указал прошлый год. В этом году у меня нет претензий к компонентам Муравьевой, вот в прошлом ее откровенно тянули за уши.
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tanya_1111
Ответ Delirium
Не, Ника все-таки серьезно напрыгала, тут все ок. Титову вот нагрибовали в обеих программах- это да. Прям как Муравьеву в прошлом году за уши тянули компонентами.
Муравьева достойна тех оценок в компонентах которые получает, на данный момент она лучшая катальщица.
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Valery24
Ответ Delirium
Не, Ника все-таки серьезно напрыгала, тут все ок. Титову вот нагрибовали в обеих программах- это да. Прям как Муравьеву в прошлом году за уши тянули компонентами.
Муравьеву по компам и грибовать не нужно. Там все отлично
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Елена Арапова
А что Плющенко обижается, вроде сегодня всем технику люто резали
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Софья Серебрякова
Алина была очень хороша, чемпионский прокат! Поздравления новой чемпионке!
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Адриана
Надо бы научить Веронику ,как правильно вести себя на подиуме, вдруг это не последний раз, обычно спортсмены поздравляют друг друга, как это сделала Мария.
+6
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Марина Синельникова
Ответ Мурманчанин37
Новый сезон продолжительного сериала "способной ученице Давыдова судейством намекают на смену тренерского штаба"
О, там уже Плющенко высказался, что мало дали)
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Мурманчанин37
Ответ Марина Синельникова
И Гордеевой недодали в компонентах, у неё прекрасная презентация. Могла бы второй быть.
Новый сезон продолжительного сериала "способной ученице Давыдова судейством намекают на смену тренерского штаба"
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плюшевая Ракета
Ответ Лариса Шевкун
По поводу Вероники Жилиной и Софьи Титовой в комментариях к постам о ПП девушек как-то много хейта. Между прочим, Софья поднялась с 16 места после КП на 4, Вероника -с 9 на 2. Бойцы, как выражается Плющенко. К тому же, прыгают и триксель, и квады.
Им для победы надо больше возить ГГ в санях на шоу, подтянут физуху заодно...
+1
-2
-1
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Мурманчанин37
Отдельно хочу поздравить Лизу Лабутину, которая живет в Нижнем Тагиле, а в Екатеринбурге тренируется 4 раза в неделю, преодолевая расстояние в 150 км, иногда на машине папы, иногда с мамой или старшим братом на электричке. Льда не хватает, официальная тренировка длится только 45 минут и часто Лиза тренируется дополнительно на одном льду с парниками. Сегодня она заняла 5-е место в произвольной
+15
-3
+12
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Мурманчанин37
Ответ Loliloo
Ни стыда, ни совести у Вас
Учился у Вас))
0
-1
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Мурманчанин37
Ответ Delirium
Не, Ника все-таки серьезно напрыгала, тут все ок. Титову вот нагрибовали в обеих программах- это да. Прям как Муравьеву в прошлом году за уши тянули компонентами.
Я не про прыжки, а про компоненты
+1
-3
-2
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Delirium
Ответ Лариса Шевкун
По поводу Вероники Жилиной и Софьи Титовой в комментариях к постам о ПП девушек как-то много хейта. Между прочим, Софья поднялась с 16 места после КП на 4, Вероника -с 9 на 2. Бойцы, как выражается Плющенко. К тому же, прыгают и триксель, и квады.
Хейт вызван заносчивостью Титовой и их тренера. Плющ вон уже шантажирует федру сменой спортивного гражданства, неправильно судят его юниорок, понимаешь.
+9
-6
+3
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Марина Синельникова
Ответ Мурманчанин37
По уму, Горбачева и произвольную выиграла - все-таки у Жилиной в компонентах больше лишнего
И Гордеевой недодали в компонентах, у неё прекрасная презентация. Могла бы второй быть.
+4
-4
0
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severyanka
Понравилась конкуренция. Все девочки очень хорошо катаются. Победила Алина Горбачева она долго к этому шла. Поздравляю Вероничку с серебром и желаю ей больше уверенности. И конечно Мария Гордеева прекрасна! Отмечу Куликову и Юрову
+6
-1
+5
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Delirium
Ответ Мурманчанин37
По уму, Горбачева и произвольную выиграла - все-таки у Жилиной в компонентах больше лишнего
Не, Ника все-таки серьезно напрыгала, тут все ок. Титову вот нагрибовали в обеих программах- это да. Прям как Муравьеву в прошлом году за уши тянули компонентами.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лариса Шевкун
По поводу Вероники Жилиной и Софьи Титовой в комментариях к постам о ПП девушек как-то много хейта. Между прочим, Софья поднялась с 16 места после КП на 4, Вероника -с 9 на 2. Бойцы, как выражается Плющенко. К тому же, прыгают и триксель, и квады.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Loliloo
Ответ Мурманчанин37
По уму, Горбачева и произвольную выиграла - все-таки у Жилиной в компонентах больше лишнего
Ни стыда, ни совести у Вас
+9
-4
+5
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Мурманчанин37
Ответ Delirium
Сегодня у нас в некотором смысле получился римейк недавней олимпиады, когда мультиквадистка осталась с серебром из-за провала в КП и не очень чистой ПП, а победила девушка с более простым, но гораздо более качественным контентом.
По уму, Горбачева и произвольную выиграла - все-таки у Жилиной в компонентах больше лишнего
+8
-11
-3
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Gemma157
Ответ antrrap
Уже не так удивляют квады у юниоров. Опыт показал, что куда важнее, как долго ты можешь их сохранять
это да. прыгать квад пока прыгается, а потом в 18 на шоу сольный тройной с недокрутом
+6
-2
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Надежда Смирнова
Алину с победой! Такая уверенность и собранность в прокате, и такая искренняя благодарность в КиКе ^^
Да, помимо прекрасного катания очень нравится её характер. Очень рада за Алину и её тренеров, только вперёд!
+9
-2
+7
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