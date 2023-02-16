Жилина прыгнула три четверных, Горбачева – четверной сальхов, Титова – два тройных акселя и четверной сальхов в произвольной программе на первенстве России среди юниоров

Сегодня на первенстве России среди юниоров девушки представили произвольные программы.

прыгнула сольный четверной сальхов.

сделала четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной тулуп – двойной тулуп и тройной аксель с ошибкой (степ-аут).

исполнила четверной тулуп с недокрутом и четверной сальхов.

прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, упала с четверного сальхова, затем сделала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный тройной аксель.

исполнила четверной тулуп с недокрутом.

Алиса Юрова заявляла тройной аксель, но сделала «бабочку».

⚡️ Первенство России среди юниоров. Горбачева победила, Жилина – 2-я, Гордеева – 3-я, Титова – 4-я, Садкова – 8-я