Жилина прыгнула три четверных, Горбачева – четверной сальхов, Титова – два тройных акселя и четверной сальхов в произвольной программе на первенстве России среди юниоров
Сегодня на первенстве России среди юниоров девушки представили произвольные программы.
Алина Горбачева прыгнула сольный четверной сальхов.
Вероника Жилина сделала четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной тулуп – двойной тулуп и тройной аксель с ошибкой (степ-аут).
Мария Гордеева исполнила четверной тулуп с недокрутом и четверной сальхов.
Софья Титова прыгнула каскад тройной аксель – двойной тулуп, упала с четверного сальхова, затем сделала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом и сольный тройной аксель.
Надежда Понтелеенко исполнила четверной тулуп с недокрутом.
Алиса Юрова заявляла тройной аксель, но сделала «бабочку».
⚡️ Первенство России среди юниоров. Горбачева победила, Жилина – 2-я, Гордеева – 3-я, Титова – 4-я, Садкова – 8-я
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