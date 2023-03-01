Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Голубева и Мур, Барам и Тюменцев, Мураками и Моригути покажут короткие программы

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В Калгари стартует чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.

Пары выступят с короткими программами.

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада

Пары

Короткая программа

Начало – 21:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Наоми Уильямс – Лаклан Левер (США)

2. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция)

3. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай)

Вторая разминка

4. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)

5. Алия Акерман – Тобия Хармс (Германия)

6. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада)

Третья разминка

7. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

8. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

9. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)

10. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)

Четвертая разминка

11. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)

12. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

14. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур

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