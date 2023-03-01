Чемпионат мира среди юниоров. Пары. Голубева и Мур, Барам и Тюменцев, Мураками и Моригути покажут короткие программы
В Калгари стартует чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию.
Пары выступят с короткими программами.
Калгари, Канада
Пары
Короткая программа
Начало – 21:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Наоми Уильямс – Лаклан Левер (США)
2. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегри (Франция)
3. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай)
Вторая разминка
4. Соня Левенхерц – Роберт Левенхерц (Германия)
5. Алия Акерман – Тобия Хармс (Германия)
6. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада)
Третья разминка
7. Ава Рэй Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
8. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)
9. Барбора Кучанова – Лукаш Вохозка (Чехия)
10. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)
Четвертая разминка
11. Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция)
12. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
14. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур
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