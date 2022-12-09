Финал Гран-при среди юниоров. Барам и Тюменцев, Голубева и Мур, Смит и Денг выступят с произвольными программами

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10 декабря в финале Гран-при среди юниоров в Турине спортивные пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует американская пара София Барам – Даниэль Тюменцев.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Пары, юниоры

Произвольная программа

Начало – 16:45 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

2. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

3.  Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

Вторая разминка

4. Кайла Смит – Энди Денг (США)

5. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

6. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)

Положение после короткой программы

1. София Барам – Даниэль Тюменцев (США) – 63,62

2. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 60,19

3. Кайла Смит – Энди Денг (США) – 55,21

4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 50,74

5. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 46,80

6. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 44,35

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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