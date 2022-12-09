Финал Гран-при среди юниоров. Барам и Тюменцев, Голубева и Мур, Смит и Денг выступят с произвольными программами
10 декабря в финале Гран-при среди юниоров в Турине спортивные пары выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует американская пара София Барам – Даниэль Тюменцев.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Пары, юниоры
Произвольная программа
Начало – 16:45 по московскому времени.
Первая разминка
1. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
2. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)
3. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
Вторая разминка
4. Кайла Смит – Энди Денг (США)
5. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
6. София Барам – Даниэль Тюменцев (США)
Положение после короткой программы
1. София Барам – Даниэль Тюменцев (США) – 63,62
2. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 60,19
3. Кайла Смит – Энди Денг (США) – 55,21
4. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 50,74
5. Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония) – 46,80
6. Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада) – 44,35
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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