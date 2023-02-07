Репонд, Шимада, Мемола, Бруссард, Миура, Голубева и Мур выступят на ЧМ среди юниоров в Калгари

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Стал известен список фигуристов, которые выступят на юниорском чемпионате мира в канадском Калгари.

Соревнования пройдут с 1 по 5 марта. Российские спортсмены отстранены.

Юниорки: Кимми Репонд (Швейцария), Мао Шимада, Ами Накаи (обе – Япония), Клэр Сио, Сохо Ли, Джозефин Ли (все – США), Чжи А Син, Квон Мин Соль (обе – Южная Корея), Инга Гургенидзе (Грузия), Нина Петрыкина (Эстония), Анна Пеццетта (Италия), Лорин Шильд (Франция).

Юниоры: Као Миура, Нозому Йошиока (оба – Япония), Николай Мемола (Италия), Лукас Бруссард, Даниэль Мартынов, Роберт Ямпольский (все – США), Андреас Нордебак (Швеция), Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Лев Винокур (Израиль), Рахат Бралин (Казахстан), Ким Хен Ем (Южная Корея), Ноа Боденштайн (Швейцария).

Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), София Барам – Даниэль Тюменцев (США), Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина).

Танцы на льду: Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Надя Башинска – Питер Бомон, Сандрин Готье – Кентен Тьерен (все – Канада), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия).

Полный список участников – здесь.

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3 комментария

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Mira Val
Инге гладкого льда!
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Katerina Sunny
Нина и Кимми с ЧЕ на ЮЧМ. Удачи девочкам.
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Elena Savanuk
У американок - фамилия Ли повторяется дважды , а третья участница- Сио...
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