Финал Гран-при среди юниоров. Голубева и Мур, Смит и Денг, Барам и Тюменцев покажут короткие программы

8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Турине пары представят короткие программы.

по фигурному катанию

Турин, Италия

Пары, юниоры

Короткая программа

Начало – 18:05 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Участники

Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

Кайла Смит – Энди Денг (США)

София Барам – Даниэль Тюменцев (США)

Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)

Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара