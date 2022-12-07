Финал Гран-при среди юниоров. Голубева и Мур, Смит и Денг, Барам и Тюменцев покажут короткие программы
8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Турине пары представят короткие программы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Пары, юниоры
Короткая программа
Начало – 18:05 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Участники
Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
Кайла Смит – Энди Денг (США)
София Барам – Даниэль Тюменцев (США)
Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
Харуна Мураками – Сумитада Моригути (Япония)
Хлоя Панетта – Киран Трэшер (Канада)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
Комментарии