Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур

С 1 по 6 марта в канадском Калгари пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада

Расписание трансляций

1 марта, среда

Пары, короткая программа

21:00

2 марта, четверг

Юниорки, короткая программа

0:45

Юниоры, короткая программа

22:00

3 марта, пятница

Пары, произвольная программа

5:00

Танцы на льду, ритм-танец

22:00

4 марта, суббота

Юниорки, произвольная программа

3:45

Танцы на льду, произвольный танец

22:00

5 марта, воскресенье

Юниоры, произвольная программа

2:15

6 марта, понедельник

Показательные выступления

1:00

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Участники

Юниорки: Кимми Репонд (Швейцария), Мао Шимада, Ами Накаи (обе – Япония), Клэр Сио, Сохо Ли, Джозефин Ли (все – США), Чжи А Син, Квон Мин Соль (обе – Южная Корея), Инга Гургенидзе (Грузия), Нина Петрыкина (Эстония), Анна Пеццетта (Италия), Лорин Шильд (Франция).

Юниоры: Као Миура, Нозому Йошиока (оба – Япония), Николай Мемола (Италия), Лукас Бруссард, Даниэль Мартынов (оба – США), Андреас Нордебак (Швеция), Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Лев Винокур (Израиль), Рахат Бралин (Казахстан), Ким Хен Ем (Южная Корея), Ноа Боденштайн (Швейцария).

Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), София Барам – Даниэль Тюменцев (США), Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина).

Танцы на льду: Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Надя Башинска – Питер Бомон, Сандрин Готье – Кентен Тьерен (все – Канада), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия).

Полный список участников – здесь.