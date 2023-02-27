Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Калгари. Там выступят Шимада, Репонд, Мемола, Миура, Голубева и Мур
С 1 по 6 марта в канадском Калгари пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Калгари, Канада
Расписание трансляций
1 марта, среда
Пары, короткая программа
21:00
2 марта, четверг
Юниорки, короткая программа
0:45
Юниоры, короткая программа
22:00
3 марта, пятница
Пары, произвольная программа
5:00
Танцы на льду, ритм-танец
22:00
4 марта, суббота
Юниорки, произвольная программа
3:45
Танцы на льду, произвольный танец
22:00
5 марта, воскресенье
Юниоры, произвольная программа
2:15
6 марта, понедельник
Показательные выступления
1:00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Участники
Юниорки: Кимми Репонд (Швейцария), Мао Шимада, Ами Накаи (обе – Япония), Клэр Сио, Сохо Ли, Джозефин Ли (все – США), Чжи А Син, Квон Мин Соль (обе – Южная Корея), Инга Гургенидзе (Грузия), Нина Петрыкина (Эстония), Анна Пеццетта (Италия), Лорин Шильд (Франция).
Юниоры: Као Миура, Нозому Йошиока (оба – Япония), Николай Мемола (Италия), Лукас Бруссард, Даниэль Мартынов (оба – США), Андреас Нордебак (Швеция), Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Лев Винокур (Израиль), Рахат Бралин (Казахстан), Ким Хен Ем (Южная Корея), Ноа Боденштайн (Швейцария).
Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), София Барам – Даниэль Тюменцев (США), Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция), Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина).
Танцы на льду: Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Надя Башинска – Питер Бомон, Сандрин Готье – Кентен Тьерен (все – Канада), Лиа Несет – Артем Маркелов (США), Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия).
Полный список участников – здесь.
6 комментариев