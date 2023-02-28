На конференции ISU не будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов к международным стартам

На конференции ISU не будут обсуждать вопрос допуска российских спортсменов.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) намерены вынести на обсуждение этот вопрос.

Генеральный директор ФФКР Александр Коган опроверг эту информацию.

«Допуск россиян до международных стартов? Повестка конференции сформирована. Такого вопроса там нет», – сказал Коган.

Конференция ISU пройдет в марте в преддверии чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.