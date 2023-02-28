На конференции ISU не будет обсуждаться вопрос допуска российских спортсменов к международным стартам

Теги ISU ФФКР Александр Коган ТАСС Фигурное катание

На конференции ISU не будут обсуждать вопрос допуска российских спортсменов.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) намерены вынести на обсуждение этот вопрос. 

Генеральный директор ФФКР Александр Коган опроверг эту информацию.

«Допуск россиян до международных стартов? Повестка конференции сформирована. Такого вопроса там нет», – сказал Коган.

Конференция ISU пройдет в марте в преддверии чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. 

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22 комментария

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olvl
А все, тем временем, привыкают соревноваться без наших.
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Tan Tan
То будет, то не будет...
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As per
То есть предложений по включению этого вопроса в повестку ФФКР не направляла? Или направляла, но не включили? Непонятно.
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Александр Кудрявцев
Буквально тут же на sports.ru попалась статья что будут поднимать эту повестку о допуске спортсменов. И спрашивается как тут понимать одна новость противоречит другой. И новости напечатаны буквально в несколько минут
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Зоя Кудряшова
Едут поплакать, пожаловаться на нашу жизнь. Может кого-то сагитируют в колуарах.
+1
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Ярик01
Ответ Viks
Есть цель! Выпить стопочку сакэ и отдохнуть в Японии.
Кто бы отказался на их месте ... порадоваться весне в Японии.
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askarik1992
Все идет к тому что снова год без международных стартов
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Валерий Петров
Ну и ехать туда незачем вообще.
А финансирование ИСУ тупо прикрутить или хотя бы пригрозить этим.
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Oleandra
А Коган какую страну там представлять будет, что с таким равнодушием об этом заявляет? Израиль?
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Тайга86
Надо еще тогда пару турниров шоу-программ устроить) А вообще грусть и тоска конечно беспросветные...
+3
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Whiskey cat
А едут зачем, если спортсмены опять на обочине?!
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Viks
Ответ Ирина Иванова
Значит представители ФФКР намерены включить вопрос допуска российских спортсменов к международным стартам в повестку конференции ISU-2030? Ведь должна же быть хоть какая-то цель у делегации ФФКР, помимо созерцания цветения сакуры?
Есть цель! Выпить стопочку сакэ и отдохнуть в Японии.
+7
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Ярик01
РИА Новости со своим "источником" наврало, выходит.
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Shannon
Повестка Шредингира какая-то.
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Ирина Иванова
Значит представители ФФКР намерены включить вопрос допуска российских спортсменов к международным стартам в повестку конференции ISU-2030? Ведь должна же быть хоть какая-то цель у делегации ФФКР, помимо созерцания цветения сакуры?
+4
0
+4
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Syndycate
А что будут обсуждать? Где провести следующую конференцию, в Дубае или в Майами?) Расширить ли кол-во участников ЧМ до 75, добавив африканских фигуристов и фигуристов из Гондураса?) Или как сделать ФК еще менее интересным и чтобы зрителей на трибунах еще меньше было?)
+6
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Anatiana
Вбросы и опровержения - как способ хайпа
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0
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Viks
Ну, вот, только хотели поднять - сразу и опустили.
0
-2
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Е...С
В ФФКР привыкли отдыхать только за госсчет.
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Sky Smoker
Наши опять едут кутить за бюджетный счёт?) Пусть деды дома сидят, всё равно ничего нового не услышат.
Помнится, в прошлый раз в Тайланде куча народу ковидом перезаражалась.
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Mari Karimova
А теперь дружно прочитаем предыдущую новость.
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Anna Leonova
И для чего тогда там присутствовать российской делегации?
+11
0
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