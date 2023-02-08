Представители ФФКР примут участие в конференции ISU в марте
Представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) примут участие в конференции Международного союза конькобежцев (ISU).
Конференция состоится в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.
«Представители федерации будут участвовать в конференции ISU», – сообщил генеральный директор ФФКР Александр Коган.
Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев также приглашен на конференцию ISU.
«Буду 1 марта в Нидерландах перед чемпионатом мира по конькобежному спорту, я уже получил официальное приглашение и аккредитацию на чемпионат мира.
По линии фигурного катания конференция ISU пройдет в Японии, по линии конькобежного спорта – в Нидерландах», – сказал Гуляев.
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