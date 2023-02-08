Представители ФФКР примут участие в конференции ISU в марте

Теги ISU Николай Гуляев ФФКР ФКСР (Союз конькобежцев России) Александр Коган Фигурное катание

Представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) примут участие в конференции Международного союза конькобежцев (ISU).

Конференция состоится в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.

«Представители федерации будут участвовать в конференции ISU», – сообщил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев также приглашен на конференцию ISU.

«Буду 1 марта в Нидерландах перед чемпионатом мира по конькобежному спорту, я уже получил официальное приглашение и аккредитацию на чемпионат мира.

По линии фигурного катания конференция ISU пройдет в Японии, по линии конькобежного спорта – в Нидерландах», – сказал Гуляев.

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12 комментариев

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Е...С
Договорились о отпуске для себя, очень дома засиделись.
+2
0
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Wiley Fox
Предлагаю в делегацию включить Абрамовича, Миллера и всех роттенбергов России
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Fellina
Ответ Ольга Ручкина
Может быть наших допустят на ЧМ? Есть такая вероятность?
На этот?
0
0
0
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Екатерина Воронина
Ответ pas33pas
Верить хотелось бы, но что один рыбак ходил по воде - поверить легче.
Так эта конференция Во время ЧМ! Будем верить в лучшее но думаю будет как на конгрессе: типа дадут слово, типа выслушают, но отстранения продлят ну или в лучшем случае обсудят что делать со следующим сезоном, но даже если и случится ЧУДО и нас предположим в нейтральном статусе допустят в следующий сезон, то все квоты буду минимальные- Мы пропускаем уже второй ЮЧМ подряд поэтому , на ЮГП у нас будет по одной квоте в каждом виде максимум всего на двух этапах , на взрослых этапах из-за пропусков рейтинговые очки потеряны у девочек будет только Лиза, Саша (если будет продолжать), Камила -под большим вопросам смотря чем закончатся все разбирательства, у Майи в принципе неплохой рейтинг, один этап может получить, но что с ней то же не понятно и не известно, может вообще и правда за Италию собралась выступать, Аня и Алена которые то же могли бы получить этапы к сожалению закончили! У пар МГ, БК, ТМ-если вдруг решат остаться но честно верится в это с трудом, ПХ-но тут то же ничего не известно что с ребятами, в танцах СБ-если вдруг решат вернутся ну и ДС-может в случае допуска они не будут менять гражданство, про ребят тяжело что-то сказать, На ЧЕ и ЧМ у нас по одной квоте в каждом виде опять таки из-за пропусков, Остается надеяться только на бешки на которых можно набрать рейтинговые очки на будущее ну вообще на ДОПУСК к МС
+3
0
+3
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Marya Y
Ответ Ольга Ручкина
Может быть наших допустят на ЧМ? Есть такая вероятность?
Если речь о чём-то и пойдёт, то не о допуске на ЧМ-23.
Наши не участвовали в международных соревнованиях этого сезона - значит, ни у кого нет техминимума.
+2
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Wiley Fox
Ответ Ольга Ручкина
Может быть наших допустят на ЧМ? Есть такая вероятность?
Не допустят

Ты как вакууме живешь
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Katerina Sunny
В Пхукет тоже летали, всё так же отстранены от международных соревнований.
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kate_ko
Ответ Syndycate
Щас пару федераций опять истерику устроят и не поедут никуда в итоге
хочется верить, что все же разум когда-нибудь победит
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Syndycate
Ответ kate_ko
неужели лёд все-таки тронулся, господа присяжные заседатели?!
Щас пару федераций опять истерику устроят и не поедут никуда в итоге
0
-3
-3
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pas33pas
Ответ Ольга Ручкина
Может быть наших допустят на ЧМ? Есть такая вероятность?
Верить хотелось бы, но что один рыбак ходил по воде - поверить легче.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
неужели лёд все-таки тронулся, господа присяжные заседатели?!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ручкина
Может быть наших допустят на ЧМ? Есть такая вероятность?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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