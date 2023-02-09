Тарасова о приглашении представителей ФФКР на конференцию ISU: «Считаю, что это позитивный знак. Это очень важно»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) примут участие в конференции Международного союза конькобежцев (ISU).

Конференция состоится в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.

«Я считаю, что это позитивный знак. Это приглашение подчеркивает и личное отношение к [гендиректору ФФКР] , которое находится на очень высоком уровне.

Считаю, что это очень важно», – сказала Тарасова.

Представители ФФКР примут участие в конференции ISU в марте