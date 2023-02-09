Тарасова о приглашении представителей ФФКР на конференцию ISU: «Считаю, что это позитивный знак. Это очень важно»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) примут участие в конференции Международного союза конькобежцев (ISU).
Конференция состоится в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.
«Я считаю, что это позитивный знак. Это приглашение подчеркивает и личное отношение к [гендиректору ФФКР] Когану, которое находится на очень высоком уровне.
Считаю, что это очень важно», – сказала Тарасова.
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