Тарасова о приглашении представителей ФФКР на конференцию ISU: «Считаю, что это позитивный знак. Это очень важно»

Теги Татьяна Тарасова ISU ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что представители Федерации фигурного катания России (ФФКР) примут участие в конференции Международного союза конькобежцев (ISU).

Конференция состоится в рамках чемпионата мира в японской Сайтаме, который пройдет с 20 по 26 марта.

«Я считаю, что это позитивный знак. Это приглашение подчеркивает и личное отношение к [гендиректору ФФКР] Когану, которое находится на очень высоком уровне.

Считаю, что это очень важно», – сказала Тарасова.

Представители ФФКР примут участие в конференции ISU в марте

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3 комментария

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Сырок с кокосом
Пригласили на конференцию, потому что всё ещё платят взносы, а не потому что это какой-то там "знак"
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Iuasamotu
Съездят, саке попьют, закусят сашими и вернутся не солоно хлебавши. Всё решает МОК и сопутствующие обстоятельства
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СемёнСемёныч
По нашим фигуристам соскучились, интерес и рейтинг стали терять.
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-2
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