Представители ФФКР планируют поднять на конференции ISU вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям

Теги сборная России ISU ФФКР Фигурное катание

Представители ФФКР намерены поднять на конференции ISU вопрос допуска россиян. 

С 1 марта прошлого года российские фигуристы отстранены от международных стартов в связи с ситуацией на Украине.

Как сообщает «Р-Спорт», представители федерации собираются вынести этот вопрос на обсуждение на конференции Международного союза конькобежцев (ISU) в Японии, которая пройдет 20-21 марта.

«Представители ФФКР планируют поднять этот вопрос. При этом в руководстве ISU и в федерациях – членах союза на этот счет мнение пока в большинстве своем негативное», – сообщил источник агентства. 

16 комментариев

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Viks
Ответ Туц
Надеюсь не в нейтральном статусе. Интересно а федерация вообще имеет право сама соглашаться на нейтральный статус спортсменов без согласования с вышестоящими инстанциями? Надеюсь что нет.
Зря надеешься - у ФФКР нет вышестоящей инстанции Формально ФФКР - независимая организация и ВСЕ вопросы с ИСУ может решать самостоятельно, в том числе допуска до соревнований ИСУ, т.е. и ЧЕ, ЧМ
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Додик Аксель
С планами давно надо определяться, а не вынашивать намерения и действовать активно, внося свои предложения.
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Туц
Надеюсь не в нейтральном статусе. Интересно а федерация вообще имеет право сама соглашаться на нейтральный статус спортсменов без согласования с вышестоящими инстанциями? Надеюсь что нет.
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Валерий Петров
Ответ Хрустальный Гусенок
«у нас в ИСУ есть наш честный и преданный своему делу человек Лакерник», он наклеит несколько конвертов, потянет некоторых за хвосты и вуаля?
Это да, но вряд ли он один там всем подряд рулит, почетный президент - ну это такое...свадебный генерал типа.
Кроме конвертов можно пригрозить прекращением финансирования ИСУ. Интересно, сейчас платят или нет, всё-таки соревнования ИСУ без рос.спортсменов проходят, и не только фигурное катание
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Лакс
Но только Коган сказал, что повестка конфы уже сформирована без этого вопроса.
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Viks
Планируют поднять в марте... --- не прошло и года.
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Александр Шульгин
Ответ Валерий Петров
Скорее всего откажут, пока МОК определяется по всем видам спорта с соответствующими федерациями. Но подавать надо, ведь эти сборища ИСУ не каждую неделю бывают, и даже не каждый месяц.
Подавать надо постоянно это даже не обсуждается. И надо публично подавать с публикацией заявки в том числе через прессу. Пока это правда бесполезно
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Хрустальный Гусенок
«у нас в ИСУ есть наш честный и преданный своему делу человек Лакерник», он наклеит несколько конвертов, потянет некоторых за хвосты и вуаля?
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+2
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Валерий Петров
Ответ Александр Шульгин
В марте точно бесполезно. Но пусть подадут хуже не будет, просто откажут.
Скорее всего откажут, пока МОК определяется по всем видам спорта с соответствующими федерациями.
Но подавать надо, ведь эти сборища ИСУ не каждую неделю бывают, и даже не каждый месяц.
+1
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+1
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Loliloo
Они хотят, чтоб ИСУ рассмотрели допуск россиян в нейтральном статусе.
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+4
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Александр Шульгин
В марте точно бесполезно. Но пусть подадут хуже не будет, просто откажут.
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Дружба11
это их обязанность добиваться участия наших спортсменов, но целый механизм возможных действий упущен функционерами-улитками,поэтому это вымаливание от не самых умных людей и читаемых для всех кроме тех кто в танке -пользы не принесет.
Говорят одной из значимых причин, по которым Китай перестал всерьез с былым уважением относится к России,когда наше руководство потащило спортсменов без флагов как команду ИКС,я с оценкой Китая согласен полностью.Либо со всей атрибутикой,либо уже год как должны быть в планах СВОИ ОИ.
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Manukello
Очухались. Вспомнили зачем они существуют
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Е...С
Надо же хоть как-то оправдать свой отпуск за госсчет.
+5
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Katerina Sunny
А без ФФКР это обсуждать не планировали? Тогда ничего не изменится.
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Поднять и держать на дрожащих руках... не унижались бы уже, и так все понятно.
+2
-3
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