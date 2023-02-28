Представители ФФКР планируют поднять на конференции ISU вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям
Представители ФФКР намерены поднять на конференции ISU вопрос допуска россиян.
С 1 марта прошлого года российские фигуристы отстранены от международных стартов в связи с ситуацией на Украине.
Как сообщает «Р-Спорт», представители федерации собираются вынести этот вопрос на обсуждение на конференции Международного союза конькобежцев (ISU) в Японии, которая пройдет 20-21 марта.
«Представители ФФКР планируют поднять этот вопрос. При этом в руководстве ISU и в федерациях – членах союза на этот счет мнение пока в большинстве своем негативное», – сообщил источник агентства.
Кроме конвертов можно пригрозить прекращением финансирования ИСУ. Интересно, сейчас платят или нет, всё-таки соревнования ИСУ без рос.спортсменов проходят, и не только фигурное катание
Но подавать надо, ведь эти сборища ИСУ не каждую неделю бывают, и даже не каждый месяц.
Говорят одной из значимых причин, по которым Китай перестал всерьез с былым уважением относится к России,когда наше руководство потащило спортсменов без флагов как команду ИКС,я с оценкой Китая согласен полностью.Либо со всей атрибутикой,либо уже год как должны быть в планах СВОИ ОИ.