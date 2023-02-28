Представители ФФКР планируют поднять на конференции ISU вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям

Представители ФФКР намерены поднять на конференции ISU вопрос допуска россиян.

С 1 марта прошлого года российские фигуристы отстранены от международных стартов в связи с ситуацией на Украине.

Как сообщает «Р-Спорт», представители федерации собираются вынести этот вопрос на обсуждение на конференции Международного союза конькобежцев (ISU) в Японии, которая пройдет 20-21 марта.

«Представители ФФКР планируют поднять этот вопрос. При этом в руководстве ISU и в федерациях – членах союза на этот счет мнение пока в большинстве своем негативное», – сообщил источник агентства.