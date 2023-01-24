Александра Трусова: «Мне всегда было интереснее смотреть мужское одиночное катание. С недавних пор я болею только за одного спортсмена»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала об интересе к мужскому фигурному катанию.

«Всегда следила за мужским катанием. Очень интересно смотреть на сложные программы!

В 13 лет я отобралась на юниорский финал Гран-при. Там в один день сразу после нашей тренировки была тренировка взрослых мужчин. Естественно, там были и Нэтан Чен, и Юдзуру Ханю.

Я уговорила девочек остаться и посмотреть на их тренировку. Это было нереально круто, незабываемые впечатления! Огромное количество четверных прыжков!» – написала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

«Что касается нашего мужского катания, я всегда болела за всех русских! На Олимпиаде в команднике переживала за Марка (Кондратюка), потому что представляла, какая ответственность на нем лежит. На мой взгляд, самая большая среди всех участников: ему вообще нельзя было ошибаться. Рада, что он справился.

В личном турнире я поддерживала всех ребят! Считаю, что сейчас наше мужское фигурное катание на подъеме. Многие ребята вставляют по 3-4 четверных в программу, от этого соревнования становятся только зрелищнее и интереснее.

Мне всегда было интереснее смотреть мужское одиночное катание. Много сложных элементов, адреналин, напряжение на протяжении всей программы. И всегда интрига: кто справится с эмоциями, выдержит физически и дойдет до конца. Меня это восхищало и восхищает до сих пор!

Однако с недавних пор я болею и переживаю только за одного спортсмена в фигурном катании. Хочу, чтобы у него все всегда получалось. Для меня он самый лучший!» – добавила Трусова.