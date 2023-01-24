Александра Трусова: «Мне всегда было интереснее смотреть мужское одиночное катание. С недавних пор я болею только за одного спортсмена»

Теги сборная России Олимпийская сборная России сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 мужское катание женское катание Юдзуру Ханю Нэтан Чен Матч ТВ Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала об интересе к мужскому фигурному катанию.

«Всегда следила за мужским катанием. Очень интересно смотреть на сложные программы!

В 13 лет я отобралась на юниорский финал Гран-при. Там в один день сразу после нашей тренировки была тренировка взрослых мужчин. Естественно, там были и Нэтан Чен, и Юдзуру Ханю.

Я уговорила девочек остаться и посмотреть на их тренировку. Это было нереально круто, незабываемые впечатления! Огромное количество четверных прыжков!» – написала Трусова в колонке на «Матч ТВ».

«Что касается нашего мужского катания, я всегда болела за всех русских! На Олимпиаде в команднике переживала за Марка (Кондратюка), потому что представляла, какая ответственность на нем лежит. На мой взгляд, самая большая среди всех участников: ему вообще нельзя было ошибаться. Рада, что он справился.

В личном турнире я поддерживала всех ребят! Считаю, что сейчас наше мужское фигурное катание на подъеме. Многие ребята вставляют по 3-4 четверных в программу, от этого соревнования становятся только зрелищнее и интереснее.

Мне всегда было интереснее смотреть мужское одиночное катание. Много сложных элементов, адреналин, напряжение на протяжении всей программы. И всегда интрига: кто справится с эмоциями, выдержит физически и дойдет до конца. Меня это восхищало и восхищает до сих пор!

Однако с недавних пор я болею и переживаю только за одного спортсмена в фигурном катании. Хочу, чтобы у него все всегда получалось. Для меня он самый лучший!» – добавила Трусова.

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289 комментариев

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As per
Ответ garovatat
я об этом пишу, да? уверены? попробуйте еще раз перечитать. Только медленно и вдумчиво!
Да. Забыла, что пишешь? Кто не орал под сектор газа (да простят они меня за сравнение) - твои же слова. Предлагаю начать следить за бета-амилоидами))
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garovatat
Ответ As per
Так ты же сама пишешь, что слушать эту певичку всё равно, что сектор газа)
я об этом пишу, да? уверены? попробуйте еще раз перечитать. Только медленно и вдумчиво!
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As per
Ответ garovatat
в молоко)) никто и не сравнивает, речь идет совсем о другом! не понятно, да, паниковский?))
Так ты же сама пишешь, что слушать эту певичку всё равно, что сектор газа)
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sport-forever
Ответ Ольга Воеводина
Я не против отношений ребят, что Вы! Молодость, любовь, всё прекрасно. Я про другое окружение, которое постоянно подначивает ребят всячески выпячивать свои отношения, пиариться и т.д. Это отнимает время, силы и сбивает настрой. А так хочется опять увидеть и Марка и Сашу заряженных на борьбу!
Но это только домыслы про окружение. Мы не знаем, кто и кого куда подначивает. Каким образом анонсировать свою жизнь, каждый решает сам - её сокрытие от общества тоже не залог успеха. Да и мотивация у всех очень разная, кто-то сосредоточен "под колпаком", а кому-то нужно внимание и отвлекающие факторы для настроя. Вообще важную роль играет фактор везения. А предсказывать физическое состояние, форму и эффективные возможности восстановления - так мы не врачи, да и не тренеры, чтобы нужные факторы влияния обозначать.
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Ekoplane
Ответ Ekoplane
Тутберидзе НАСТРАИВАЕТ людей против тех, кого она травит. Целенаправлено! Она пытается разрушить их репутацию, разрушить их отношения с семьей, с друзьями, с коллегами, с работодателями, со всеми. Мы видим как помощники Тутберидзе и бывшей конкуренции Александры пытаются разрушить молодую семью Саши и Марка. Целенаправлено. Желаю им всем никогда не познать ни любви ни счастья, это будет справедливо. Также как сама Тутберидзе не познала ни любви ни счастья. Ее дочь сбежала от нее на другой континент, а сама Тутберидзе отрезала своей дочери нос фотошопом. Неудивительно, что она пытается разрушить другую молодую семью.
Пользователь Sklin врет.
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garovatat
Ответ Vladimir Arutin
Между странами, тоже сначала используют невооруженные средства .А потом у кого, что есть .Уверен что до этого здесь не дойдет ,т.к. здесь все люди благородные , цивилизованные и интеллигентные,
о да, с этим трудно не согласиться. ни дать ни взять палата достопочтимых лордов, пэров, леди и сэров! Ладно, за сим откланиваюсь и прошу не гневаться )
наше вам с кисточкой!
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Ekoplane
Помощники Тутберидзе, хватит распространять фейк-ньюс, о ученицах, которые спаслись от Тутберидзе. Иначе я расскажу, что Тутберидзе сделала аборт и от кого. У нее уже есть одна дочь от замужнего мужика, ей не захотелось еще раз такого.
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Ольга Воеводина
Ответ sport-forever
А с чего вы взяли, что знаете, какое окружение человеку нужно, как и где ему действительно комфортно? Проецирование своего примера - не лучшая доказательная практика. Проще всего любые неудачи валить на отношения или их отсутствие, здесь долго выдумывать не надо. То, что другие спортсмены показывают не лучшие результаты после ОИ цикла, например, тот же Кагияма, Грассль на ГП и национальном первенстве - это всё окружение виновато? А почему Шоме Уно отношения с фигуристкой не помешали выиграть финал ГП? И какое там окружение помешало Ханю на последней олимпиаде? А может вообще отсутствие отношений мешает многим? Просто проще всего валить неудачи на окружение. А спады и травмы бывают у всех.
Я не против отношений ребят, что Вы! Молодость, любовь, всё прекрасно. Я про другое окружение, которое постоянно подначивает ребят всячески выпячивать свои отношения, пиариться и т.д. Это отнимает время, силы и сбивает настрой. А так хочется опять увидеть и Марка и Сашу заряженных на борьбу!
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Ekoplane
Саша сегодня побывала на форуме Insight People, это форум для блогеров )) Нашла первое видео на ютубе с зарядкой с Сашей:

https://www.youtube.com/shorts/pdm5851jnYs
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Vladimir Arutin
Ответ garovatat
а тут и так царит полный и вечный мир! ибо местные субъекты (их группы/сообщества) используют исключительно невооруженные средства для разрешения наличествующих между ними противоречий/разногласий, имеющих свойство/статус непреодолимых. И так будет всегда)))
Между странами, тоже сначала используют невооруженные средства .А потом у кого, что есть .Уверен что до этого здесь не дойдет ,т.к. здесь все люди благородные , цивилизованные и интеллигентные,
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garovatat
Ответ Vladimir Arutin
Уже прогресс.Мы с вами впервые сблизились по позициям .Так мы приближались к миру !
а тут и так царит полный и вечный мир! ибо местные субъекты (их группы/сообщества) используют исключительно невооруженные средства для разрешения наличествующих между ними противоречий/разногласий, имеющих свойство/статус непреодолимых. И так будет всегда)))
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garovatat
Ответ As per
Сравнить Сектор газа и Кинчева с этой певичкой просто кощунство.
в молоко)) никто и не сравнивает, речь идет совсем о другом! не понятно, да, паниковский?))
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JSV
Молодец Саша, написала не шаблонный разлив воды, а именно про себя и свои переживания.. Соглашусь, что мужские турниры самые интересные, непредсказуемые и азартные, следить за ними - особенный драйв.
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Vladimir Arutin
Ответ garovatat
ну если "человеческое", тогда ладно!
Уже прогресс.Мы с вами впервые сблизились по позициям .Так мы приближались к миру !
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Vladimir Arutin
Ответ Марина Синельникова
Страшно представить насколько бурная молодость была у фанатов Трусовой если они критикуют подпевание песне)
Вы же недавно приносили доказательство специалиста, что это был фейк ? Правда потом принесли фейк( наверное изготовление того же специалиста)что ктото кричал :" Саша лучшая" .Хотели разыграть по старому сценарию ?
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As per
Ответ garovatat
ауч!))) да даже не подпевали, а просто слушали, оспидя. А я то думаю - с чего трусолюбы уже неделю бьются в экстазе, галдят и форсят - певица, певица? Чево случилось то? Спела что ль где то публично? на огоньке, на корпорате, на днюхе? Они ж следят за каждым Аниным шагом, в отличии от ее болел! Оказывается вон оно че))) ну, девчонки конечно залепили))) ибо самкино "творчество" это как плесень на экскрементах шоубиза)) Но всякое бывает! Кто в подростковой молодости (да и по сей день, будем честны) не матерился?)) а кто не орал под сектор газа? Дельфина, Кинчева? (да простят меня они за сравнение) кто не дрался, не попадал в ситуации? что, есть такие? А когда Давыдов просил Самоделкину в кике и на камеру - ты только не матерись, это как?))) Все только мило похихикали. А щас такое раздули - прощай жизнь! Тоже мне, благочестивые марты, ханжи. Ерунда все это! Но вот как видос залетел в сеть - вопрос. Либо просто по глупости, либо... Ничего, такой душ необходим, позволит быстрее выучиться на ошибках и понять что можно себе позволить, а что нет, и в какой компании.
Сравнить Сектор газа и Кинчева с этой певичкой просто кощунство.
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garovatat
Ответ Vladimir Arutin
Не что человеческое нам не чуждо !
ну если "человеческое", тогда ладно!
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Vladimir Arutin
Ответ Сергей Южин
Комментарий удален модератором
Посмотри сколько гадости здесь висит про Сашу и Кондратюка , не кто их не удаляет .Ладно вы Трусову не навидете ,но Кондратюка обзывать то зачем ?
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Vladimir Arutin
Ответ garovatat
вот же вы шалун))) что за желания такие?
Не что человеческое нам не чуждо !
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garovatat
Ответ Vladimir Arutin
Нормально мы к этому относимся .Спели хорошо .Хотелось бы просто еще клип в их исполнение к этой песне .
вот же вы шалун))) что за желания такие?
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Сергей Южин
Комментарий удален
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Sklin
Ответ Ekoplane
Тутберидзе НАСТРАИВАЕТ людей против тех, кого она травит. Целенаправлено! Она пытается разрушить их репутацию, разрушить их отношения с семьей, с друзьями, с коллегами, с работодателями, со всеми. Мы видим как помощники Тутберидзе и бывшей конкуренции Александры пытаются разрушить молодую семью Саши и Марка. Целенаправлено. Желаю им всем никогда не познать ни любви ни счастья, это будет справедливо. Также как сама Тутберидзе не познала ни любви ни счастья. Ее дочь сбежала от нее на другой континент, а сама Тутберидзе отрезала своей дочери нос фотошопом. Неудивительно, что она пытается разрушить другую молодую семью.
И в молодой семье Марка и Саши скоро будет пополнение.
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Vladimir Arutin
Ответ garovatat
ауч!))) да даже не подпевали, а просто слушали, оспидя. А я то думаю - с чего трусолюбы уже неделю бьются в экстазе, галдят и форсят - певица, певица? Чево случилось то? Спела что ль где то публично? на огоньке, на корпорате, на днюхе? Они ж следят за каждым Аниным шагом, в отличии от ее болел! Оказывается вон оно че))) ну, девчонки конечно залепили))) ибо самкино "творчество" это как плесень на экскрементах шоубиза)) Но всякое бывает! Кто в подростковой молодости (да и по сей день, будем честны) не матерился?)) а кто не орал под сектор газа? Дельфина, Кинчева? (да простят меня они за сравнение) кто не дрался, не попадал в ситуации? что, есть такие? А когда Давыдов просил Самоделкину в кике и на камеру - ты только не матерись, это как?))) Все только мило похихикали. А щас такое раздули - прощай жизнь! Тоже мне, благочестивые марты, ханжи. Ерунда все это! Но вот как видос залетел в сеть - вопрос. Либо просто по глупости, либо... Ничего, такой душ необходим, позволит быстрее выучиться на ошибках и понять что можно себе позволить, а что нет, и в какой компании.
Нормально мы к этому относимся .Спели хорошо .Хотелось бы просто еще клип в их исполнение к этой песне .
+3
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Ekoplane
Тутберидзе НАСТРАИВАЕТ людей против тех, кого она травит. Целенаправлено! Она пытается разрушить их репутацию, разрушить их отношения с семьей, с друзьями, с коллегами, с работодателями, со всеми. Мы видим как помощники Тутберидзе и бывшей конкуренции Александры пытаются разрушить молодую семью Саши и Марка. Целенаправлено. Желаю им всем никогда не познать ни любви ни счастья, это будет справедливо. Также как сама Тутберидзе не познала ни любви ни счастья. Ее дочь сбежала от нее на другой континент, а сама Тутберидзе отрезала своей дочери нос фотошопом. Неудивительно, что она пытается разрушить другую молодую семью.
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Кот Лютик
Даа, были времена, когда Марк с блеском работал на команду и добывал нам путевки, а теперь он очередная псинка Трусовой.
+7
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