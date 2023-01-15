Гончаренко о лишении Валиевой золота ЧР: «Трусова – чемпионка страны, но это будет номинально. Я бы не радовалась, это ведь на бумаге»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении, но аннулировал ее победный результат на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Новым победителем турнира должна стать Александра Трусова.

«Считаю, что в этой ситуации можно порадоваться хотя бы этому небольшому позитивному моменту (признанию невиновности Валиевой – Sports.ru). Но надо ждать решения международных инстанций.

Основной момент – судьба олимпийских медалей в командном первенстве, поэтому не будем обольщаться раньше времени. Все спортсмены – суеверные люди, думаю, надо подождать дальнейшего развития событий.

Саша Трусова – чемпионка страны, но это будет номинально, фактически все знают ситуацию. Саша прекрасно понимает, что и как. Как она это воспримет? Я бы, например, не радовалась, это ведь на бумаге», – добавила тренер.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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