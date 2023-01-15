Гончаренко о лишении Валиевой золота ЧР: «Трусова – чемпионка страны, но это будет номинально. Я бы не радовалась, это ведь на бумаге»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России чемпионат России Олимпиада-2022 женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении, но аннулировал ее победный результат на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Новым победителем турнира должна стать Александра Трусова.

«Считаю, что в этой ситуации можно порадоваться хотя бы этому небольшому позитивному моменту (признанию невиновности Валиевой – Sports.ru). Но надо ждать решения международных инстанций.

Основной момент – судьба олимпийских медалей в командном первенстве, поэтому не будем обольщаться раньше времени. Все спортсмены – суеверные люди, думаю, надо подождать дальнейшего развития событий.

Саша Трусова – чемпионка страны, но это будет номинально, фактически все знают ситуацию. Саша прекрасно понимает, что и как. Как она это воспримет? Я бы, например, не радовалась, это ведь на бумаге», – добавила тренер.

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

151 комментарий

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garovatat
Ответ Black&White
Публичный цирк - это чествование спортсменки принимавшей допинг и ее допуск до участия в соревнованиях с незавершенным делом.
Публичный цирк - это когда проба намеренно не проверяется месяцами для примитивной подставы. Публичный цирк - это когда Байлз не может шагу ступить и снимается с ОИ без своих колес, разрешенных везде, но вот блин, не в японии.
Публичный цирк - это когда пойманные за руку на тяжелом рассказывают что случайно съели кошкин корм, и это принимается!
Публичный цирк - это в конце концов ВСЕ действия "антидопингового агентства" вада, узаконивающего направо и налево "разрешенный допинг" в виде разнообразных ТИ для правильных спортсменов, от психостимулирующих средств для поголовно страдающих хроническими расстройствами ЦНС, до тех же кардиостимуляторов и метаболитов и т.д.! Что позволено Юпитеру, то не позволено быку, ровно так.
Неужели Вам реально не смешно, что Валиеву преследуют и травят всем миром (включая вас и прочих просветленных сограждан) за то, что разрешено остальным??? Это ли не апофеоз двойных (десятерных!) стандартов, лицемерия и целенаправленной намеренности?? Я не понимаю людей, которые на голубом глазу и с пеной во рту кричат - ату Валиеву, она допингистка! Они или тотально слепо-глухи (во что как-то не верится) или так или иначе эм... заинтересованы в данном лозунге
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Maecenas
Ответ Глокая Куздра
Интересно, когда золото ЧЕ начнут передавать Щербаковой, хрустоботы так же будут возмущаться? Надо бы сейчас наскринить комменты некоторых товарищей, а потом сравнить)
не забудьте тогда поскринить ещё и тех, кто сейчас рад тому, что Трусова ЧР. Думаю, если Щербакову объявят ЧЕ возмущения от них(и не только) будет даже побольше, чем сейчас.
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RS97
Ответ Elena Sopc
Вместо того чтобы извиниться перед девочками Камила, Саша должна стесняться своей чистой завоёванной медали, ФК бомонд совсем крышу снесло, линию партии стойко держат, на самом деле прикрывая одну, наплевательски относятся ко всем пострадавшим российским фигуристам, участники командника, участники чр, че
А то! Сектор5... на барабане)))
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Беглый*
Ответ Nassta
Трусову как раз будут помнить как первую исполнительницу многих квадов и каскадов из них, это все запечатлено в истории.
Да её и сейчас помнят только потому что в действии пиар Рудковских. Ну вот ещё из-за бумажного титула теперь будут обсуждать.
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Слепой1234
У Гончаренко наверное запрещенные препараты в норме, раз она так защищает ихприменение . Просто бессовестная.
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Nassta
Ответ garovatat
прекратите наконец жонглировать вот этим вот совершенно хейтерским - "допинг". В организме Камилы нашли остатки метаболита, вся "вредность" которого заключается только в том что он не включен в ТИ, в отличии от западных кардиопротекторов и пр, разрешенных услужливой вада. Но нет, вы намеренно используете тяжелое понятие стимуляторов выносливости.
А кто мешал включить в ТИ?
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asusp527
Ответ наталья Головченко
Вам, не стыдно: как катала Камила на ЧР, никто никогда не катал и не будет, в ближайшее время. Она самая одаренная девочка из десятилетия и это факт!!!
Катала, натренировавшись да и выступая на допинге. Ведь его на ЧР и нашли.
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Nassta
Ответ Anna Stefan
Через 50 лет (даже раньше) и Трусову никто не вспомнит.
Трусову как раз будут помнить как первую исполнительницу многих квадов и каскадов из них, это все запечатлено в истории.
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Беглый*
Ответ Elena Sopc
Вместо того чтобы извиниться перед девочками Камила, Саша должна стесняться своей чистой завоёванной медали, ФК бомонд совсем крышу снесло, линию партии стойко держат, на самом деле прикрывая одну, наплевательски относятся ко всем пострадавшим российским фигуристам, участники командника, участники чр, че
Потому что все участники командника и ЧР (кроме Трусовой, которая мечтала хоть о каком-нибудь титуле) понимают, что против Камилы произошла обычная и привычная для западного мира провокация и она ни в чём не виновата
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Аля Иванова
Ответ Rums67
Брехня ВАША. Это не лекарство. Тмз пьют как БАД.
Думайте что хотите,но не дай Бог Вам и вашим родным такое.Всех благ.
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Nassta
Ответ наталья Головченко
Достойна, но видимо, не просто так, Вселенная ей не дает выигрывать, как Вы думаете???!!!
Так может Камиле тоже вселенная не просто так допинг подсыпала, как вы думаете?
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Беглый*
Ответ Nassta
Валиева же как-то смотрит всем в глава выигрывая с допингом
Вы же вчера только писали, что не верите в сознательный приём и что это, вероятнее всего, подстава🤣
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Elena Sopc
Ответ Sektor_5
Трусова не выиграла ничего во взрослых, по своей собственной глупой упёртости. Слушала бы тренеров - была бы сейчас с титулами, включая личку ОИ. А про ЧР-22 даже заикаться не стоит, пиковую Камилу она не обошла бы даже со своей пятиквадкой.
Вместо того чтобы извиниться перед девочками Камила, Саша должна стесняться своей чистой завоёванной медали, ФК бомонд совсем крышу снесло, линию партии стойко держат, на самом деле прикрывая одну, наплевательски относятся ко всем пострадавшим российским фигуристам, участники командника, участники чр, че
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Девочка с севера
Ответ Галина Касаткина
Ну Камила как то же смотрит всем в глаза,зная ,что употребляла допинг и нарушала правила и принципы честной спортивной борьбы?
А Вы уверены, что она ЗНАЛА, что употребляла допинг?
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Ирина Чернявская
Ответ Люблю Женьку
Почему же на бумаге? Передадут медаль, призовые за победу. Анютке Саша серебряную отдаст + от Валиевой часть призовых. Адель получит бронзу от Щербаковой, и заслуженные призовые за медаль. По крайней мере так происходит везде. Как в нашей Федре - Коган расскажет.
А вам не кажется, что Валиеву настолько расхвалили, денег надавали, лицом страны сделали не просто так? А чтобы это выглядело после решения CAS, что весь мир обижает достояние России. Что вот так великая Россия всем стоит поперек горла)
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И это все о нем
Ответ Бедоносец
Ну Камила Валерьевна ещё себе медаль заработает и не одну, а вот придаст ли Саше это решение мотивации вопрос спорный.🤔
А вы не переживайте за Сашу ,жизнь всё расставит по местам.
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Nassta
Ответ наталья Головченко
Когда Чащину и Кабаеву лишили серебра и золота, другие спортсменки отказались от медалей. И заметьте, что спортсменки были из других стран. Но какая Саша - ЧР??? Там отрыв 35 баллов. Как она будет потом Камиле в глаза смотреть, хотя, говоря о Саше, то ее сей факт не смутит, проглотит только так! Еще и всем объявит, в лице уполномоченных лиц.
Валиева же как-то смотрит всем в глава выигрывая с допингом
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Nassta
Ответ Лека-Лека
Да потому, что золото ЧР честно выиграла Ками. А Трусова просто будет числиться на бумажке. И об этом все знают и будут помнить.
Честно с допингом - это что-то новенькое. Если препарат ни на что не влияет, зачем принимать - ответ есть?
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Девочка с севера
Ответ Маргарита Романовская
Отказалась на словах только болгарка Пейчева. Но ей всё равно потом передали все положенные медали Кабаевой и Чащиной, хотя на следующем ЧМ, где её публично должны были ими награждать, она сама попалась на том же фуросемиде.
Класс! 👍
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Sektor_5
Ответ Лариса Стародубцева
Вот Гончаренко злая тетка Нет чтобы порадоваться за Сашу Трусову .Полный улет почему наши эксперты такие злые .
Чему радоваться за Трусову? По сути ничего не изменилось. Трусову можно только пожалеть - понтов было много, а результатов ноль.
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Raduga
Ответ Orange carrot
Через 50 лет никто не вспомнит кто там вообще участвовал и кто что занял. Даже на бумаге. Кто у нас чемпионкой 50 лет назад был?
Так бумага помнит. Википедия помнит. У меня был пример. Аргентина выиграла ЧМ по футболу, разговорилась с фанатом, говорю ему: "Им до Италии еще 1 чемпионство". Чувак на меня странно посмотрел, он думал, что Аргентина вторая после Бразилии). Показала википедию и факты).
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И это все о нем
Ответ Ольга Ольгина
Редко соглашаюсь с Гончаренко, но тут она права. Радости от такой медали мало, а разговоров много. У Валиевой всегда будет такое ощущение, что у нее из под носа утащить котлету, а Трусовой напоминать каким образом получена эта медаль. Время все сгладит, но потом. А сейчас пока будут разговоры не в пользу ни одной, ни другой.
Извините мой минус к вам плюсом пошёл-------------------------!!!
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Rums67
Ответ Аля Иванова
Вот только мне не надо рассказывать про ТМ,мой отец его принимал,у него было 3 инфаркта,он еле дышал,ходить было тяжело,спал в кресле потому что задыхался лёжа.ТМ очень хорошо ему помогал,он обогащает кровь и мозг кислородом.Папа с ним даже на огороде грядки копал.
Брехня ВАША. Это не лекарство.
Тмз пьют как БАД.
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Sektor_5
Ответ И это все о нем
Вы знаете ,хочу вас огорчить,здравомыслящие люди как раз очень рады ,что постепенно всё начинает вставать на свои места.
Ты к здравомыслящим ни разу не относишься.
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И это все о нем
Ответ Бедоносец
Странно. Вели под ручки возили на машинах с синими мигалками выступать под расписки другую девочку без ультра-си которая шлем насобирала.🤷
Так этот факт с другой девочкой говорит об одном ,насколько фальшив тшт во главе с ЭТ,когда надо и по полям будут бегать и с мигалками повезут и не отобьёшься от них ,а потом выкинут за ненадобностью ,другие подоспели, в этом вся ЭТ.
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