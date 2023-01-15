Гончаренко о лишении Валиевой золота ЧР: «Трусова – чемпионка страны, но это будет номинально. Я бы не радовалась, это ведь на бумаге»
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении, но аннулировал ее победный результат на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Новым победителем турнира должна стать Александра Трусова.
«Считаю, что в этой ситуации можно порадоваться хотя бы этому небольшому позитивному моменту (признанию невиновности Валиевой – Sports.ru). Но надо ждать решения международных инстанций.
Основной момент – судьба олимпийских медалей в командном первенстве, поэтому не будем обольщаться раньше времени. Все спортсмены – суеверные люди, думаю, надо подождать дальнейшего развития событий.
Саша Трусова – чемпионка страны, но это будет номинально, фактически все знают ситуацию. Саша прекрасно понимает, что и как. Как она это воспримет? Я бы, например, не радовалась, это ведь на бумаге», – добавила тренер.
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
Публичный цирк - это когда пойманные за руку на тяжелом рассказывают что случайно съели кошкин корм, и это принимается!
Публичный цирк - это в конце концов ВСЕ действия "антидопингового агентства" вада, узаконивающего направо и налево "разрешенный допинг" в виде разнообразных ТИ для правильных спортсменов, от психостимулирующих средств для поголовно страдающих хроническими расстройствами ЦНС, до тех же кардиостимуляторов и метаболитов и т.д.! Что позволено Юпитеру, то не позволено быку, ровно так.
Неужели Вам реально не смешно, что Валиеву преследуют и травят всем миром (включая вас и прочих просветленных сограждан) за то, что разрешено остальным??? Это ли не апофеоз двойных (десятерных!) стандартов, лицемерия и целенаправленной намеренности?? Я не понимаю людей, которые на голубом глазу и с пеной во рту кричат - ату Валиеву, она допингистка! Они или тотально слепо-глухи (во что как-то не верится) или так или иначе эм... заинтересованы в данном лозунге
Тмз пьют как БАД.