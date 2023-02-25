Алексей Железняков: «Всем тренерам и судьям давно пора подать коллективную жалобу в комитет по этике на Плющенко и его академию»

Хореограф Алексей Железняков предлагает подать коллективную жалобу на .

Ранее двукратный олимпийский чемпион подал на жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России ( ).

Плющенко был недоволен судейством на первенстве России в Перми, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова уступили подопечной Федченко Алине Горбачевой. Федченко назвала реакцию Плющенко «истерикой и отсутствием умения признавать свои промашки».

«Всем тренерам и судьям давно пора подать коллективную жалобу в комитет по этике на Плющенко и его академию за те высказывания, которые позволяет себе Евгений.

назвала вещим своими именами, никакого оскорбления в ее словах нет. А называть спортсменов «говешками» – это оскорбление детей.

Со стороны Плющенко сейчас идет защитная реакция, а лучшая защита – нападение», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Цель речи Плющенко – шантаж». Скандал года в нашей фигурке не утихает