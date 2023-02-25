Алексей Железняков: «Всем тренерам и судьям давно пора подать коллективную жалобу в комитет по этике на Плющенко и его академию»
Хореограф Алексей Железняков предлагает подать коллективную жалобу на Евгения Плющенко.
Ранее двукратный олимпийский чемпион подал на жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Плющенко был недоволен судейством на первенстве России в Перми, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова уступили подопечной Федченко Алине Горбачевой. Федченко назвала реакцию Плющенко «истерикой и отсутствием умения признавать свои промашки».
«Всем тренерам и судьям давно пора подать коллективную жалобу в комитет по этике на Плющенко и его академию за те высказывания, которые позволяет себе Евгений.
Софья Федченко назвала вещим своими именами, никакого оскорбления в ее словах нет. А называть спортсменов «говешками» – это оскорбление детей.
Со стороны Плющенко сейчас идет защитная реакция, а лучшая защита – нападение», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
«Цель речи Плющенко – шантаж». Скандал года в нашей фигурке не утихает
. петлю-то потуже затягивай на шее
своей
А вообще да, не мешало бы его специалисту показать
Когда-то она была чемпионкой Европы, а cейчаc она никто.
Но для Елены Косторная такой балласт.
Лучшая среди худших
Ищут попу в темноте
Предатели перестают для нас существовать.
И это говорит педагог.