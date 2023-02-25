Алексей Железняков: «Всем тренерам и судьям давно пора подать коллективную жалобу в комитет по этике на Плющенко и его академию»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР судьи Алексей Железняков Академия Плющенко Софья Федченко Фигурное катание

Хореограф Алексей Железняков предлагает подать коллективную жалобу на Евгения Плющенко.

Ранее двукратный олимпийский чемпион подал на жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Плющенко был недоволен судейством на первенстве России в Перми, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова уступили подопечной Федченко Алине Горбачевой. Федченко назвала реакцию Плющенко «истерикой и отсутствием умения признавать свои промашки».

«Всем тренерам и судьям давно пора подать коллективную жалобу в комитет по этике на Плющенко и его академию за те высказывания, которые позволяет себе Евгений.

Софья Федченко назвала вещим своими именами, никакого оскорбления в ее словах нет. А называть спортсменов «говешками» – это оскорбление детей.

Со стороны Плющенко сейчас идет защитная реакция, а лучшая защита – нападение», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Цель речи Плющенко – шантаж». Скандал года в нашей фигурке не утихает

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36 комментариев

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Lennuci
Лучшая защита - это не уподобляться Плющенко и его парикмахерше. Но жалобу подать стоит.
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несахар
белопальтовый, тебя самого к стенке надо поставить
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Девушка Безимени
ты эта .
. петлю-то потуже затягивай на шее
своей
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Igor_Smr
Ответ 4x Qqqq
Этого Железнякова на ковёр следом за Плющенко. И Тутберидзе, которая не может (или даже не хочет) выговор хореографу своей группы сделать.
Думаю, лучше сразу ее пристрелить, чтобы не мучалась.
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vanessa2021
Выпустили Железнякова)))
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Ирина С
А я вот жду, чтобы, наконец-то, на Железнякова подали жалобу все, кого оскорбил он.
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Kaj
Ответ garovatat
Железо прав. Только не жалобу, а заявление о клевете и не в комитет по этике, а в прокуратуру или суд. Давно, еще когда посмел про взятки судьям болтать.
Так пособите))), а то тут на словах все смелые.
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Блинчик
Всем тренерам давно бы следовало подать в суд на Тутберидзе за коррупцию и подставу команды с допингом. Но они все молчат, их всё устраивает. А Плющенко, который хочет перемен и улучшений, никого не устраивает.
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natali5228
Ответ Ольга Ив
Может с себя Алексею начать : Когда-то она была чемпионкой Европы, а cейчаc она никто. Но для Елены Косторная такой балласт. Лучшая среди худших Ищут попу в темноте Предатели перестают для нас существовать. И это говорит педагог.
То штаб кого надо штаб, это ж другое, понимать надо....
А вообще да, не мешало бы его специалисту показать
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smoky eyes
А все-таки что-то было хорошее в СССР)) Вызвали бы на ковёр тех и этих, накостыляли бы за плохое поведение, не было бы позора на весь мир. Все продолжали бы любить-уважать Плющенко, а Железнякова бы знали как талантливого хореографа, думали бы что он глубокий интересный человек.
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Фатима Кочкарова
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Просто нужно разогнать бракодемию и не будет никаких жалоб. Скандалы начались с тех пор, как Рудковская возомнила себя гениальным менеджером в ФК и заставила своего мужа идти тренировать, правда не понимая, что спорт это не шоубизнес здесь фонограммы не работают.
Сейчас академию разогнать, Тутберидзе бан на 5 лет за допинг и останется Мишин, которому 85
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-4
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garovatat
Железо прав. Только не жалобу, а заявление о клевете и не в комитет по этике, а в прокуратуру или суд. Давно, еще когда посмел про взятки судьям болтать.
+8
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-3
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Ольга Ив
Может с себя Алексею начать :
Когда-то она была чемпионкой Европы, а cейчаc она никто.
Но для Елены Косторная такой балласт.
Лучшая среди худших
Ищут попу в темноте
Предатели перестают для нас существовать.
И это говорит педагог.
+15
-2
+13
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Ir2019
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Просто нужно разогнать бракодемию и не будет никаких жалоб. Скандалы начались с тех пор, как Рудковская возомнила себя гениальным менеджером в ФК и заставила своего мужа идти тренировать, правда не понимая, что спорт это не шоубизнес здесь фонограммы не работают.
А что раньше было? Интернета не было, а всё остальное было.
+5
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Пахра
Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона…. Кто бы говорил… не теряет надежды побольнее пнуть Плющенко, враг слабый и лукавый
+7
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Doctor V
ФФКР учредил партком и тут же появилась куча желающих писать жалобы - совок в сознании неискореним.
+7
-1
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Trenik1216
Железняков высказывается об этике, смешно
Всем спортсменам давно пора подать коллективную жалобу в комитет по этике на Железнякова и его академию»))
+19
-9
+10
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expertmer2020
У Железки с жалобами не заржавеет.
+13
-2
+11
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Татьяна Моисеева
В очередной раз подтвердил пословицу "В своём глазу бревна не заметить..."
+26
-1
+25
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expertmer2020
Ответ Додик Аксель
Наше фигурное катание и этика, это как короткий анекдот : Баня -- через дорогу раздевалка...
Жалоба - туалет через дорогу.
+3
-1
+2
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Е...С
Вот уж кто действительно детей постоянно оскорбляет, так это Железняков.
+27
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ expertmer2020
Война жалоб - ответный удар.
Просто нужно разогнать бракодемию и не будет никаких жалоб. Скандалы начались с тех пор, как Рудковская возомнила себя гениальным менеджером в ФК и заставила своего мужа идти тренировать, правда не понимая, что спорт это не шоубизнес здесь фонограммы не работают.
+8
-15
-7
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Додик Аксель
Наше фигурное катание и этика, это как короткий анекдот : Баня -- через дорогу раздевалка...
+9
-1
+8
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4x Qqqq
Этого Железнякова на ковёр следом за Плющенко. И Тутберидзе, которая не может (или даже не хочет) выговор хореографу своей группы сделать.
+19
-5
+14
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Gemma157
ну и на железнякова тоже заодно нужно подать
+20
-1
+19
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