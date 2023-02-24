Тарасова о жалобе академии Плющенко на Федченко: «Ну и дурак! Получается, истерика продолжается. Мужику не пристало жаловаться на женщину»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Сообщалось, что сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.
– Как оцените то, что Плющенко подал жалобу на Федченко?
– Ну и дурак! Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, и мужику не пристало так поступать – жаловаться на женщину. Как‑то это мелко, – заявила Тарасова.
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
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Токсичное семейство. Если их не оставить, будет постоянно писать доносы и шантажировать.
Является ли Е.В. "не говёшкой", раз он уже не топ-фигурист?:.
1) Однозначно г., просто вылитая;
2) Похож, но вдруг есть какое-то отличие, не хотелось бы г. обидеть;
3) Конечно "не г_шка", он полное г.
Ну и так далее.
Ну и по истерике.
Закатил ли Е.В. истерику?:
1) Однозначно закатил, просто ко_ёл какой-то, а не баба!;
2) Закатил, но подав жалобу, а до того у него было пред истероидное состояние;
3) Конечно нет, это эпилепсия. Человек лежит и дрыгает ножками, а вы тут глумитесь;
4) Грешно смеяться над носатыми (убогими)!;
5) Руки прочь от носа Е.В. Достали уже его прищемлять и натягивать. Его нос народное достояние. Хотя и жаль что он его суёт куда не просят.
И т.д.