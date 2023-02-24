Тарасова о жалобе академии Плющенко на Федченко: «Ну и дурак! Получается, истерика продолжается. Мужику не пристало жаловаться на женщину»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Сообщалось, что сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

– Как оцените то, что Плющенко подал жалобу на Федченко?

– Ну и дурак! Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, и мужику не пристало так поступать – жаловаться на женщину. Как‑то это мелко, – заявила Тарасова.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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