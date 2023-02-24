Тарасова о жалобе академии Плющенко на Федченко: «Ну и дурак! Получается, истерика продолжается. Мужику не пристало жаловаться на женщину»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России ФФКР Академия Плющенко Софья Федченко Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Сообщалось, что сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

– Как оцените то, что Плющенко подал жалобу на Федченко?

– Ну и дурак! Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, и мужику не пристало так поступать – жаловаться на женщину. Как‑то это мелко, – заявила Тарасова.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

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98 комментариев

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Спортивный лис
Ответ Loliloo
С чего ТАТ взяла, что жалобу подал Плющенко? А не Рудковская
а она кто в федерации, чтобы жалобы подавать? Врач-венеролог?
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Евгения Гринева
Ответ Ezhevika33
Мелко это , имея золото соревнования, устраивать разбор оценок и пересчитывать публично баллы чужой спортсменки, оскорбляя её тренера, когда спокойно можно было этого не делать.
Мелко обесценивать победы чужих учеников и выискивать у них ошибки
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Светлана Менова
А Плющенко - мужик?
Пора экспертизу провести и предъявить справку! *простите - не удержалась*
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Ezhevika33
Ответ Egypt
По справедливости, если комитет по этике будет рассматривать высказывания ЕП - должен рассмотреть и все остальные высказывания Тарасовой, Лайшева, Тутберидзе, Железнякова, Бобровой и остальных. В данном случае, не защищая ЕП, но Тарасова перешла на личные оскорбления. Или рассматривайте все высказывания в фигурке, или комитет вообще не нужен.
+++
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Loliloo
Ответ АРХАТ
"жаловаться на женщину" Даже если бы мужик ему сказал - жаловаться не солидно.
Так это болельщики первые устроили травлю и сделали коллективный донос на Плющенко
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Ezhevika33
Ответ Loliloo
Если бы Плющенко назвал кого-то дураком или дурой, то на спортсе бы уже требовали его расстрела. Двойные стандарты
Да тут кучка ников готова требовать его расстрела без всяких " Если")))
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Mary Ion
Ответ Ирина Иванова
Следующая жалоба в комиссию по этике будет на ТАТ. А в "Кодекс молчания" человек с высшим медицинским образованием срочно внесёт поправки)
С языка сняли 😂
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Loliloo
Ответ Egypt
По справедливости, если комитет по этике будет рассматривать высказывания ЕП - должен рассмотреть и все остальные высказывания Тарасовой, Лайшева, Тутберидзе, Железнякова, Бобровой и остальных. В данном случае, не защищая ЕП, но Тарасова перешла на личные оскорбления. Или рассматривайте все высказывания в фигурке, или комитет вообще не нужен.
Все верно, думаю так и будет
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Ягун Ягунини
Ответ expertmer2020
Рудковским следует посетить психолога - что-то у них не так.
Зачем психолог со стороны? У Рудковской же есть высшее медицинское образование) Она сама кому хочешь психотерапевт))
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Ezhevika33
Мелко это , имея золото соревнования, устраивать разбор оценок и пересчитывать публично баллы чужой спортсменки, оскорбляя её тренера, когда спокойно можно было этого не делать.
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Lennuci
На освидетельствование отправит, как Гномыча?
Тест IQ заставит пройти, предварительно убедившись, что супруг выучил наизусть правильные ответы :)
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Натушка
Следущий пост: Плющенко подал жалобу на Тарасову в комиссию по этике!
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Loliloo
С чего ТАТ взяла, что жалобу подал Плющенко? А не Рудковская
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Лакс
Ответ missis-Zima
ТАТ-то эксперт кто дурак,кто дура) С кем только не ругалась,только что не дралась. Первая скандалистка в ФК,
"дурак дурака узнает издалека" (народная мудрость в моем изложении).
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Egypt
Ответ Татьяна Попова
Все правильно. Плющ начал истерить в Перми. Как только ему на это указали, он заистерил ещё больше и по указу Рудковской настрочил кляузы. Токсичное семейство. Если их не оставить, будет постоянно писать доносы и шантажировать.
Как раз таки ЕП действует в юридическом поле. А истерику в основном устраивают поклонники ТШТ 🧐
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Lennuci
Ответ expertmer2020
Яна обязана защищать репутацию мужа - будет справка, что Женя не дурак.
На освидетельствование отправит, как Гномыча?
+3
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Sanan1908
Азах ещё недавно рудковские кричали даже Тат их поддерживает , а сейчас назвал его дураком, что на это скажут рудковские)))
+3
-1
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Татьяна Попова
Все правильно. Плющ начал истерить в Перми. Как только ему на это указали, он заистерил ещё больше и по указу Рудковской настрочил кляузы.
Токсичное семейство. Если их не оставить, будет постоянно писать доносы и шантажировать.
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Azima
Ответ Е...С
Плющенко никого не обзывает, но, почему-то, здесь все молодцы, кто обзывает его. Мир наизнанку.
его просто называют тем, кем он себя выставляет. Все просто.
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Здравый@смысл@
Ответ Беглый*
Правильнее было сказать "Ну и дура!", потому что очевидно, что "дурак" там ничего не решает
Ну, и дураки
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Loliloo
Что вы хотите от них? Чтобы его спортсмены не участвовали в соревнованиях? За одно интервью, в котором он ничего не сказал в адрес Федченко?
За одно интервью? А до этого ничего не было?))) молча работали?
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+2
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Варлампий Варлампий
Уже неинтересно читать эту пенсионерку вообще по любым вопросам, завязывайте с бабушкой
+5
-7
-2
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LoRa
Татьяна Анатольевна в теме!! Хорошо откомментировала! 😊
+4
-2
+2
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Михаил Михайлов
Ответ Eva2426
Предлагаю создать коллективную жалобу на действия семьи Рудковских в, фк. Коллективную и народную жалобу. Я подпишу
Зачем жалобу? Лучше опрос.
Является ли Е.В. "не говёшкой", раз он уже не топ-фигурист?:.
1) Однозначно г., просто вылитая;
2) Похож, но вдруг есть какое-то отличие, не хотелось бы г. обидеть;
3) Конечно "не г_шка", он полное г.
Ну и так далее.
Ну и по истерике.
Закатил ли Е.В. истерику?:
1) Однозначно закатил, просто ко_ёл какой-то, а не баба!;
2) Закатил, но подав жалобу, а до того у него было пред истероидное состояние;
3) Конечно нет, это эпилепсия. Человек лежит и дрыгает ножками, а вы тут глумитесь;
4) Грешно смеяться над носатыми (убогими)!;
5) Руки прочь от носа Е.В. Достали уже его прищемлять и натягивать. Его нос народное достояние. Хотя и жаль что он его суёт куда не просят.
И т.д.
+2
-1
+1
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expertmer2020
Яна обязана защищать репутацию мужа - будет справка, что Женя не дурак.
+14
-3
+11
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