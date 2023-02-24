Комиссия ФФКР по этике рассмотрит жалобу Плющенко на Федченко в марте

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР Софья Титова Софья Федченко Фигурное катание

Комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) в марте рассмотрит жалобу Евгения Плющенко на тренера Софью Федченко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Ирину Рабер. 

«Жалоба Плющенко получена. Ее рассмотрение состоится после мартовских праздников, когда завершатся соревнования и члены комиссии смогут заняться этим вопросом», – сказала Рабер.

Ранее сообщалось, что сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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85 комментариев

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Lala M
Ответ Oleandra
Рудковская ещё раньше заявляла, что на комментарии ТАТ они никогда отвечать не будут.. они мол её сильно уважают.. это же ещё недавно было, когда Плющенко с Ягудиным поспорили..
Ой, когда это они слова свои слерживали? Они на ТАТ не настрочат, потому что кишка тонка.
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eshkun13
Ответ Аня Улитина
Правильно! Всех одинаково ! И говешек, и не говешек! ну что тут крамольного и оскорбительного?Даешь не говешкам первые места-вне зависимости от того как откатались говешки...И как только у Федченко язык повернулся такое ругательство вслух произнести в отношении тренера "не говешек " : ИСТЕРИКА!!! -ужас ужасный...Ужо её -эту Федченку старички на "станичном кругу" пропесочат! Будет знать как плохими словами в адрес благороднейшего из мужей нашего Росфигкатания кидаться..Зараза!
У вас истерика? Вы придаете много значения форме, хотя вопрос нужно рассматривать по существу. У нас в росфк идеальное судейство, и вы будете отрицать что на пьедестал и гс затаскивают спортсменов по договорняку? Я не фанат ЕП, но вопрос он поднял правильный.
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Анна Петрова
Ответ Jessi
Этого нельзя не видеть, ну какая Федченко Вам, Тутберидзе привыкла быть единственной примой в ФК, она не потерпит молодую амбициозную тренершу
А разве Федченко претендует на место примы? Она по-моему как раз вполне осознает свое место, и отдаёт должное Тутберидзе. В отличии от одного начинающего тренера, который почему-то решил, что он - королева, не успев вылупиться в тренеры. У Софьи здоровые амбиции, она понимает, кто лучший и учится у них. А вот с чего начинающий решил, что он лучше всех и все ему должны, когда никого не воспитал и ничего не выиграл - вот это вопрос на миллион.
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Tanzoli*
Ответ Jessi
Тутберидзе материлась перед камерами , как и Федотов. Арсений кстати это признал в недавнем интервью
А ещё он называл тебя земляным червяком (с) 😄
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nina1212
Ответ Sne$hinka
О, вы тот самый человек, который за бойкоты, отмены и публичное порицание. А человек всего лишь посмел высказаться против системы судейства, пусть и не сильно подбирая слова. Потрясающе.
он только про свои интересы высказался и стал шантажировать судейство, что если не будут судить в его пользу, то перейдет за другие федерации
Нафиг ему честность не нужна!!
Ему надо чтобы по головам тащили, потому что не говешки
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Oleandra
Ответ Jessi
Откатала чисто в Перми обе программы с тремя трикселями и что ? Стала только второй. Жаль Сонечку , чистого и доброго человечка
вот сейчас и пожалеют этого "чистого человечка" и его тренера и взгромоздят на первое место.
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Ягун Ягунини
Ответ eshkun13
Т.е. подавать протесты на оценки учениц других тренеров можно, а комментировать нельзя?
По кодексу этики именно так. И Плющенко никто не мешал подать протест на судейство, если он считает, что судьи нарушили правила. Но он предпочел прокомментировать оценки учениц других тренеров, а когда получил в ответ, посчитал себя оскорбленным.
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Жанна Авдеева
Ответ Jessi
Хейтеры написали , в Федерацию
Просто праздник
Спасибо что сообщили😂🤝😘
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Аня Улитина
Ответ eshkun13
У ЕП была просто просьба судить всех одинаково. Ничего крамольного в этом нет. Вот и посмотрим на ФГП России как будут судить.
Правильно! Всех одинаково ! И говешек, и не говешек! ну что тут крамольного и оскорбительного?Даешь не говешкам первые места-вне зависимости от того как откатались говешки...И как только у Федченко язык повернулся такое ругательство вслух произнести в отношении тренера "не говешек " : ИСТЕРИКА!!! -ужас ужасный...Ужо её -эту Федченку старички на "станичном кругу" пропесочат! Будет знать как плохими словами в адрес благороднейшего из мужей нашего Росфигкатания кидаться..Зараза!
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Denis Travin
... Комиссии по этике ФФККР надо ещё проверить, не пыталась ли Федченко своим обвинением Плющенко в истероидном поведение, организовать его помещение в Дом Скорби и Печали, именуемом в народе шизик-плейс, такщитаю.

Руки прочь от Рудковских! Хватит это терпеть!! Кто здесь власть?!
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Jessi
Шум, который подняли и искусственно раздували ажиотаж вокруг этой темы с обзвонами и 10000 статьями
ну а кто поднял шум и искусственно раздувал? журналисты? им что, задание пришло откуда-то?
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Jessi
Ответ Oleandra
если чисто откатает - будет.. даже если Аделия 10 квадов отпрыгает..
Откатала чисто в Перми обе программы с тремя трикселями и что ? Стала только второй.
Жаль Сонечку , чистого и доброго человечка
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Irina037
Федченко возомнила себя новой Тутберидзе,но даже она не позволяет в открытую хамить коллегам,это делает Железняков
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Jessi
Ответ or.om
Да он доболтается до того, что станет нерукопожатным среди коллег
Они его поддерживают. Человек озвучил то, о чем молчали годами
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Jessi
Ответ Анна Петрова
Это она сама вам сказала или вы как обычно придумываете?
Этого нельзя не видеть, ну какая Федченко Вам, Тутберидзе привыкла быть единственной примой в ФК, она не потерпит молодую амбициозную тренершу
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Tanzoli*
Ответ Princess23
Так что ей мешает? Может просто не на что подавать.?Плющенко на личности не переходил, в отличии от...
Да картинка в стрис это конечно не переход на личности, нет)))
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Jessi
Ответ Большое Путешествие Рузика
А кто на него донос-то написал???
Хейтеры написали , в Федерацию
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Jessi
Ответ Большое Путешествие Рузика
Мурочка уже их понятиями мыслит
Тьфу на Вас, руки прочь от Сони!
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Tanzoli*
Ответ Gemma157
плющенко конечно опозорился по полной. крайне недостойное поведение для большого спортсмена, тренера, мужчины и для взрослого человееа, наконец..
Блин, Халвунь, что с тобой? Плющенко даже тебя допек до того, чтоб говорить как есть, а не кривляться? 😄 кажется, совсем все плохо в доме рудковских😄
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Denis Travin
.. и брюки превращаются... брюки превращаются... превращаются в элегантные шорты!

Т.е. повестка Комиссии по этике ФФККР от рассмотрения обвинений Плющенко в недобросовестном судействе плавно перетекает к рассмотрению "прямых оскорблений Федченко тренера Плющенко и его фигуристки Жилиной"... вуаля!
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Jessi
Ответ Большое Путешествие Рузика
То есть Плющенко вышел к журналистам и произнёс свою речь, что б от дела Валиевой отвлечь???
Шум, который подняли и искусственно раздували ажиотаж вокруг этой темы с обзвонами и 10000 статьями
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Jessi
Ответ Tanzoli*
И на Тутберидзе обязательно, она вообще столько медалек отобрала)))
Тутберидзе материлась перед камерами , как и Федотов. Арсений кстати это признал в недавнем интервью
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Tanzoli*
Ответ Василий Мишарин
Ждём следующую жалобу на Ягудина и Лайсачека, что отобрали у него игрушку - медальку золотую😂😂😂.
И на Тутберидзе обязательно, она вообще столько медалек отобрала)))
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Анна Петрова
Начинающий решил стать окончательным нерукпожатным. Удивительная тупость!
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Jessi
Правы были те, кто считал что скандалом с Плющенко отвлекали внимание от дела Валиевой. Там в Федерации сейчас такое…., судя по заявлению Русада
То есть Плющенко вышел к журналистам и произнёс свою речь, что б от дела Валиевой отвлечь???
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