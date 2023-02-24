Комиссия по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) в марте рассмотрит жалобу Евгения Плющенко на тренера Софью Федченко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Ирину Рабер.

«Жалоба Плющенко получена. Ее рассмотрение состоится после мартовских праздников, когда завершатся соревнования и члены комиссии смогут заняться этим вопросом», – сказала Рабер.

Ранее сообщалось, что сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

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