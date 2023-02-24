Федченко о жалобе Плющенко: «Никаких уведомлений от федерации я пока не получала. Я пока эту ситуацию не комментирую»

Тренер Софья Федченко отреагировала на новость о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подал на нее жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Сообщалось, что сторона Плющенко просит комиссию дать оценку нескольким высказываниям Федченко, в том числе словам об «истерике».

«Никаких уведомлений от федерации я пока не получала. Я пока эту ситуацию не комментирую», – сказала Федченко.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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