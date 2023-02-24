Федченко о жалобе Плющенко: «Никаких уведомлений от федерации я пока не получала. Я пока эту ситуацию не комментирую»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко отреагировала на новость о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подал на нее жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Сообщалось, что сторона Плющенко просит комиссию дать оценку нескольким высказываниям Федченко, в том числе словам об «истерике».

«Никаких уведомлений от федерации я пока не получала. Я пока эту ситуацию не комментирую», – сказала Федченко.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

32 комментария

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Dina2
Подумать только, Плющенко и этика - нет никакой связи. После речей с упоминанием фекалий умудрился обратиться с жалобой в комиссию по этике.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТатьянаВл
Ответ Беглый*
Хочется поддержать Софью Федченко, которая виновата в том, что её ученица посмела обыграть главные активы одной шарашкиной конторы. Сейчас на вас будет литься много всего нелицеприятного, будут распространяться различные слухи, клевета и, возможно, вы даже станете чьей-то любовницей, но знайте, что весь адекватный мир полностью вас поддерживает в этой истории и желает дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности.
"возможно вы даже станете чьей-то любовницей" - это 5 за а прекрасное чувство юмора!))))
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
Ответ Беглый*
Хочется поддержать Софью Федченко, которая виновата в том, что её ученица посмела обыграть главные активы одной шарашкиной конторы. Сейчас на вас будет литься много всего нелицеприятного, будут распространяться различные слухи, клевета и, возможно, вы даже станете чьей-то любовницей, но знайте, что весь адекватный мир полностью вас поддерживает в этой истории и желает дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности.
За себя говорите, а не приплетайте "весь адекватный мир". В мире о такой тренерше и не слышал никто.
+1
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
Софья, не обращайте внимания на этого клоуна. У вас замечательная ученица, работайте спокойно.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бильм@н
Ответ Jessi
Вот и раньше не нужно было комментировать
Дамочке наконец сообразила, что лучше держать язык за зубами.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gella Moon
Гопстопер рудковский в панике сделал очередной необдуманный шаг.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lala M
Ответ Katt Lady
👍браво
Это не мне, а Борису Заходеру))))
+3
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katt Lady
Ответ Lala M
Объявился В доме Вдруг Очень Вежливый Индюк. Раз по тридцать в день, Не реже, Он кричал: — Эй вы, невежи! Заходите, что ли, в гости — Поучиться Веж- ли- вос- ти! Я и сам, — кричал Индюк, — Доктор Вежливых Наук, И жена моя — пример Замечательных манер: Даже, когда спит она, Видно, что воспитанна! Не стесняйся ты, Осел! Заходи, садись за стол! Что же ты молчишь как рыба? Говори: «Приду, спасибо!» Ты не будь свиньей, Свинья. — Ждет тебя Моя семья! Только раньше бы Умыла Ты свое свиное рыло! Как ни бился он, Однако К Индюку никто не шел — Ни Корова, Ни Собака, Ни Хавронья, Ни Осел! Посинел Индюк от злости: — Не идут, нахалы, в гости! Зря пропали все труды! Все они — балды-балды! И добавил С высоты Своего величия: — Не усвоили, Скоты, Правила приличия!
👍браво
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katt Lady
Софья, не обращайте внимания, Плю совсем худо, истерика никак не закончится
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Софья, не реагируйте пожалуйста! Это он выводит вас с Горбачевой из равновесия перед ФГП! Не нужно попадаться в эту ловушку, готовьтесь спокойно и надерите ему задницу на льду, это будет красиво! А по поводу претензий - вся мерзкая и оскорбительная речь Плю прекрасно ложится на новый кодекс, это первично, это уже даже спортс разбирал и об этом никто не должен забывать! Плющ спровоцировал скандал, с него и спрос. Федченко вынуждена была защищать честь и достоинство свои и своей ученицы, опровергать унизительное вранье рудковского, это важно.
Разбор оценок Титовой - это ответ на вброс Плющенко о количестве квадов Алины и ее несоответствии завоеванному золоту, причем все было сказано корректно и аргументировано. И это интересный момент - рудковский предъявляет за стороннее мнение о прокате его фигуристки, постоянно занимаясь этим сам, причем в совершенно уничижительной форме! Т.е. ему - позволено, а другим выходит нет! Ну уж нет, горковские, не выйдет, или все молчат или все имеют право говорить. Надеюсь в федре ему это объяснят наконец на пальцах и рудковские захлопнутся навсегда.
Единственно к чему можно придраться во вью Софьи с точки зрения нарушения корректности - про истерику и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки, а также про "похоже на шантаж и поиск хорошего предлога для перехода". Но повторяю, не забываем кто начал грязь и набросы. С зачинщика и провокатора двойной спрос.
+7
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Ответ Jessi
Так судьи делают то, что им скажет Федерация . Там были судьи, не прошедшие аттестацию и судьи , работающие в Хрустальном
Хрустальный тут причем? Судьи может и не прошли международную аттестацию, внутренних стартов это не касается.
Волков тоже судил когда работал в АП и вполне показательно в чью пользу. Это тоже к делу пришить?
А Плющенко ясно и четко сказал на камеру, что перед всеми соревнованиями "беседует" с судьями по поводу судейства.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
люблю тутберят
Софья,выдержки Вам!!!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлана Менова
Давайте отвлечемся маленько. Там внезапно Ветлугин 4Lz скрутил.
https://instagram.com/stories/vetluginmr/3045226212640295528?igshid=MDJmNzVkMjY=
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Lennuci
"...блата и договорняков в судействе", особенно от Плющенко, с его беседами с судьями перед всеми соревнованиями.
Так судьи делают то, что им скажет Федерация . Там были судьи, не прошедшие аттестацию и судьи , работающие в Хрустальном
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Надеюсь Плющенко дадут пан на следующий сезон что бы его не было на соревнованиях
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТатьянаВл
Софья, вам огромные лучи поддержки! Сил, мудрости и дальнейших побед!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
Хочется поддержать Софью Федченко, которая виновата в том, что её ученица посмела обыграть главные активы одной шарашкиной конторы. Сейчас на вас будет литься много всего нелицеприятного, будут распространяться различные слухи, клевета и, возможно, вы даже станете чьей-то любовницей, но знайте, что весь адекватный мир полностью вас поддерживает в этой истории и желает дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности.
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lala M
Объявился
В доме
Вдруг
Очень Вежливый Индюк.

Раз по тридцать в день,
Не реже,
Он кричал:
— Эй вы, невежи!
Заходите, что ли, в гости —
Поучиться
Веж-
ли-
вос-
ти!
Я и сам, — кричал Индюк, —
Доктор Вежливых Наук,

И жена моя — пример
Замечательных манер:
Даже, когда спит она,
Видно, что воспитанна!

Не стесняйся ты, Осел!
Заходи, садись за стол!
Что же ты молчишь как рыба?
Говори: «Приду, спасибо!»
Ты не будь свиньей, Свинья. —
Ждет тебя
Моя семья!
Только раньше бы
Умыла
Ты свое свиное рыло!

Как ни бился он,
Однако
К Индюку никто не шел —
Ни Корова,
Ни Собака,
Ни Хавронья,
Ни Осел!

Посинел Индюк от злости:
— Не идут, нахалы, в гости!
Зря пропали все труды!
Все они — балды-балды!

И добавил
С высоты
Своего величия:
— Не усвоили,
Скоты,
Правила приличия!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Ответ Jessi
Вот и раньше не нужно было комментировать
Кому? Вообще-то она не начинала эту тему, просто ответила на высер в свой адрес, причём более чем адекватно.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утренняя Аврора
Пусть комиссия по этике и защитит молодого тренера Федченко от козней известной семейки
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДИАНА
Софья, мы Вас поддерживаем !!!! Работайте дальше и пусть Справедливость Восторжествует!!!!!
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Александр Шульгин
Так цирк сам Плющенко и устраивает
Он устраивает цирк , тогда как некоторые творят уголовно наказуемые дела
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е...С
Еще федерация ей не сказала, как комментировать. Получит указания и прокомментирует.
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Ответ Jessi
Цирком с Плющенко отвлекают от реальных проблем Федерации- допинга , коррупции, блата и договорняков в судействе
"...блата и договорняков в судействе", особенно от Плющенко, с его беседами с судьями перед всеми соревнованиями.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Ответ Jessi
Цирком с Плющенко отвлекают от реальных проблем Федерации- допинга , коррупции, блата и договорняков в судействе
Так цирк сам Плющенко и устраивает
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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