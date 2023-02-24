Федченко о жалобе Плющенко: «Никаких уведомлений от федерации я пока не получала. Я пока эту ситуацию не комментирую»
Тренер Софья Федченко отреагировала на новость о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подал на нее жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Сообщалось, что сторона Плющенко просит комиссию дать оценку нескольким высказываниям Федченко, в том числе словам об «истерике».
«Никаких уведомлений от федерации я пока не получала. Я пока эту ситуацию не комментирую», – сказала Федченко.
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой
Разбор оценок Титовой - это ответ на вброс Плющенко о количестве квадов Алины и ее несоответствии завоеванному золоту, причем все было сказано корректно и аргументировано. И это интересный момент - рудковский предъявляет за стороннее мнение о прокате его фигуристки, постоянно занимаясь этим сам, причем в совершенно уничижительной форме! Т.е. ему - позволено, а другим выходит нет! Ну уж нет, горковские, не выйдет, или все молчат или все имеют право говорить. Надеюсь в федре ему это объяснят наконец на пальцах и рудковские захлопнутся навсегда.
Единственно к чему можно придраться во вью Софьи с точки зрения нарушения корректности - про истерику и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки, а также про "похоже на шантаж и поиск хорошего предлога для перехода". Но повторяю, не забываем кто начал грязь и набросы. С зачинщика и провокатора двойной спрос.
Волков тоже судил когда работал в АП и вполне показательно в чью пользу. Это тоже к делу пришить?
А Плющенко ясно и четко сказал на камеру, что перед всеми соревнованиями "беседует" с судьями по поводу судейства.
https://instagram.com/stories/vetluginmr/3045226212640295528?igshid=MDJmNzVkMjY=
В доме
Вдруг
Очень Вежливый Индюк.
Раз по тридцать в день,
Не реже,
Он кричал:
— Эй вы, невежи!
Заходите, что ли, в гости —
Поучиться
Веж-
ли-
вос-
ти!
Я и сам, — кричал Индюк, —
Доктор Вежливых Наук,
И жена моя — пример
Замечательных манер:
Даже, когда спит она,
Видно, что воспитанна!
Не стесняйся ты, Осел!
Заходи, садись за стол!
Что же ты молчишь как рыба?
Говори: «Приду, спасибо!»
Ты не будь свиньей, Свинья. —
Ждет тебя
Моя семья!
Только раньше бы
Умыла
Ты свое свиное рыло!
Как ни бился он,
Однако
К Индюку никто не шел —
Ни Корова,
Ни Собака,
Ни Хавронья,
Ни Осел!
Посинел Индюк от злости:
— Не идут, нахалы, в гости!
Зря пропали все труды!
Все они — балды-балды!
И добавил
С высоты
Своего величия:
— Не усвоили,
Скоты,
Правила приличия!