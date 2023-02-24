Инна Гончаренко: «Раз Трусова снялась – значит, не готова. Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться»
Заслуженный тренер России по фигурному Инна Гончаренко прокомментировала новость, что Александра Трусова снялась с финала Гран-при России.
Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
«Это очень грустно, что она снялась. По сути у нее сезон получился нерабочим в соревновательном плане. Но раз она снялась – значит, не готова.
Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться.
Только старты показывают, кто готов хорошо, а кто – не совсем, не владею информацией непосредственно от Саши, чтобы все досконально обосновать. Конечно, соревнования с участием Саши были бы более яркими и интересными.
Из моего личного опыта могу сказать, что нереальное становится реальным, если человек хочет, все возможно восстановить – организм молодой, растет.
Помимо восстановления, надо еще тренироваться. Все в ее руках, мы можем только хотеть, желать ей здоровья и удачи», – сказала Гончаренко.
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В общем, очень жаль что Саша как-то совсем ушла из соревнований. То ли стимула нет, то ли просто устала, то ли банально не готова. Очень и очень жаль.
В этом сезоне Сашенька хотела обойтись Лёгким режимом, но видимо он не для Фигурного катания.
Надеюсь, что в следующем сезоне всё будет всерьёз, если конечно она хочет продолжать.
✌️