Инна Гончаренко: «Раз Трусова снялась – значит, не готова. Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Александра Трусова ТАСС Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному Инна Гончаренко прокомментировала новость, что Александра Трусова снялась с финала Гран-при России.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

«Это очень грустно, что она снялась. По сути у нее сезон получился нерабочим в соревновательном плане. Но раз она снялась – значит, не готова.

Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться.

Только старты показывают, кто готов хорошо, а кто – не совсем, не владею информацией непосредственно от Саши, чтобы все досконально обосновать. Конечно, соревнования с участием Саши были бы более яркими и интересными.

Из моего личного опыта могу сказать, что нереальное становится реальным, если человек хочет, все возможно восстановить – организм молодой, растет.

Помимо восстановления, надо еще тренироваться. Все в ее руках, мы можем только хотеть, желать ей здоровья и удачи», – сказала Гончаренко.

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9 комментариев

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Дудабот Уно
Спортсмен снимается, если болен или не готов. Трусова снимается - значит, не готова. Гончаренко комментирует - логики не ищи.
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Oksana-tg
Ждём Сашу Трусову на Финале Гран-при с очередным мерчем и фотосессией с фанатами. Ну, пока остальные будут выступать на льду. Горестная шутка(((
В общем, очень жаль что Саша как-то совсем ушла из соревнований. То ли стимула нет, то ли просто устала, то ли банально не готова. Очень и очень жаль.
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Redermin
Ничего ФК без рязанского кантилевера не потеряет.
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ретроградный меркурий
Тенденции были понятны уже по ходу сезона, когда она перешла к Соколовской. Никакие грибы, которыми её заваливали в этом сезоне, не способны компенсировать отсутствие квадов, неуверенные прыжки и просто ужасный уровень катания и непрыжковых, на которые Трусова забила целиком и полностью. Как итог - трусливые снятия со второго турнира подряд, хотя в шоу ничего не мешает и все прекрасно, по словам самой же Трусовой.
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ТМЗ
Ответ Роман Волков
Скорее всего да, не готова! В этом сезоне Сашенька хотела обойтись Лёгким режимом, но видимо он не для Фигурного катания. Надеюсь, что в следующем сезоне всё будет всерьёз, если конечно она хочет продолжать. ✌️
хватит пороть чушь
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Девушка Безимени
сбитая ракета
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Роман Волков
Скорее всего да, не готова!
В этом сезоне Сашенька хотела обойтись Лёгким режимом, но видимо он не для Фигурного катания.
Надеюсь, что в следующем сезоне всё будет всерьёз, если конечно она хочет продолжать.
✌️
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Бильм@н
О как! Про долг заговорили. Только Саша всем должна.
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Natalia Solomakha
Она уже сделала то, что называли "нереальным", потому что "хотела" сильно, через боль и травмы, и не раз: четверные в ЖО запрыгала, рекордов наставила. Отстали бы уже от нее, на других бы хайпились и свою минуту славы ловили всякие Гончаренки и их подпевалы.
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