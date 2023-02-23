Чайковская о снятии Трусовой с финала Гран-при России: «Это давно уже было известно»
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская подтвердила информацию о снятии Александры Трусовой с финала Гран-при России.
«Это давно уже было известно», – сказала Чайковская.
Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.
это обычная практика у федры- объявлять о снятии топовых фигуристок в последний момент, чтобы билеты покупали. . С Загитовой так же делали.
Саша девочка своенравная, ей не так просто что-то запретить. Скорее всего, приоритет сейчас на шоу, а плести интригу и подогревать интерес к себе научилась у Рудковской.
Как говорится, шоу маст гоу он и всё на продажу...
А федра сообщает, что они давно знали. Так почему не сообщили?
Напомним, на церемонии открытии выступят известные фигуристы - двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова. Ведущим церемонии будет еще один олимпийский чемпион – Алексей Ягудин.
Прямую трансляцию события можно будет увидеть на телеканале «Кузбасс 1». Партнер трансляции - ««Новая Горная Управляющая Компания - Импульс развития территорий».
https://www.kem.kp.ru/online/news/5153324/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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Печальная картина по Федре и функционерам-никто ни за что не отвечает, везде какие-то левые люди,коррупционеры и те кто уже не в состоянии нести бремя не точно главного тренера,но и себя саму на ногах....
Только хейтеры видимо что-то да ждали