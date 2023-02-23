Чайковская о снятии Трусовой с финала Гран-при России: «Это давно уже было известно»

Теги Елена Чайковская сборная России женское катание Александра Трусова Р-Спорт Серия Гран-при России Фигурное катание

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская подтвердила информацию о снятии Александры Трусовой с финала Гран-при России. 

«Это давно уже было известно», – сказала Чайковская.

Финал Гран-при России пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

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61 комментарий

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22somebody22
Ответ severyanka
Собственно ни она одна эту иллюзию дает.
Так мой коммент ко всем адресован.Этот балаган с псевдо карьерами давно заканчивать нужно.При чем "продолжают" титулованные спортсменки,на которых за былые заслуги всегда спрос будет.
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vanessa2021
Ответ Olga.t
Ну почему же "запретели"?? Саша девочка своенравная, ей не так просто что-то запретить. Скорее всего, приоритет сейчас на шоу, а плести интригу и подогревать интерес к себе научилась у Рудковской. Как говорится, шоу маст гоу он и всё на продажу...
Саша тут вообще ни при чем. Федра давно могли объявить о снятии Саши, если бы хотели.

это обычная практика у федры- объявлять о снятии топовых фигуристок в последний момент, чтобы билеты покупали. . С Загитовой так же делали.
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Бунтарь без идеала
Я так понимаю, у нее есть шпаргалки рядом с телефоном и, когда журналисты звонят, тянет одну из них: "зачем вы звоните мне по этой фигне [возможны вариации]" и "это давно уже было известно".
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Olga.t
Ответ Е...С
Значит Саша уже давно снялась, но ей запретили об этом говорить.
Ну почему же "запретели"??
Саша девочка своенравная, ей не так просто что-то запретить. Скорее всего, приоритет сейчас на шоу, а плести интригу и подогревать интерес к себе научилась у Рудковской.
Как говорится, шоу маст гоу он и всё на продажу...
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Анна Петрова
Ответ Noname No
Она взяла серебро ОИ, а оно на дороге не валяется
Да ладно?! Ну и удовлетворитесь этим серебром, а не устраивайте гамнометания по поводу золота Щербаковой.
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Noname No
Ответ EuhenioV
Вы же ещё недавно утверждали,что именно валяется,а настоящую награду похитил папа Стас,в сговоре с мировой ФК закулисой.
Есть Лакерник, при его наличии не нужен никакой сговор с мировой ФК закулисой. А я никогда не утверждала, что серебро валяется на дороге. Пример комментария в студию
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Анна Петрова
Ответ Лека-Лека
Известно было давно. Еще с вранья перед ЧР. Но Трусова продолжала врать своим фанатам. Надеюсь, теперь они поймут что она из себя на самом деле представляет.
Ничего они не поймут - на то они и фанаты (люди, у которых полностью отсутствует критическое мышление). Будут, как обычно, обвинять всех вокруг.
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Сергей Южин
Хотелось бы узнать, насколько давно - до шоу Матч ТВ, в котором Саша проанонсировала свое участие в Финале, или после?
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Kareglazaya
Умеет Чайковская комментировать все события)
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Noname No
Ответ AlexFed
А почему сама Трусова не сообщила, когда её недавно спросили прямым текстом?
Не захотела и не сообщила. Какие-то проблемы?
А федра сообщает, что они давно знали. Так почему не сообщили?
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EuhenioV
Ответ Noname No
Она взяла серебро ОИ, а оно на дороге не валяется
Вы же ещё недавно утверждали,что именно валяется,а настоящую награду похитил папа Стас,в сговоре с мировой ФК закулисой.
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Noname No
Ответ AlexFed
Разницы огромные, но отмазка то рабочая. Мало кто может честно сказать, что просто шоу выгоднее и легче, начинают выдумывать травмы всякие. Та же Трусова видно что элементарно не форме и забила на тренировки. Зато на канатах висеть и свои кантеливеры накручивать спина позволяет.
Спина её реагирует на приземление, как и большинство травм спины и поясницы. Квады - это огромное давление на спину на приземлении. Кантилевер делается за счет каркаса мышц на животе и за счет ног. Загуглите, пожалуйста, какие группы мышц задействованы на канатах и на кантилевере, за умного мб сойдёте
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Noname No
Ответ Маргарита Михайловна
Умным людям давно было понятно что Трусова снялась и с ЧР а не заболела и уже закончила карьеру.
Умные люди давно поняли, что тут федра руку приложила. Звёзд нет, по сути на Трусовой только могли выезжать
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Noname No
Ответ Лакс
может эта пластика вместо физиотерапии? )
Может быть. Я с больной поясницей спокойно работаю в зале, танцую, но стоит спуститься не так со ступеньки, то боль даёт о себе знать. Тугая Лека выше видимо не понимает, что травмы разные бывают
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Элла Бурс
Ответ Noname No
Поклонники Трусовой не идиоты, хватит из них лепить каких-то слепых глупцов. Форму Саши было прекрасно видно на недавнем шоу, на ЧР было получше, но после она полетела отдыхать и как бы всё стало понятно. Кто-то вроде меня, конечно, надеялся до последнего, но увы.
Извините))Просто сужу по другим фанатам, типа фанатов Алины Загитовой которые только на 4 год смирились, что карьера в спорте - все.
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Noname No
Ответ Блинчик
Как-то с обидкой сказала Чайковская. Наконец-то, Александра Вячеславовна решила перестать заполнять залы своим присутствием и приносить прибыль продажной ФФККР. Пусть родители блатных им прибыль приносят.
Какую прибыль? ОЧ еле пол зала собирала на шоу
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Ольга Долгова
В субботу, 25 февраля в 16.00 в кемеровском ледовом дворце «Кузбасс» состоится торжественная церемония открытия II зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Напомним, на церемонии открытии выступят известные фигуристы - двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко и серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова. Ведущим церемонии будет еще один олимпийский чемпион – Алексей Ягудин.

Прямую трансляцию события можно будет увидеть на телеканале «Кузбасс 1». Партнер трансляции - ««Новая Горная Управляющая Компания - Импульс развития территорий».

https://www.kem.kp.ru/online/news/5153324/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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Noname No
Ответ Natalia Solomakha
Так, Чайковская, раз тебе всё всегда "уже давно известно", делись инфой с народом. А то о переносе ФГП в Петербург было "за месяц" до официального объявления "известно". Теперь о Трусовой. Давай делись, что там с вердиктом по Валиевой, наверняка знаешь 😁
Федерация не сливает информацию, федерация заставляет Трусову молчать, но виновата снова она!
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Noname No
Ответ Defender64
Но болельщиков в известность заранее никто не считает нужным ставить. Правильно - кто они такие? Так, какие-то люди неизвестные...
За неделю вам сообщили. Что это, если не заранее? А тут видимо и сама федра решила молчать, ведь билеты сами себя не купят
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Noname No
Ответ Элла Бурс
Вот такое вот отношение у Саши к фанатам. Как устроить скандал с первым каналом и сдиранием нашивок - так запросто. А чтоб предупредить поклонников, которые деньги тратят - это пофиг, можно не дергаться.
Поклонники Трусовой не идиоты, хватит из них лепить каких-то слепых глупцов. Форму Саши было прекрасно видно на недавнем шоу, на ЧР было получше, но после она полетела отдыхать и как бы всё стало понятно. Кто-то вроде меня, конечно, надеялся до последнего, но увы.
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Дружба11
При всем уважении к возрасту Чайковской и к былым заслугам, но видно человек устал и отмахивается от ЛЮБЫХ вопросов как от назойливых...старческое раздражение и отрицание.Для чего ее втаскивали на главного тренера сборной-человек глубоко пожилой, не в состоянии выдержать спокойно ни один вопрос, несет отсебятину и по всем моментам.я сейчас даже безотносительно Саши
Печальная картина по Федре и функционерам-никто ни за что не отвечает, везде какие-то левые люди,коррупционеры и те кто уже не в состоянии нести бремя не точно главного тренера,но и себя саму на ногах....
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Екатерина Воронина
Ответ STAVRsSC
Финита ля комеди. Всем давно уже было известно, что Трусова завершила карьеру после ОИ. Печально, конечно, что такая феноменальная фигуристка, так ничего и не выиграла на международной арене.
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Noname No
Ответ missis-Zima
Даже не старайтесь накручивать.Что вам до чьих-то фанатов) Петросян и Акатьева будут,все прыгнут.но это почему-то никому не интересно)
Всё пытаются выставить Трусову плохой, не уважающей своих фанатов и врущей тем более. А по факту им пофиг на её фанатов) Любой человек с толикой логики и мозгов видел форму Сашу и понимал, что на ФГП её скорее всего не будет. Я понимала, но надеялась. Не получилось и ок. Вообще после ОИ не ожидала её выступлений в новом сезоне.
Только хейтеры видимо что-то да ждали
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severyanka
Ответ 22somebody22
Чтобы не позориться,нужно всего лишь официально объявить о завершении карьеры.И всё.Изображать подготовку к соревнованиям больше не нужно будет,не будет никаких ожиданий от фанатов.Пусть спокойно в шоу катается.Позор это то,что она иллюзию действующей карьеры создаёт.
Собственно ни она одна эту иллюзию дает.
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Noname No
Ответ STAVRsSC
Финита ля комеди. Всем давно уже было известно, что Трусова завершила карьеру после ОИ. Печально, конечно, что такая феноменальная фигуристка, так ничего и не выиграла на международной арене.
Она взяла серебро ОИ, а оно на дороге не валяется
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