Софья Федченко о жалобе «Ангелов Плющенко» на нее в комиссию по этике: «Я не в курсе, что подали заявление»
Софья Федченко, тренер российской фигуристки Алины Горбачевой, прокомментировала новость о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на специалиста жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Я не в курсе, что подали заявление», – сказала Федченко.
Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.
Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике ФФКР
Видно на покровителей рассчитывала.
Уровень черлигинши.
Порви Плюща✊✌️
Скажет , что они спровоцировали ее, преподнося все так, как будто Плющенко ее оскорбил , но потом она посмотрела его интервью и поняла , что ее подставили