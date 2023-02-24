Софья Федченко о жалобе «Ангелов Плющенко» на нее в комиссию по этике: «Я не в курсе, что подали заявление»

, тренер российской фигуристки Алины Горбачевой, прокомментировала новость о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на специалиста жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России ( ).

«Я не в курсе, что подали заявление», – сказала Федченко.

Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике ФФКР