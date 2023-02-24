Софья Федченко о жалобе «Ангелов Плющенко» на нее в комиссию по этике: «Я не в курсе, что подали заявление»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР женское катание Академия Плющенко Софья Федченко Фигурное катание

Софья Федченко, тренер российской фигуристки Алины Горбачевой, прокомментировала новость о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на специалиста жалобу  в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Я не в курсе, что подали заявление», – сказала Федченко.

Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам: «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко Евгения Викторовича». Второй эпизод касается слов Федченко об «истерике» у двукратного олимпийского чемпиона.

Академия Плющенко подала жалобу на тренера Софью Федченко в комиссию по этике ФФКР

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33 комментария

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Зоя Кудряшова
Ответ Философия
Как раз наоборот. Отклонят жалобу Плющенко.
Не думаю. Сделаю втык. Он лицо российского спорта, а она студентка ин- та.
Видно на покровителей рассчитывала.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Ответ Философия
Старше - не значит умнее.
Дерзить старшим в хорошем обществе не принято. Плохо девочку воспитывали.
Уровень черлигинши.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Философия
Ответ Ортодокс7
Да, девочка, теперь будешь в курсе. По возрасту, жизненному опыту и результатам, рано тебе дерзить старшим.
Старше - не значит умнее.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Философия
Ответ Kaj
Оказалась не такая умная). С ПЕРВОГО интервью налажала.
Как раз наоборот. Отклонят жалобу Плющенко.
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Сейлем Сэйберхеген
И Алине тоже!
Ну, Алину пока хватает ума даже у академиков не трогать, слава богу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaj
Ответ Jessi
Федченко может если что обвинить комментаторов со спортса и журналистов . Скажет , что они спровоцировали ее, преподнося все так, как будто Плющенко ее оскорбил , но потом она посмотрела его интервью и поняла , что ее подставили
Оказалась не такая умная). С ПЕРВОГО интервью налажала.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кваксель
Ответ Jessi
Там много всего было , и про истерику, и Титовой прокат разобрала, и себя похвалила , что якобы иностранные Федерации хотят забрать у неё Горбачёву, но она в отличии от Плющенко хочет соревноваться на внутренних стартах , и надменно заявила, что мнение ОЧ для неё не имеет значения
Баллы Титовой в открытом доступе, она все по факту разложила для того, чтобы показать, что все обвинения -действительно истерика, не подкрепленная цифрами. И почему мнение оч для нее должно иметь значение? Она тренер и рассматривает Плющенко с тренерских позиций. Как тренер он ничего пока не добился. Когда воспитает поколение олимпийских чемпионок и его спортсменки будут брать все пьедесталы( не те, которых он у Тутберидзе переманил, кстати) тогда и будут его рассматривать , как тренера) а пока все обвинения в ее адрес -пшик
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Кваксель
Она ничего предосудительного не сказала, и почему вы считаете ее человеком, который говорит что-то потому, что это нравится или не нравится окружающим.
Там много всего было , и про истерику, и Титовой прокат разобрала, и себя похвалила , что якобы иностранные Федерации хотят забрать у неё Горбачёву, но она в отличии от Плющенко хочет соревноваться на внутренних стартах , и надменно заявила, что мнение ОЧ для неё не имеет значения
+3
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-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Так товарищ знает, что как тренер он вор и бездарность.
Вот. Самое точное определение.
+4
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
Софья, мы все свидетели. Истерику Плю наблюдаем который день.
+13
-4
+9
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Jessi
Ответ Vladimir Arutin
Надо и Соколовской на Федченко подать за разбор Трусовой .
Или Тутберидзе, так как она была тренером тогда
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Удачи Софья!
Порви Плюща✊✌️
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toba Door
Ответ Ольга Калугина
Тот, кто назвал фигуристок говешками, ещё на кого-то заявляет? Мир двойных стандартов
Где это он говорит, не подскажите
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Надо и Соколовской на Федченко подать за разбор Трусовой .
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кваксель
Ответ Jessi
Из-за этих адекватных поклонников у неё и проблемы. Это же они радовались и кричали «давай ещё»
Она ничего предосудительного не сказала, и почему вы считаете ее человеком, который говорит что-то потому, что это нравится или не нравится окружающим.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Doctor V
Теперь в курсе. Готовься к вызову в "партком".
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Anna Vishenka
Федченко всё по полочкам разложила, без оскорблений и критики, но товарищ чувствительный оказался и не мог вынести даже такого. До чего мы дожили.
Так товарищ знает, что как тренер он вор и бездарность.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Анна Беляева
Можно только пожелать Софье спокойствия и стойкости. Пена сойдет, результат останется
И Алине тоже!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Дай Бог, все будет хорошо у талантливого тренера и её супер талантливой ученицы.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azima
Ответ Ортодокс7
Да, девочка, теперь будешь в курсе. По возрасту, жизненному опыту и результатам, рано тебе дерзить старшим.
Ну судя по всем, как раз она и показала, что старше.. В сравнении с действиями так и не выросшего Евгения...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сейлем Сэйберхеген
Ответ Ольга Калугина
Тот, кто назвал фигуристок говешками, ещё на кого-то заявляет? Мир двойных стандартов
Наконец-то кто-то сказал правду!
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Inka90
Ответ Фатима Кочкарова
Федченко может быть уверена, ее поддержат все хрустоботы
Её поддержат все нормальные люди.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azima
Ответ Фатима Кочкарова
Федченко может быть уверена, ее поддержат все хрустоботы
а почему нет, Конечно поддержат. И не только они, еще болельщики нормальных, адекватных тренерских штабов
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Федченко может если что обвинить комментаторов со спортса и журналистов .
Скажет , что они спровоцировали ее, преподнося все так, как будто Плющенко ее оскорбил , но потом она посмотрела его интервью и поняла , что ее подставили
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Калугина
Тот, кто назвал фигуристок говешками, ещё на кого-то заявляет? Мир двойных стандартов
+60
-5
+55
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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