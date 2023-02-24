Рудковская о словах Федченко про «истерику» Плющенко: «Как человек с высшим медицинским образованием я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи»
Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала слова тренера Софьи Федченко, назвавшую реакцию Плющенко на судейство на первенстве России «истерикой».
«Как человек, имеющий высшее медицинское образование, я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи. Любой здравомыслящий человек – тоже. Больше меня не беспокойте, у меня теперь «кодекс молчания», – сказала Рудковская.
Рудковская не стала комментировать информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на Федченко жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?
«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой
Интересно, как долго продлится кодекс молчания?) Вряд ли Яны надолго хватит)
------"Чтобы получить диплом дерматолога и разрешение на работу в данной сфере деятельности необходимо пройти 6 лет обучения в ВУЗе по специальности “Лечебное дело”. Затем пройти интернатуру и 2 года ординатуры “Дерматология и венерология”.-------
Кто-то верит, что Рудковская училась 9 лет очно?
Да и образование у Федченко уже закончено.