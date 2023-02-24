Рудковская о словах Федченко про «истерику» Плющенко: «Как человек с высшим медицинским образованием я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи»

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала слова тренера , назвавшую реакцию Плющенко на судейство на первенстве России «истерикой».

«Как человек, имеющий высшее медицинское образование, я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи. Любой здравомыслящий человек – тоже. Больше меня не беспокойте, у меня теперь «кодекс молчания», – сказала Рудковская.

Рудковская не стала комментировать информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на Федченко жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России ( ).

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой