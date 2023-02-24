Рудковская о словах Федченко про «истерику» Плющенко: «Как человек с высшим медицинским образованием я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР чемпионат России среди юниоров женское катание Яна Рудковская Академия Плющенко Софья Федченко Фигурное катание

Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала слова тренера Софьи Федченко, назвавшую реакцию Плющенко на судейство на первенстве России «истерикой».

«Как человек, имеющий высшее медицинское образование, я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи. Любой здравомыслящий человек – тоже. Больше меня не беспокойте, у меня теперь «кодекс молчания», – сказала Рудковская.

Рудковская не стала комментировать информацию о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на Федченко жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Царевна, не... Королевна». В аккаунте академии Плющенко появилась и сразу исчезла обидная сторис о тренере Горбачевой

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115 комментариев

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Kareglazaya
Ответ Lala M
Когда это диплом дерматовенеролога позволял ставить психиатрические диагнозы?
Как оказалось, это вообще универсальный диплом)) И в музыке помогает разбираться, и в четверных прыжках)
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Ягун Ягунини
Дерматовенеролог-психолог, широкий профиль у бабы Яны)) Долой узкую медицинскую специализацию!
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smoky eyes
Ой чё твОрится то…))) Ну тут комментарии излишни. Яна с Женей сами себя закапывают в говёшки ( модераторы, вы сами такое слово в заголовках допускаете)
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Diana60388
Так пусть эта женщина с высшим мед.образованием в своей среде и показывает свои знания и умения, а не лезет к настоящим тренерам фигурного катания! Или в своей профессии она тоже ноль?
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Kareglazaya
Истерика была не в плане подачи информации, а в сути этой информации.
Интересно, как долго продлится кодекс молчания?) Вряд ли Яны надолго хватит)
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Утренняя Аврора
" На службу мне писала жалобы? Как нет,? когда я их читал...."
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Джефф Лебовски
Ответ margosha58
Венеролог это не образование, а специализация. ------"Чтобы получить диплом дерматолога и разрешение на работу в данной сфере деятельности необходимо пройти 6 лет обучения в ВУЗе по специальности “Лечебное дело”. Затем пройти интернатуру и 2 года ординатуры “Дерматология и венерология”.------- Кто-то верит, что Рудковская училась 9 лет очно?
Ну Трусова же учится 😅
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Татьяна
Какие же завистливые комментаторы...Завидуете Рудковской , Евгению Плющенко. Их популярности. Но вы прекрасно знаете , что за этим стоит титанический труд Евгения, а Яна умна. Кому-то хочется их оскорблять? Но это делается только из-за того, что вам их не " достать". А Плющенко проложил дорогу к славе золотом. И затоптать эту дорогу никому не удастся.
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Джефф Лебовски
Ответ Утренняя Аврора
Как Яну задело два высших образования Федченко. Срочно стала свои бумажки ворошить.
Ударила дипломами по образованию 🤣🤣🤣
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margosha58
Ответ Максим Медов
Она же по образованию венеролог , а не психотерапевт))) Наши венерологи и не такое знают, они познали дзен. ))
Венеролог это не образование, а специализация.
------"Чтобы получить диплом дерматолога и разрешение на работу в данной сфере деятельности необходимо пройти 6 лет обучения в ВУЗе по специальности “Лечебное дело”. Затем пройти интернатуру и 2 года ординатуры “Дерматология и венерология”.-------
Кто-то верит, что Рудковская училась 9 лет очно?
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LoRa
Скандальная семейка!! 👎
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Утренняя Аврора
Пусть разместит свой диплом в СМИ,( в развернутом виде) а то я ее знаю только как парикмахершу и шоу меншу
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Doctor V
Дамочки теперь образованиями меряться будут! Пора попкорном запасаться.
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mahatma_gandi
Вот, дожили! Теперь семейка доносы пишетс на коллег!
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Александр Константинов
Чтобы знать, что муж и жена - одна сатана, не нужно никакого образования.
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margosha58
Ответ Валерий Петров
Делаем ставки, на сколько времени у Яны будет длиться период молчания.
Ставлю на два дня. В понедельник нарушит обет молчания.
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Джером&Со
"Неговёшки Рудковского" вышли на тропу молчания 🤪
+6
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Скелет_Полишинеля
Ответ Зоя Кудряшова
Какой тренер без образования? 3 курса ин-та. Сказки. Девочку явно тренировали другие. В академии многие дети начинают с нуля. Поживем -увидим сколько там своих талантов.
Учите матчасть, ради бога. Горбачева тренируется у Федченко уже лет шесть-семь.
Да и образование у Федченко уже закончено.
+2
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Николай Криницкий
Как человек, имеющий высшее медицинское образование,могу сказать,это не истерика, это обыкновенный запой, заявила Рутковская.
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Lennuci
Ответ Ортодокс7
Меня больше интересует диплом Федченко. Он реален? Если будет комиссия с разбирательством, пусть представит его там.
А меня диплом Плющенко.
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Утренняя Аврора
Если судить по поведению и речи Яны - это церковно приходская школа. Неоконченная.
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пазл сошёлся
Ответ Лизавета Анна -Мария
Вся речь -ради одного: чтобы публично(!) огласить своё т.н. "медицинское" образование. Что ещё спрятано в рукаве?))
Ещё высшее юридическое. Пламенный привет контрактам международного образца)
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Валерий Петров
Делаем ставки, на сколько времени у Яны будет длиться период молчания.
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Lennuci
Ответ Jessi
Журналистов тоже нужно проверить, это они спровоцировали Плющенко. ( как и Федченко кстати) По словам очевидцев , он уже уходил , но Кузнецов или кто-то другой развернул его и начал спрашивать , доволен ли он судейством , задавая наводящие вопросы . Давно пора зарубить себе на носу, и тренерам, и фигуристам, что к Кузнецову и близко подходить нельзя
Федченко-то чем? Золотом Алины? Она вообще свое мнeние сказала в ответ на его нытье, вернее истерику.
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Утренняя Аврора
Как Яну задело два высших образования Федченко. Срочно стала свои бумажки ворошить.
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