Иван Скобрев: «У Плющенко есть возможность сменить гражданство ученикам. Они наконец смогут получать объективные оценки, но Россия от этого проиграет»

Тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев прокомментировал слова о том, что его ученики могут перейти в другие страны из-за судейства в России.

«Насколько серьезны слова Плющенко о смене гражданства? Возможности у него такие точно есть. Вопрос в том, кто в этом заинтересован. Если будет какая-то противостоящая сила, которая будет провоцировать на это, то тогда для него не будет проблемой это сделать.

Но кто от этого выиграет? Наверное, спортсмены, которые наконец смогут получать объективные оценки, но наша с вами страна от этого проиграет. Поэтому мне хочется, чтобы этот порыв эмоций оставил хоть какой-нибудь след», – рассказал Скобрев.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так