Иван Скобрев: «У Плющенко есть возможность сменить гражданство ученикам. Они наконец смогут получать объективные оценки, но Россия от этого проиграет»

Теги Евгений Плющенко сборная России Иван Скобрев женское катание Академия Плющенко Фигурное катание

Тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев прокомментировал слова Евгения Плющенко о том, что его ученики могут перейти в другие страны из-за судейства в России.

«Насколько серьезны слова Плющенко о смене гражданства? Возможности у него такие точно есть. Вопрос в том, кто в этом заинтересован. Если будет какая-то противостоящая сила, которая будет провоцировать на это, то тогда для него не будет проблемой это сделать.

Но кто от этого выиграет? Наверное, спортсмены, которые наконец смогут получать объективные оценки, но наша с вами страна от этого проиграет. Поэтому мне хочется, чтобы этот порыв эмоций оставил хоть какой-нибудь след», – рассказал Скобрев.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

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91 комментарий

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Denis Travin
... Скобрев дело говорит.
Взялся бы сам за такое трудное, но нужное дело!
Поспоспешествовал бы процессу -
... "неговёшки" оптом и в розницу! две по цене трёх!!!
Контракты купли-продажи по лучшим западным образцам юридического отдела мадам Рудковской.

Что ждать то, когда ещё откроется такая возможность защитить права детей и их родителей?
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Анна Беляева
Ответ Артур Петров
Вы ещё не поняли, что они просто шантажируют ФФКР? Если ученики Плющенко не перейдут в сильные Федерации на подобие США или Японию, то они своих надутых компонентов никогда на международных турнирах не увидят. И тем более GOE. Японцы их точно на возьмут, так как у них там целая толпа с триклемя появилась, а вот США .... надо подумать. Если они перейдут за страны бывшего СССР (якобы они к ним проявляют интерес), то они тем более никогда не получат нормальных компонентов и GOE, что наглядно показывает Губанова, а до этого Рябова и так далее. В общем, это просто шантаж от этой семейки, чтобы ещё больше грибов их ученикам сыпали. Вчера Мазур уже насыпали с двумя дедами была в один балл с чистой Носовой.
Японцы не возьмут даже не поеэтому. У них очень высокий уровень национализма. Они в принципе не признают натурализацию иностранцев просто так. Так что тут можно даже не думать. В европейских странах обычно непросто с получением гражданства. Далеко не всеготовы в обход идти ради каких-то там фигуристов, да и там сильных федераций раз-два и ничего. США и Канада,п онятно, не рассматриваются по политическим мотивам. Это заветируют сразу же.
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Gella Moon
Ответ Kaj
Кандидат философских наук, защищался в академии ФСБ. И просто заслуженый мастер спорта России. А кто вы простите? Похвастайтесь)
Да хоть доктор наук. Он фк сам как спортом занимался? Нет? До свидания.
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Ёжик_в_тумане
Ответ Ольга Иванова
Скобрев реально не понимает, что при смене гражданства, девчонок вообще перестанут замечать? Если это так, то в тренерском штабе большие проблемы с адекватным восприятием реальности.
Они там все Чемпионы, это вам не бывший/ая одиночник/ца и тацор/ша и паренёк с теплохода, не тренер ноунейм с 16 лет. Это элита. Это статус. Им за это нужно "объективное судейство".
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Kaj
Ответ Gella Moon
Скобрев постоял рядом с акадЭмиком и решил, что разбирается в фигурном катании 😅 Ждем еще мнение массажиста, электрика и поварихи из АП.
Кандидат философских наук, защищался в академии ФСБ. И просто заслуженый мастер спорта России. А кто вы простите? Похвастайтесь)
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Анна Беляева
Ответ Лена Самойлова
зачем они вам, сами говорите пусть валят, а теперь не отпускать, лишь бы поднасрать, да?
Вопрос не в этом,а в том,ч то все эти угрозы в пользу бедных .Не Плющенко решает, кому и куда переходить, а дяди из ФФККР. иИ если им насолить, жалуясь на все подряд, то дяди могут быть крайне недоброжелательны пр ипринятии решений о переходе твоих спортсменов.
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11111-1111
давно бы уже свалил, дал спокойно всем работать и соревноваться
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oleg
Отсутствие АП в соревнованиях только обогатит российское ФК.
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Анна Беляева
Ответ Лидия Развозжаева
Один год с момента получения запроса от страны ,предлагающей спортивное гражданство! Я специально сегодня прочитала правила перехода в ФК
С момента одобрения запроса нашей стороной.
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veramarso
Мне все больше начинает думаться, что они уже решили давненько сменить гражданство. А теперь просто патаются представить все, как обиду на не объективные оценки. Поэтому постоянно говорят об этом.
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Большое Путешествие Рузика
Скобрев что-то разговорился.... Неприятный тип.
Да пусть сменят уже гражданство и получают объективные оценки.
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Спорт_в_массы
этот цирк в эфире продолжается потому, что нет компетентых журналистов, которые бы хоть раз сросили о каких элементах/баллах идёт речь
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ LoRa
Иван Скобрев зачем-то выдал эту чудо-речь. Рудковский климат просто противопоказан людям!
Ну если ему спускают подготовленный текст и просят разместить? Стилистика какая-то знакомая))
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Садриева Танзиля
Всей толпой неговешек и тренеров, владельцев пусть переходят: чем быстреее - тем лучше
Надо на авито поискать объявление :"фигуристы, оптом и в розницу. Широкий выбор, гибкие условия, западные контракты. Торг. Обращаться в Горки,"
+5
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Ольга Иванова
Скобрев реально не понимает, что при смене гражданства, девчонок вообще перестанут замечать? Если это так, то в тренерском штабе большие проблемы с адекватным восприятием реальности.
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Iuasamotu
Академия Плющенко, это самое лучшее, самое цивилизованное, что случилось в российской фигурке за последние годы. Но прибежали шариковы и снова пытаются нагадить
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Vladimir Arutin
Ответ Nastya163
Академикам стоит пообщаться с Морисом, Настей Губановой, Сафиной-Берулава, со Святченко и многими другими - пусть они им расскажут, какие им объективные оценки после перехода ставили
Ну Морису будьте обьективны не за что и ставить было ,потому что у него все прыжки одинаковы и различить их очень трудно ,причем он так часто с них падает .Один раз Тутберидзе грибами его вытянула на гран при на 1 место.У Насти все отлично .Она ЧЕ .Она и ушла потому что понимала, что здесь боротся с таким отношением судей невозможно .Оценочки в России ей всегда занижали .А ушла и сразу стала ЧЕ .
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Самая цитируемая и вообще недура
А вы обратили внимание, ккк сложно вставить в текст любое упоминание о продю$ерше? 😂
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Kovka Gnutik
1. В отсутствии наших, может быть, можно будет что-то выиграть.
2. В присутствии наших, может быть, можно будет попасть на ГС.
3. Но объективные оценки у зарубежных судей, выступая за "слабую федерацию" )) ржунемогу.
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LoRa
Иван Скобрев зачем-то выдал эту чудо-речь. Рудковский климат просто противопоказан людям!
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nadenki
Ответ Alexander X
вопрос уже решённый... только слепому не видно, что всё, федра чётко решила Жилину "топить" любыми способами... т.е. у неё другого варианта уже нет... хочет международку - только смена федерации...
Если решила топить,то почему компы большие и почему Ника с двенадцатого места в сборную попала?
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Садриева Танзиля
Всей толпой неговешек и тренеров, владельцев пусть переходят: чем быстреее - тем лучше
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Е...С
Ответ Kareglazaya
"Наверное, спортсмены, которые наконец смогут получать объективные оценки..." Скобрев бы хоть посмотрел для начала, как оценивают ребят, выступающих за другие страны. Того же Мориса, например. При более или менее равных прокатах ему всегда ставят меньше, чем спортсменам из США, Японии, Китая. Страны, где развито ФК, наших спортсменов не возьмут по политическим причинам, а переход в Грузию, Казахстан, Армению и т.п. даст скорее снижение баллов, чем их рост.
Мориса с его одним прыжком за все прекрасно оценивают.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Elenavasilevna
Дружный, сплоченный коллектив академиков продолжает запугивать фигурнокатательную общественность? ))
Как пони по кругу ходит, отрабатывает. 3тий круг пошел.
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Lala M
Ответ Molly
Это Жилина и Титова бездарности?! Кто же тогда одарённый?
Ника безусловно очень талантливая и очень много ей дано, но ничего у неё не получится под руководством этого павлина. Тут не надо быть Вангой. А Титовой, по-честному, компоненты должны быть в двое меньше. Кроме SS ей ставить их не за что.
+4
-2
+2
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