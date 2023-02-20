Иван Скобрев: «К спортсменам Плющенко есть интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключены другие варианты»

Теги Евгений Плющенко сборная России Иван Скобрев Академия Плющенко Фигурное катание

Тренер академии «Ангелы Плющенко», чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев заявил, что к подопечным Евгения Плющенко есть интерес в национальных командах других стран. 

После юниорского первенства России Плющенко заявил: «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны»

«Евгений Викторович всегда эмоционален по отношению ко своим спортсменам. Есть ли возможность выступления его ребят за другие страны? Конечно.

Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко. Есть как минимум интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключено, что могут быть другие варианты.

Другой вопрос, хочет ли сам Женя и его спортсмены переходить? Я думаю, что нет. У них шикарнейшие условия, каток и педагогический состав.

Уникальность школы Плющенко в том, что она по большей части существует за счет спонсорских средств. Да, есть поддержка со стороны государства, но все же. Поэтому, конечно, не хочется мириться с тем, что сейчас происходит.

Мне бы не хотелось, чтобы спортсмены Плющенко переходили куда-то. Я хочу, чтобы они выступали здесь, и чтобы их как можно скорее допустили до мировой арены», – сказал Скобрев. 

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

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44 комментария

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Loliloo
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хотелось до Ивана донести ряд уточняющих моментов: 1. В данной ситуации ЕВ был "эмоционален" к ЧУЖИМ спортсменам. Более того, он их оскорбил. 2. Я правильно поняла, что АП переходит только оптом под другой флаг, розницу не предлагать? 3. Что за "бренд Плющенко"?! Впервые слышим о таком😂 разве что "АП. Скандалы, интриги, цирковые номера, весёлые сториз. Дорого", тогда да, есть такое. Страны постсоветского лагеря спят и видят такие развлечения 😂😂😂
Плющенко НЕ ОСКОРБЛЯЛ никаких спортсменов. Эту ложь распространили СМИ, нагнетали и провоцировали, юристы Рудковской должны проверить, с какого источника и с чей подачи началась травля Плющенко
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Додик Аксель
Средства спонсоров и государства жена начинающего считает своими личными деньгами, которые они вкладывают в свою частную школу. Сколько можно уже мусолить эту риторику Плющенко с переходом его подопечных.
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Спорт_в_массы
Ответ Loliloo
Бренд сам ОЧ, за границей его любят и помнят простые люди. Кстати, видимо молва о хейте докатилась до зарубежных поклонников ФК, они пишут на ресурсах-за что вы так ненавидете в России своего чемпиона?
поклонники-то может и любят) но фигуристов забирают не поклонники, а федерации.
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Loliloo
Ответ Анна Лисина
Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко|| Ваня, мировое имя Плющенко закончилось 24 февраля. Ни одна страна сейчас не захочет иметь бренд Плющенко. И даже хоть какое то упоминание о нем. Трусову, которая и слова не сказала про политику не пустили на простой мастер класс, что уж говорить о запутинском Плющенко.
А как тогда удаётся Тутберидзе иметь гражданство США и получить каток от Собянина? Еще и подыскивать для Дэвисов европейскую федерацию?
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Loliloo
Ответ Спорт_в_массы
что за бренд, он же не модная одежда) там по медалям у Ангелов две бронзы на Первенствах (Муравьёва), и вот щас Жилина с серебром. Муравьёва никуда не поедет, Жилина вроде тоже не собиралась. так что не пойму - кем они там торгануть собираются.
Бренд сам ОЧ, за границей его любят и помнят простые люди. Кстати, видимо молва о хейте докатилась до зарубежных поклонников ФК, они пишут на ресурсах-за что вы так ненавидете в России своего чемпиона?
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Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Хотелось до Ивана донести ряд уточняющих моментов: 1. В данной ситуации ЕВ был "эмоционален" к ЧУЖИМ спортсменам. Более того, он их оскорбил. 2. Я правильно поняла, что АП переходит только оптом под другой флаг, розницу не предлагать? 3. Что за "бренд Плющенко"?! Впервые слышим о таком😂 разве что "АП. Скандалы, интриги, цирковые номера, весёлые сториз. Дорого", тогда да, есть такое. Страны постсоветского лагеря спят и видят такие развлечения 😂😂😂
Пока только ясно вырисовывается тренд ООО "Рога и копыта".
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Спорт_в_массы
что за бренд, он же не модная одежда)
там по медалям у Ангелов две бронзы на Первенствах (Муравьёва), и вот щас Жилина с серебром.

Муравьёва никуда не поедет, Жилина вроде тоже не собиралась.
так что не пойму - кем они там торгануть собираются.
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andrej shabanov
перебьются другие страны

Армения даже спонсировать фигуристов не хочет, всё за свой счёт... я общался с некоторыми (Даниелянц, Сидорова), они мне это сказали...
У Казахстана своих хватает...
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Светлана Менова
Ответ Блотт Айс
Значит, скоро уволят и победительницу Уимблдона? 🤣
Не стоит сравнивать теннис и фигурное катание.
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Ir_rish
Ответ Viks
Но не исключены другие варианты» --- Исключены. Больше никто гражданства быстро, за год-два, не может дать.
Одна страна- точно может. Вопрос- захочет ли.
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Ir_rish
Ответ Anna Stefan
Сарказм слабоватый. Сами знаете как - так же, как всех предыдущих.
А предыдущих как? Без их ведома и согласия?
А иначе термин "украсть"- неуместен.
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Viks
хочет ли сам Женя и его спортсмены переходить?
Плющенке вообще ничего менять не надо: будет тренировать в Москве какую-нибудь новую "грузинку"
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Анна Лисина
Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко||
Ваня, мировое имя Плющенко закончилось 24 февраля. Ни одна страна сейчас не захочет иметь бренд Плющенко. И даже хоть какое то упоминание о нем.
Трусову, которая и слова не сказала про политику не пустили на простой мастер класс, что уж говорить о запутинском Плющенко.
+3
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+2
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Irina Kistler
Ответ TheWitcher
Частные спонсоры школы Плющенко — это он так батуринские миллионы Яночки называет? 😁
Да, обычно имена спонсоров открыто на стадионах крупным шрифтом выделяют, а % вклада государства можно озвучить или это "военная тайна"? Интерес со стороны "постсоветского пространства"-легко вычислить методом исключения: Беларусь, Грузия, Армения, Казахстан, Прибалтика уже заняты, свои кадры есть и худо- бледно там всех все устраивает, Киргизия и Узбекистан могут только интересоваться, а Гномыча спросили, он согласен?
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Anna Stefan
Ещё и воровать станет активнее чужих спортсменов на продажу.
Ну вы же понимаете, что в семье есть человек, весьма опытный в...эммм, в ...ну, вы понимаете)
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Блотт Айс
Ответ Anna Stefan
Ещё и воровать станет активнее чужих спортсменов на продажу.
Возможно. Очень прибыльный бизнес. Особенно, если условие, что он остается тренером.
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Anna Stefan
Ответ Ir_rish
Это как, отлавлавать после тренировки, паковать в мешки и в багажнике везти на "Ангельский" каток?
Сарказм слабоватый. Сами знаете как - так же, как всех предыдущих.
+2
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Блотт Айс
Ответ Светлана Менова
Казахстан тоже стремится зачиститься от российского влияния, даже Воронова уже уволили, насколько я поняла.
Значит, скоро уволят и победительницу Уимблдона? 🤣
+1
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Пользователь Гугла
а у бренда тренера плющенко есть ли хоть один титул, их нет, значит и бренда тренера плющенко нет
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putnik-0307
"Уникальность школы Плющенко в том, что она по большей части существует за счёт спонсорский средств" - ЭТО И ЕСТЬ СУТЬ ПРЕТЕНЗИЙ!!! Спонсоры спрашивают результат!!! Не может же Плю сказать что просчитался со стратегией, выставил невыполнимый контект, решил понтонуться, понимая , что на этих соревнованиях ТШТ не конкурент. АМБИЦИИ - вот основная составляющая поражения его спортсменок и последовавшей за этим истерики. Остальные штабы и спортсменок он в качестве конкурентов не воспринимал. А как теперь оправдаться перед спонсорами текущими и будущими (да и мамам надо как то это объяснить), только судейским заговором.
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Александр Владимирович
Плющенко потерял связь с реальностью, а Скобрев за его бабки будет лизать ему задницу
+2
-1
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Ir_rish
Ответ Anna Stefan
Ещё и воровать станет активнее чужих спортсменов на продажу.
Это как, отлавлавать после тренировки, паковать в мешки и в багажнике везти на "Ангельский" каток?
0
0
0
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Viks
Но не исключены другие варианты» --- Исключены. Больше никто гражданства быстро, за год-два, не может дать.
+2
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Хотелось до Ивана донести ряд уточняющих моментов:
1. В данной ситуации ЕВ был "эмоционален" к ЧУЖИМ спортсменам. Более того, он их оскорбил.
2. Я правильно поняла, что АП переходит только оптом под другой флаг, розницу не предлагать?
3. Что за "бренд Плющенко"?! Впервые слышим о таком😂 разве что "АП. Скандалы, интриги, цирковые номера, весёлые сториз. Дорого", тогда да, есть такое. Страны постсоветского лагеря спят и видят такие развлечения 😂😂😂
+9
0
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Лакс
Ване, как спортсмену, лучше бы ответить на называние спортсменов "говешками", а не рассуждать о гипотетических переходах членов, хоть и юниорской, но сборной, на которые необходимо согласие федры.
И, конечно, понятно что спонсорам надо показать результаты. И если не совпадают с обещанными, то приходится обвинять судей.
+5
0
+5
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