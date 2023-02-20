Иван Скобрев: «К спортсменам Плющенко есть интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключены другие варианты»
Тренер академии «Ангелы Плющенко», чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев заявил, что к подопечным Евгения Плющенко есть интерес в национальных командах других стран.
После юниорского первенства России Плющенко заявил: «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны»
«Евгений Викторович всегда эмоционален по отношению ко своим спортсменам. Есть ли возможность выступления его ребят за другие страны? Конечно.
Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко. Есть как минимум интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключено, что могут быть другие варианты.
Другой вопрос, хочет ли сам Женя и его спортсмены переходить? Я думаю, что нет. У них шикарнейшие условия, каток и педагогический состав.
Уникальность школы Плющенко в том, что она по большей части существует за счет спонсорских средств. Да, есть поддержка со стороны государства, но все же. Поэтому, конечно, не хочется мириться с тем, что сейчас происходит.
Мне бы не хотелось, чтобы спортсмены Плющенко переходили куда-то. Я хочу, чтобы они выступали здесь, и чтобы их как можно скорее допустили до мировой арены», – сказал Скобрев.
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
там по медалям у Ангелов две бронзы на Первенствах (Муравьёва), и вот щас Жилина с серебром.
Муравьёва никуда не поедет, Жилина вроде тоже не собиралась.
так что не пойму - кем они там торгануть собираются.
Армения даже спонсировать фигуристов не хочет, всё за свой счёт... я общался с некоторыми (Даниелянц, Сидорова), они мне это сказали...
У Казахстана своих хватает...
А иначе термин "украсть"- неуместен.
Плющенке вообще ничего менять не надо: будет тренировать в Москве какую-нибудь новую "грузинку"
Ваня, мировое имя Плющенко закончилось 24 февраля. Ни одна страна сейчас не захочет иметь бренд Плющенко. И даже хоть какое то упоминание о нем.
Трусову, которая и слова не сказала про политику не пустили на простой мастер класс, что уж говорить о запутинском Плющенко.
1. В данной ситуации ЕВ был "эмоционален" к ЧУЖИМ спортсменам. Более того, он их оскорбил.
2. Я правильно поняла, что АП переходит только оптом под другой флаг, розницу не предлагать?
3. Что за "бренд Плющенко"?! Впервые слышим о таком😂 разве что "АП. Скандалы, интриги, цирковые номера, весёлые сториз. Дорого", тогда да, есть такое. Страны постсоветского лагеря спят и видят такие развлечения 😂😂😂
И, конечно, понятно что спонсорам надо показать результаты. И если не совпадают с обещанными, то приходится обвинять судей.