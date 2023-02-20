Иван Скобрев: «К спортсменам Плющенко есть интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключены другие варианты»

Тренер академии «Ангелы Плющенко», чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев заявил, что к подопечным есть интерес в национальных командах других стран.

После юниорского первенства России Плющенко заявил: «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны»

«Евгений Викторович всегда эмоционален по отношению ко своим спортсменам. Есть ли возможность выступления его ребят за другие страны? Конечно.

Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко. Есть как минимум интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключено, что могут быть другие варианты.

Другой вопрос, хочет ли сам Женя и его спортсмены переходить? Я думаю, что нет. У них шикарнейшие условия, каток и педагогический состав.

Уникальность школы Плющенко в том, что она по большей части существует за счет спонсорских средств. Да, есть поддержка со стороны государства, но все же. Поэтому, конечно, не хочется мириться с тем, что сейчас происходит.

Мне бы не хотелось, чтобы спортсмены Плющенко переходили куда-то. Я хочу, чтобы они выступали здесь, и чтобы их как можно скорее допустили до мировой арены», – сказал Скобрев.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так