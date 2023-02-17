Иван Скобрев: «У всей нашей команды возникли вопросы по судейству. На наш взгляд, оно могло быть объективнее»

Теги Евгений Плющенко сборная России Иван Скобрев чемпионат России среди юниоров судьи женское катание Софья Титова Вероника Жилина Фигурное катание

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев высказался о судействе на первенстве России среди юниоров в Перми.

Скобрев работает тренером по физподготовке в академии Евгения Плющенко, который ранее раскритиковал судейство на турнире. Ученицы Плющенко Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

– Я лично помогаю в работе и с Жилиной, и с Титовой. У всей нашей команды возникли вопросы по судейству. В спорте не принято комментировать судейство. Но здесь такая ситуация, что хочется прокомментировать. На наш взгляд, судейство могло быть и объективнее.

Тем не менее, давайте пока выдохнем. Знающие люди еще дадут оценку происходящему. При этом как у человека, работающего с фигуристами и понимающего этот вид спорта, вопросы у меня возникли.

– Плющенко заявил, что последует переход его спортсменов в другие страны, если их на российских соревнованиях будут оценивать так же, как сейчас. Как думаете, это скорее на эмоциях сказано?

– Евгений Викторович лучше это прокомментирует, но в его академии занимаются фигуристы и из других стран. Думаю, сейчас надо взять какую‑то паузу, чтобы страсти улеглись, а потом объективно разобраться в произошедшем.

Я провожу с этими ребятами много времени. И знаю многое о работе Жени Плющенко. Каждый из нас пытается выдать максимум. Понятно, что есть эмоции, амбиции, желание всегда быть первым.

Как бы все ни складывалось, Евгений Викторович делает все возможное для создания своим спортсменам наилучших условий, чтобы и они сами выступали как можно лучше, – сказал Скобрев.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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105 комментариев

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olvl
Ответ Леди Брэкнелл
а о чьих ему ещё говорить. я тоже вижу, что судили строго (и это правильно!), но не всех. об этом он и говорит и я согласна. он же сказал, что не против этих рёбер у своих. просит судить всех так же строго. и речь не только про эти соревнования, у него накипело видимо после разговора с родителями.
Что накипело это всем видно.
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Allbee
Разблокирован новый персонаж.
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Леди Брэкнелл
Ответ Lala M
Я вообще спокойна, я работала в госструктуре спортивной и знаю о чем говорю. Держитесь вы. Конечно, никто его не тронет "он же памятник" и мама Яна под юбку засунет, но там есть за что ему предъявить.
у вас каша в голове какая-то, с вами все
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Gau
Ответ Elenavasilevna
ФФКР всё же нужно что то с этим делать. Если уж есть такой выхлоп, нужно сесть всем вместе и разобрать по крупицам все плюсы, минусы прокатов и оценки. Хотя бы один раз, не созерцать чьи то брызгания слюной, а аргументировано объяснить Плющенко позицию судей. Это бы пошло всем на пользу. И судьи будут готовы ответить за результаты своей работы и тренеры узнали бы , что и как оценивается и ценится. Иначе всё больше и больше наше ФК будет превращаться в балаган .
Давно уже балаган. Есть избранные группы, а в тех группах -привилегированные спортсмены. На каждого спортсмена есть подсказка с гое для судьи.
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Lala M
Ответ Леди Брэкнелл
😂 держитесь там, волнуюсь за вас!
Я вообще спокойна, я работала в госструктуре спортивной и знаю о чем говорю. Держитесь вы. Конечно, никто его не тронет "он же памятник" и мама Яна под юбку засунет, но там есть за что ему предъявить.
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Леди Брэкнелл
Ответ Lala M
Я слушала внимательно, сделала над собой усилие, и просто одолела от услышанного, если привлечь проф.лингвиста его и засудить можно
😂 держитесь там, волнуюсь за вас!
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Наталья Ночка
Ответ Irina29
А к главному тренеру вопросы не возникли? Весь этот результат это просчёт тренера, понадеялся на кучу ультра-си, наплевав на всё остальное, но их тоже нужно делать так, чтоб не придрались. Рада, что победила Алина с двумя чистыми прокатами, красивым катанием и презентацией, спасибо, что судьи оценили это. Так что думайте там всей академией, где вы совершили ошибку и как в будущем её исправить, а не ножкой топайте.
Начался открытый шантаж судейства от Плющенко и Скобрева! А как же Кодекс Этики - Пшик! Или это для усмирения других! ФФКР испугались!... Стыдоба!
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Леди Брэкнелл
Ответ olvl
Что судить нужно честно никто не спорит. Го он, в основном, о себе и своих, которых в общем-то всегда судили очень лояльно. Он задевает других- как это победила с одним квадом, как это с недокрутами и на пьедестале. А что Соня и Вероника (ничего против них не имею, сильные девочки) падали и грязнили это ничего, получается. Нет, слушать, конечно, не буду, еле прочла этот спич.
а о чьих ему ещё говорить. я тоже вижу, что судили строго (и это правильно!), но не всех. об этом он и говорит и я согласна. он же сказал, что не против этих рёбер у своих. просит судить всех так же строго. и речь не только про эти соревнования, у него накипело видимо после разговора с родителями.
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Lala M
Ответ Леди Брэкнелл
он высказался о судействе в целом, слушайте внимательно, а не читайте перепечатки
Я слушала внимательно, сделала над собой усилие, и просто одолела от услышанного, если привлечь проф.лингвиста его и засудить можно
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Леди Брэкнелл
Ответ Lala M
А что не так? Я смотрю только то, что меня интересует, и Плющенко не высказывался о судействе в целом, он высказался, что его спортсменов задвигают, его спортсменов в танцах нет, Этери же ещё не тренирует танцоров, ему и не надо это. У него чёткие претензии, что мало ставят его спортсменам. Каким боком тут танцы?
он высказался о судействе в целом, слушайте внимательно, а не читайте перепечатки
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Оксана Васильева
Ответ Angry Dude
Очень даже про судейство подопечных Тутзе. Можете себе представить 140 баллов девочке из Хрустального за ПП с четырьмя ультраси? Пусть даже одно из них с падением, можете себе такое представить?
В фигурном катании абсолютные оценки не играют никакой роли, важно лишь судейство фигуристок друг относительно друга на конкретном старте. Не вижу никакого явного неадекватного, согласно моему имху, судейства. Разве что слишком высокие компоненты подопечных Плющенко, впрочем, объяснимых их контентом и подтягиванием компонентов к технике.
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Леди Брэкнелл
Ответ Оксана Васильева
Ответила вообще-то, если внимательно читать. Но вообще какие здесь у Плющенко вопросы? У Титовой нет флутца? Есть. Кого здесь натянули, в чем его конкретные претензии? Докруты Гордеевой спорные, но скорее на усмотрение судей, там ближе к четверти, они вот так отсудили. Но даже с отмеченными недокрутами в четверть Гордеева была бы 3. В чем именно здесь претензия?
Нет не ответили. Ещё раз спрошу, просто напишите да или нет. Вы считаете, что судейство всегда справедливо ко всем (разумеется кроме учеников Плющенко, что вы думаете о них я уже поняла)?
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olvl
Ответ Леди Брэкнелл
Послушайте его слова на видео, там никаких требований нет, он просит судить всех в одном формате.
Что судить нужно честно никто не спорит. Го он, в основном, о себе и своих, которых в общем-то всегда судили очень лояльно. Он задевает других- как это победила с одним квадом, как это с недокрутами и на пьедестале. А что Соня и Вероника (ничего против них не имею, сильные девочки) падали и грязнили это ничего, получается. Нет, слушать, конечно, не буду, еле прочла этот спич.
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+1
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Angry Dude
Ответ Оксана Васильева
Вы как программа робот, повторяете одно и то же) Здесь у Плющенко вопросы как раз не по судейство подопечных Тутзе
Очень даже про судейство подопечных Тутзе. Можете себе представить 140 баллов девочке из Хрустального за ПП с четырьмя ультраси? Пусть даже одно из них с падением, можете себе такое представить?
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Оксана Васильева
Ответ Леди Брэкнелл
ОК )) В танцах тоже не видите?
Вы специалист в танцах? Знаете все черты, хваты, позиции, можете отличить некачественно выполненный чоктау от качественного, тем более в танцорском исполнении?
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Lala M
Ответ Леди Брэкнелл
Вы прелесть))
А что не так? Я смотрю только то, что меня интересует, и Плющенко не высказывался о судействе в целом, он высказался, что его спортсменов задвигают, его спортсменов в танцах нет, Этери же ещё не тренирует танцоров, ему и не надо это. У него чёткие претензии, что мало ставят его спортсменам. Каким боком тут танцы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оксана Васильева
Ответ Леди Брэкнелл
Вы не ответили на мой вопрос.
Ответила вообще-то, если внимательно читать. Но вообще какие здесь у Плющенко вопросы? У Титовой нет флутца? Есть. Кого здесь натянули, в чем его конкретные претензии? Докруты Гордеевой спорные, но скорее на усмотрение судей, там ближе к четверти, они вот так отсудили. Но даже с отмеченными недокрутами в четверть Гордеева была бы 3. В чем именно здесь претензия?
0
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0
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Lilia Sadykova
Ответ FSUA2408
Такой же Трусовой или корявой Щербаковой можно, а другим нельзя?
По сравнению с Жилиной и Титовой Щербакова просто богиня пластики и артистизма.
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Леди Брэкнелл
Ответ Lala M
Я танцы не смотрела в этом сезоне
Вы прелесть))
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-1
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Леди Брэкнелл
Ответ olvl
А какие конкретно требования к судьям и федерации у Евгения и Ивана? Поставить Веронику на первое, а Софью на второе или третье? Просто поставить? А могли бы сами заранее стратегию продумать - откатать чисто свои короткие, например, пусть и без трикселей. А ПП сделать по два-три ультра-си самых стабильных. И всё, вы чемпионы. Но вы пошли по любимому пути - впервые в мире и тд. В оценках, кстати, спортсменов АП никогда не обижали. Видимо, сказываются беседы с судьями. И вообще, такие заявления тренера, мягко говоря, неэтичны, да скандал просто. Который, тоже, как уже написали окажется безнаказанным.
Послушайте его слова на видео, там никаких требований нет, он просит судить всех в одном формате.
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Lala M
Ответ Леди Брэкнелл
ОК )) В танцах тоже не видите?
Я танцы не смотрела в этом сезоне
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Леди Брэкнелл
Ответ Lala M
А я вот не вижу, что других спортсменов тянут, да топам могут что-то моргнуть, но это обычная практика, но Титовой за сколько лет поставили ребро на лутце?
ОК )) В танцах тоже не видите?
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Леди Брэкнелл
Ответ Оксана Васильева
Всегда будут недовольные в фигурном катании. Те, кто хотят однозначных результатов, могут идти в бег или тяжелую атлетику, там нет оценок судей и все очевидно. Везде, где есть судьи, всегда будут споры, особенно от таких обиженок с раздутым ЧСВ, как Плющенко. Если бы судейство фигурного катания было столь просто и очевидно, то не сажали бы судить старты по 12 человек. Либо ты принимаешь оценки судей и пытаешься сделать так, чтобы в следующий раз получить оценки выше с учетом исправленных недостатков, на которые указали судьи, либо не принимаешь, не исправляешь ошибок, кричишь про засуживание и на следующем старте опять всё по-старому.
Вы не ответили на мой вопрос.
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olvl
А какие конкретно требования к судьям и федерации у Евгения и Ивана? Поставить Веронику на первое, а Софью на второе или третье? Просто поставить? А могли бы сами заранее стратегию продумать - откатать чисто свои короткие, например, пусть и без трикселей. А ПП сделать по два-три ультра-си самых стабильных. И всё, вы чемпионы. Но вы пошли по любимому пути - впервые в мире и тд. В оценках, кстати, спортсменов АП никогда не обижали. Видимо, сказываются беседы с судьями.
И вообще, такие заявления тренера, мягко говоря, неэтичны, да скандал просто. Который, тоже, как уже написали окажется безнаказанным.
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Lala M
Ответ Леди Брэкнелл
Ну то есть вас вполне устроит, что спортсменов Плюща будут судить строго по правилам ису, а других как обычно? Ну что ж, спасибо за честность.
А я вот не вижу, что других спортсменов тянут, да топам могут что-то моргнуть, но это обычная практика, но Титовой за сколько лет поставили ребро на лутце?
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0
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