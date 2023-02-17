Иван Скобрев: «У всей нашей команды возникли вопросы по судейству. На наш взгляд, оно могло быть объективнее»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев высказался о судействе на первенстве России среди юниоров в Перми.

Скобрев работает тренером по физподготовке в академии , который ранее раскритиковал судейство на турнире. Ученицы Плющенко и заняли второе и четвертое места.

– Я лично помогаю в работе и с Жилиной, и с Титовой. У всей нашей команды возникли вопросы по судейству. В спорте не принято комментировать судейство. Но здесь такая ситуация, что хочется прокомментировать. На наш взгляд, судейство могло быть и объективнее.

Тем не менее, давайте пока выдохнем. Знающие люди еще дадут оценку происходящему. При этом как у человека, работающего с фигуристами и понимающего этот вид спорта, вопросы у меня возникли.

– Плющенко заявил, что последует переход его спортсменов в другие страны, если их на российских соревнованиях будут оценивать так же, как сейчас. Как думаете, это скорее на эмоциях сказано?

– Евгений Викторович лучше это прокомментирует, но в его академии занимаются фигуристы и из других стран. Думаю, сейчас надо взять какую‑то паузу, чтобы страсти улеглись, а потом объективно разобраться в произошедшем.

Я провожу с этими ребятами много времени. И знаю многое о работе Жени Плющенко. Каждый из нас пытается выдать максимум. Понятно, что есть эмоции, амбиции, желание всегда быть первым.

Как бы все ни складывалось, Евгений Викторович делает все возможное для создания своим спортсменам наилучших условий, чтобы и они сами выступали как можно лучше, – сказал Скобрев.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало