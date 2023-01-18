Зинина о группе Василевского: «У нас реально следят за каждым, это приучает к дисциплине. В «Ангелах Плющенко» я немного расслабилась»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Анастасия Зинина Алексей Василевский Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о своих тренировках после перехода из академии Евгения Плющенко в группу Алексея Василевского в прошлом году.

– Если говорить не про атмосферу, а про тренировочный процесс, насколько отличаются подходы в вашем бывшем тренерском штабе с Плющенко и нынешнем с Василевским? Насколько вам тяжело было перестраиваться?

– Было очень тяжело перестраиваться. Тут у нас практически нет передышек. Ты выходишь на лед и сразу раскатываешься. Даже иногда не успеваешь сделать глоток воды. Максимум – подошел, вытер нос и бегом обратно. В противном случае ты просто за остальными не успеешь. У нас реально следят за каждым.

Я думала, что за всеми уследить невозможно. Но для этого есть два тренера и четыре глаза. Они следят за тем, чтобы мы все доделывали. Это приучает к дисциплине. Ты уже думаешь, как все сделать, а не как схалтурить. Я никогда этим не страдала, но в «Ангелах» я немного расслабилась, честно. Я могла что-то не доделать, что-то не прыгнуть. А тут нужно все делать обязательно, работать.

Привыкала долго к такому ритму без отдыха. Особенно к урокам скольжения. Потому что у кого-то лучше получаются эти элементы, а мне приходится кропотливо над этим работать. Поэтому, собственно, у нас три льда. Есть специальный лед, на котором мы занимаемся только скольжением.

Поделюсь с вами своим открытием: оказывается, можно сделать серию из множества прыжков, а потом дважды откатать программу. Раньше это было чем-то из области фантастики для меня!

– Но несмотря на все трудности, видно, что вы получаете удовольствие от того, что происходит.

– Да, это так. Мне не хватало этого. Я полностью счастлива. У меня появились друзья, а еще появилась поддержка со стороны тренеров, ребят. Тулуп после отдыха я собрала здесь. И при первой попытке аплодировали все. Даже если кто-то просто выезжает ультра-си, все его поддерживают.

С одной стороны, такая расслабленная и уютная атмосфера в коллективе, с другой – супержесткая на тренировках. Но мне так нравится. Ты работаешь и не боишься допустить ошибку. Тебя знают таким, какой ты есть, и тебе не нужно строить из себя кого-то другого. Достаточно быть самим собой. Это круто! – рассказала Зинина.

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»

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16 комментариев

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Настя Розова
Ответ Black&White
Какая замечательная группа! с любвеобильным тренером, хватающим фигуристок за разные части тела перед камерами. Интересно, как он себя будет на КПК вести. Но само нахождение его в группе с несовершеннолетними и то, что на это никому нет дела, тревожит.
Если по рукам ему не дадут, будет второй Морозов. Только тот хотя бы с девочками в возрасте согласия отношения имел. И с пацанами странно себя вел, меня чуть не вырвало, когда увидела, как он Фернандеса в кике лапал за коленки.
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Kareglazaya
Каждый раз, когда кто-то меняет тренера, происходит одно и то же: начинаются восторги по поводу новой группы и претензии к старой. И атмосфера-то душевная, и подход-то более эффективный, и элементы изучаются не так, как везде. Смешно)
А как начинают результаты снижаться и появляться травмы, так пойдут интервью про то, как мучили, заставляли, не прислушивались и т. д.
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Kareglazaya
Ответ Black&White
Какая замечательная группа! с любвеобильным тренером, хватающим фигуристок за разные части тела перед камерами. Интересно, как он себя будет на КПК вести. Но само нахождение его в группе с несовершеннолетними и то, что на это никому нет дела, тревожит.
Про любвеобильность - в точку. То целоваться лезет чуть ли ни в губы, то руку Рубцовой целует после проката. Это, мягко говоря, странно...
Причем девчонки отстраняются, им некомфортно, а ему хоть бы что.
+2
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Tatiana Klm
Ответ Black&White
Какая замечательная группа! с любвеобильным тренером, хватающим фигуристок за разные части тела перед камерами. Интересно, как он себя будет на КПК вести. Но само нахождение его в группе с несовершеннолетними и то, что на это никому нет дела, тревожит.
Я тоже на это обратила внимание и неприятно отметила.
+2
0
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Natalia Solomakha
Где-то мы все эти восторги аля "Вот раньше было так, а теперь - ух, я дома, счастлива" уже слышали.
+2
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Ostinato
Ответ Jessi
Видно по Рубцовой, к чему приводят такие тренировки .
А то же Рубцова первая в мире фк кто ногу сломала
+9
-2
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Black&White
Какая замечательная группа! с любвеобильным тренером, хватающим фигуристок за разные части тела перед камерами. Интересно, как он себя будет на КПК вести. Но само нахождение его в группе с несовершеннолетними и то, что на это никому нет дела, тревожит.
+12
-3
+9
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olvl
Рада за Настю. Так здорово, что ей всё нравится. И вообще, таких фигуристок нельзя терять.
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Jessi
Видно по Рубцовой, к чему приводят такие тренировки .
+6
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Ева Винер
Конец прошлого сезона был у Насти неудачный и очень здорово, что в этом году она собралась, попадание в шестёрку на ЧР огромный успех.
И здорово, что её на КПК пригласили
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Дружба11
Отлично когда по душе тренировочный жесткий процесс плюс комфорт в коллективе.
что было за словами Насти,что
1.тренеры сейчас работают со всеми спортсменами и весь тренировочный процесс-не возможность схалтурить.
2.спортивный коллектив-поддерживает друг друга.
+2
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garovatat
"дважды откатать программу")) где-то это уже применяют, за что постоянно получают либеральную критику - загоняют, ломают, выжимают. Но правда в том, что без сверхусилий не будет сверхрезультата. Прекрасно помню как Косторная сперва восторгалась тренировочной обстановкой в ангелах - не орут, не гонят на элемент, сегодня не получилось - ну и ладно, завтра попробуешь, и т.д. Результат был налицо. По возвращении раскатку не могла выкатать... Хотя своих флагманов ЕвГен как мне думается все же "гоняет". Муравьеву, Жилину. Они - лицо фирмы! Зининой - успехов, аккуратности и грамотных наставников. А то вон, Рубцова уже ногу сломала при заходе на триксель.
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Додик Аксель
За Настю можно порадоваться, что она втянулась в тяжёлый тренировочный процесс и к тем требованиям, которые присутствуют в новом ТШ. Прыжки ультра-си, улучшенное скольжение и функциональная подготовка, добавят ей уверенности в своих силах и возможностях. Удачи !
+6
0
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Даша Лавренова
Серия прыжков, а затем дважды прокат ПП – интересная тренировка на выносливость. Интересно, насколько хорошо получается вытянуть второй прокат. На заметку ребятам Рукавицына)
+9
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buchal
Зинина - длинноногая красотка, просто модель на льду.
+14
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Strawberry93
Настина "ледяная" произвольная в этом сезоне просто 🥰Красивейшая музыка, красивая девочка, наряд, при чистом исполнении с 4Т, на мой вкус, топовая программа💙
+11
-3
+8
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