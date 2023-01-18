Зинина о группе Василевского: «У нас реально следят за каждым, это приучает к дисциплине. В «Ангелах Плющенко» я немного расслабилась»

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала о своих тренировках после перехода из академии Евгения Плющенко в группу Алексея Василевского в прошлом году.

– Если говорить не про атмосферу, а про тренировочный процесс, насколько отличаются подходы в вашем бывшем тренерском штабе с Плющенко и нынешнем с Василевским? Насколько вам тяжело было перестраиваться?

– Было очень тяжело перестраиваться. Тут у нас практически нет передышек. Ты выходишь на лед и сразу раскатываешься. Даже иногда не успеваешь сделать глоток воды. Максимум – подошел, вытер нос и бегом обратно. В противном случае ты просто за остальными не успеешь. У нас реально следят за каждым.

Я думала, что за всеми уследить невозможно. Но для этого есть два тренера и четыре глаза. Они следят за тем, чтобы мы все доделывали. Это приучает к дисциплине. Ты уже думаешь, как все сделать, а не как схалтурить. Я никогда этим не страдала, но в «Ангелах» я немного расслабилась, честно. Я могла что-то не доделать, что-то не прыгнуть. А тут нужно все делать обязательно, работать.

Привыкала долго к такому ритму без отдыха. Особенно к урокам скольжения. Потому что у кого-то лучше получаются эти элементы, а мне приходится кропотливо над этим работать. Поэтому, собственно, у нас три льда. Есть специальный лед, на котором мы занимаемся только скольжением.

Поделюсь с вами своим открытием: оказывается, можно сделать серию из множества прыжков, а потом дважды откатать программу. Раньше это было чем-то из области фантастики для меня!

– Но несмотря на все трудности, видно, что вы получаете удовольствие от того, что происходит.

– Да, это так. Мне не хватало этого. Я полностью счастлива. У меня появились друзья, а еще появилась поддержка со стороны тренеров, ребят. Тулуп после отдыха я собрала здесь. И при первой попытке аплодировали все. Даже если кто-то просто выезжает ультра-си, все его поддерживают.

С одной стороны, такая расслабленная и уютная атмосфера в коллективе, с другой – супержесткая на тренировках. Но мне так нравится. Ты работаешь и не боишься допустить ошибку. Тебя знают таким, какой ты есть, и тебе не нужно строить из себя кого-то другого. Достаточно быть самим собой. Это круто! – рассказала Зинина.

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»