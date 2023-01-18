Зинина об академии Плющенко: «Нас каждый день снимали для канала в соцсетях. На тренировках не все получается, а тут камера – и ты обязан ходить с нашивками»
Фигуристка Анастасия Зинина рассказала об академии «Ангелы Плющенко», где она тренировалась до июня 2022 года.
– У нас была установка, что если мы хорошо выступаем, нам дают спонсоров и дарят подарки. Это было в новинку для меня. Впервые я почувствовала огромную ответственность, и мне понадобилось время для того, чтобы с ней свыкнуться и принять тот факт, что я уже не ребенок. Теперь важные и ответственные старты – уже моя реальность.
Известность пришла ко мне еще после «Ледникового периода», особенно после номера «Мама», который не оставил ни одного человека равнодушным. Но здесь это было совсем по-другому. Я, видимо, не смогла с этим справиться.
На каждом старте ходила с мыслью, что мне нельзя плохо откатать, нельзя подвести, у меня есть имя. Иначе обо мне плохо подумают. Видимо, это меня каждый раз сбивало.
На тренировках у меня все получалось, потому что ты с головой погружаешься в процесс, ничего не отвлекает. Но на соревнованиях меня порой аж трясло. Я могла стоять в позиции, а руки и ноги трясутся.
Потом нас каждый день снимали на льду, во время ОФП. Для меня это тоже было непривычно. Как будто ты всегда на виду, на сцене. Съемки проходили для канала академии в соцсетях. На тренировках не всегда все получается, ты расстраиваешься, а тут камера. Кому-то это очень нравится, мне было непривычно.
– Вы сказали, что за хорошие выступления, вам давали спонсоров. Какие спонсорские обязательства перед вами были?
– Нам просто давали нашивки. И везде, где есть камеры, ты обязан был ходить с этими нашивками, рекламируя спонсоров, – рассказала Зинина.
Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка
Ушла и ушла. Нет, надо хайпануть со своим "а вот в Академии".
В Академии она вообще то свои квады приземлять и начала, об этом она не хочет рассказать?
А по поводу спонсоров - куда без них. Либо родители пусть раскошеливаются, либо кто-то другой, но тогда ходи кланяйся ему и нашивку демонстрируй. По-другому никак. За просто так ничего не бывает.
ЗЫ. А с Жилиной - ровно все так и было. Весь прошлый сезон - почетная чемпионка тренировок, крутящая по 5 квадов подряд в горках и ни одного на соревах. И что бы иметь удовольствие это наблюдать в рудковскую инсту ходить было вовсе не обязательно - спортс все старательно публиковал тут!