Зинина об академии Плющенко: «Нас каждый день снимали для канала в соцсетях. На тренировках не все получается, а тут камера – и ты обязан ходить с нашивками»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Ледниковый период Анастасия Зинина Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Зинина рассказала об академии «Ангелы Плющенко», где она тренировалась до июня 2022 года.

– У нас была установка, что если мы хорошо выступаем, нам дают спонсоров и дарят подарки. Это было в новинку для меня. Впервые я почувствовала огромную ответственность, и мне понадобилось время для того, чтобы с ней свыкнуться и принять тот факт, что я уже не ребенок. Теперь важные и ответственные старты – уже моя реальность.

Известность пришла ко мне еще после «Ледникового периода», особенно после номера «Мама», который не оставил ни одного человека равнодушным. Но здесь это было совсем по-другому. Я, видимо, не смогла с этим справиться. 

На каждом старте ходила с мыслью, что мне нельзя плохо откатать, нельзя подвести, у меня есть имя. Иначе обо мне плохо подумают. Видимо, это меня каждый раз сбивало. 

На тренировках у меня все получалось, потому что ты с головой погружаешься в процесс, ничего не отвлекает. Но на соревнованиях меня порой аж трясло. Я могла стоять в позиции, а руки и ноги трясутся.

Потом нас каждый день снимали на льду, во время ОФП. Для меня это тоже было непривычно. Как будто ты всегда на виду, на сцене. Съемки проходили для канала академии в соцсетях. На тренировках не всегда все получается, ты расстраиваешься, а тут камера. Кому-то это очень нравится, мне было непривычно.

– Вы сказали, что за хорошие выступления, вам давали спонсоров. Какие спонсорские обязательства перед вами были?

– Нам просто давали нашивки. И везде, где есть камеры, ты обязан был ходить с этими нашивками, рекламируя спонсоров, – рассказала Зинина.

Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка

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56 комментариев

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Марина Синельникова
Ответ Jessi
Наверное в том, что посмел выбрать себе музой более талантливую девочку . Настя то модель, красотка , звезда , с четверными, пусть и нестабильными, а ей видите ли предпочли невзрачную скоромную трикселистку
Это вы про Муравьёву? Она очень похорошела как подросла, да и раньше симпатичная была, красили её не всегда удачно, правда. А так они обе талантливые, но важно показывать свои таланты в нужное время в нужном месте. У Сони это лучше получается.
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Ezhevika33
Понеслось...
Ушла и ушла. Нет, надо хайпануть со своим "а вот в Академии".
В Академии она вообще то свои квады приземлять и начала, об этом она не хочет рассказать?
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наталья Головченко
Ответ Jessi
Наслушался песню про орган Щербаковой? Сюда прибежал ? 🤣
А Вы, видимо подружка Родиной или она сама???!!!)))
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Светлана Менова
Говори, Настя, говори. Надеюсь, и другие заговорят, все, кого Яна запугала контрактами, за нарушение которых фигуристы остаются им должны миллионы рублей.
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Леди Брэкнелл
Ответ Оксана Иванова
Спрашивают, отвечает.
Как всегда пишут поклонники Хрустального, можно сказать - я эту тему не комментирую. Кстати ее тренер Василевский так и сказал, когда его спросили о Плющенко.
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Оксана Иванова
Ответ romavor
то у неё всё получалось на тренировках,то говорит что не получалось
Она говорит о том, что на соревнованиях нервничала, чтобы не лишиться нашивок. А тренировках, чтобы была красивая картинка. Постоянно в напряжении быть очень тяжело даже взрослым
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Наверное в том, что посмел выбрать себе музой более талантливую девочку . Настя то модель, красотка , звезда , с четверными, пусть и нестабильными, а ей видите ли предпочли невзрачную скоромную трикселистку
А сам Плющенко к ней лучше относился всегда, чем к Муравьевой. Перешла бы нормально - он и в шоу бы ее позвал возможно. Теперь для шоу придется громкое имя делать, чтобы затмить Валиеву или Медведеву с Загитовой.
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Lilia Sadykova
Ответ Jessi
Насте должно быть неприятно, что она интересует журналистов не своей персоной, а только тем, что она может рассказать про тренировки у Плющенко.
Настя еще ничего серьезного не выиграла, чтобы интересовать журналистов своей персоной. Так что логично, что им интереснее инфа о тренировках в академии
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Оксана Иванова
Ответ Леди Брэкнелл
Настя, ушла и ушла, сколько можно про АП вспоминать? Там все очень плохо, хуже некуда, успокойся уже )))
Спрашивают, отвечает.
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Марина Синельникова
Ответ Леди Брэкнелл
Ну не сказала и славно ))
Я правда не увидела ничего плохого, хотя далеко не поклонница Плющенко-тренера. Тем не менее каждый тренерский штаб вырабатывает свой подход к тренировкам, ищет спонсоров, делает съёмки. И нормально что подбираются и остаются те спортсмены которым подходит именно такой режим.
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Леди Брэкнелл
Ответ Евгения Гринева
Какая обида? В прошлом сезоне на нее было больно смотреть, большая удача, что она вовремя перешла
Вот и непонятно чего обижаться-то? Сбежала из ужасной Академии, теперь с тренером, который ее любит и вообще все прекрасно )) Ааа, расчитывала в шоу, а не взяли. Думала, она как Косторная или Трусова, ан нет.
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Lilia Sadykova
Ответ Адриана
Ох, Настя, зря ты это сказала, ушла и молодец. Рудковские не забудут, лучше б не связывалась.
Ой ну и что они ей сделают? В шоу в массовку не позовут? Значит Рудковским называть Зинину лентяйкой можно, можно рассказывать как они ее из Академии отчислили, а Зининой ответить за себя нельзя? Ну про нашивки правда, там не спортсмены, а ходячая реклама. Когда Гнома показывают он весь в нашивках, разве что только на лбу бегущей строки с рекламой нет
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Kareglazaya
Так долго молчала либо отзывалась об Академии положительно, даже когда Плющенко на нее "наехал", а тут вдруг критика пошла)
А по поводу спонсоров - куда без них. Либо родители пусть раскошеливаются, либо кто-то другой, но тогда ходи кланяйся ему и нашивку демонстрируй. По-другому никак. За просто так ничего не бывает.
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Jessi
Ответ Леди Брэкнелл
Сама, она начала нести сразу же после перехода. Они с Железняковым в хороших отношениях - два сапога - пара. А мама ее еще и на Дзене пишет, какой ужасный тренер Михайлов, несправедливый и вообще сволочь )) Правда сколько ее не спрашивали в чем дело - молчит.
Наверное в том, что посмел выбрать себе музой более талантливую девочку . Настя то модель, красотка , звезда , с четверными, пусть и нестабильными, а ей видите ли предпочли невзрачную скоромную трикселистку
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Леди Брэкнелл
Ответ garovatat
Леди, к чему этот ваш ### в воздух?)))) И кстати, в чем я вру? поименуйте плиз! Вам ли, любителю свежих новостей и по совместительству горковому адвокату не знать деталей. А что до с/сетей - куда хочу, туда и захожу, вам то что? и да, инста рудковских по-прежнему самая ржачная)) ЗЫ. А с Жилиной - ровно все так и было. Весь прошлый сезон - почетная чемпионка тренировок, крутящая по 5 квадов подряд в горках и ни одного на соревах. И что бы иметь удовольствие это наблюдать в рудковскую инсту ходить было вовсе не обязательно - спортс все старательно публиковал тут!
Я ваши простыни не читаю. Врете, что в прошлом сезоне они постили много с трень Жилиной и других. У них в основном малышня в ленте в прошлом году была.
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Jessi
Насте должно быть неприятно, что она интересует журналистов не своей персоной, а только тем, что она может рассказать про тренировки у Плющенко.
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Евгения Гринева
Ответ Jessi
Чувствуется обида у Насти. Не выдержала конкуренции с другими девочками, вот пусть теперь радуется , у Василевского она одна осталась , У Рубцовой сезон закончен
Какая обида? В прошлом сезоне на нее было больно смотреть, большая удача, что она вовремя перешла
+4
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Василевский ее отправил такую чушь нести , интересно, или сама такая ?
Сама, она начала нести сразу же после перехода. Они с Железняковым в хороших отношениях - два сапога - пара. А мама ее еще и на Дзене пишет, какой ужасный тренер Михайлов, несправедливый и вообще сволочь )) Правда сколько ее не спрашивали в чем дело - молчит.
+2
-3
-1
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garovatat
Ответ Леди Брэкнелл
Типа вы за их соц.сетями следите? Врете-то зачем? )))
Леди, к чему этот ваш ### в воздух?)))) И кстати, в чем я вру? поименуйте плиз! Вам ли, любителю свежих новостей и по совместительству горковому адвокату не знать деталей. А что до с/сетей - куда хочу, туда и захожу, вам то что? и да, инста рудковских по-прежнему самая ржачная))
ЗЫ. А с Жилиной - ровно все так и было. Весь прошлый сезон - почетная чемпионка тренировок, крутящая по 5 квадов подряд в горках и ни одного на соревах. И что бы иметь удовольствие это наблюдать в рудковскую инсту ходить было вовсе не обязательно - спортс все старательно публиковал тут!
+4
0
+4
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Jessi
Ответ Леди Брэкнелл
Конечно понимает.
Василевский ее отправил такую чушь нести , интересно, или сама такая ?
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Леди Брэкнелл
Ответ Марина Синельникова
Настя ничего плохого не сказала. Жилина и Сарновский тоже рассказывали про тренировки в ТШТ когда прошло значительно больше года после их ухода оттуда.
Ну не сказала и славно ))
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Jessi
Ответ Ostinato
То есть ученики академии спонсоров рекламируют, но деньги за это получают Рудковские?
Спонсоры оплачивают тренировки, костюмы и программы , странно , что Настя это не поняла
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Марина Синельникова
Ответ Леди Брэкнелл
Настя, ушла и ушла, сколько можно про АП вспоминать? Там все очень плохо, хуже некуда, успокойся уже )))
Настя ничего плохого не сказала. Жилина и Сарновский тоже рассказывали про тренировки в ТШТ когда прошло значительно больше года после их ухода оттуда.
0
-1
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Леди Брэкнелл
Ответ Jessi
Зинина не понимает, что она не была в сборной и именно эти спонсоры оплачивали ей лёд и костюмы?
Конечно понимает.
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Леди Брэкнелл
Ответ Беглый*
В принципе, это и так давно понятно, что т.н "академия" - не школа фк, а пиар-детище одной алчной семейки, за счёт чего они пытаются встать на одну ступеньку с Тутберидзе и прочими. Но спасибо Насте, что в очередной подтвердила этот тезис. Забавляют комментарии фанатов Рудковского о том, какая "нехорошая Настя". То есть когда всякие шурики лайкают мерзкие комментарии в адрес тренеров, рассказывая, что им без разницы у кого тренироваться и они "сами с усами", то это нормально, а против этих "святейшеств" слова не скажи))
Хватит врать, про Трусову я тут писала все что думаю неоднократно. И про Зинину пишу.
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