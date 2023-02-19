Александр Лакерник: «Читал заявления Тарасовой и Плющенко. Могу сказать, что российские судьи одни из самых компетентных и образованных в мире»
Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей.
Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась со словами Плющенко, назвав российских судей некомпетентными и злыми.
«Читал заявления Татьяны и Евгения. Могу сказать, что российские судьи одни из самых компетентных и образованных в мире. В целом, они ставят правильные оценки. Стоит признать, что ошибки бывают, но они бывают у всех», – сказал Лакерник.
Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так
«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало
Я пересмотрела видео 3 раза и с каждым разом мне все больше жаль Плющенко.
Никаких оскорблений там нет, есть конкретная просьба судить всех одинаково.
нет, я просто не понимаю... не бывает в фк такого, чтобы 6+ спортсменка, гораздо менее техничная и ранее значительно менее компонентная, неожиданно стала обходила по этому показателю одну из самых компоненты фигуристок...
может всё правильно с её оценками сейчас, но тогда вопросы к более раннему периоду - год-два назад... за пару недель компонентость не наращивается (если она не рисуется судьями)... это постоянная работа, годами...
После неё идёт дважды дисквалифицированный Бабенко.
Наши судьи - самые квалифицированные судьи в мире, а экзамены летом они не сдали, потому что экзамены у них принимали те, кто ничего не понимает в правилах.
Больше и добавить нечего