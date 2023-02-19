Александр Лакерник: «Читал заявления Тарасовой и Плющенко. Могу сказать, что российские судьи одни из самых компетентных и образованных в мире»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России ISU Александр Лакерник чемпионат России среди юниоров судьи Фигурное катание

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISUАлександр Лакерник прокомментировал высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в адрес судей.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась со словами Плющенко, назвав российских судей некомпетентными и злыми.

«Читал заявления Татьяны и Евгения. Могу сказать, что российские судьи одни из самых компетентных и образованных в мире. В целом, они ставят правильные оценки. Стоит признать, что ошибки бывают, но они бывают у всех», – сказал Лакерник.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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41 комментарий

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Rygeek
Дипломат.)
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asusp527
Ну Рудковские, ну клоуны...Заметьте, в соседней ветке про Валиеву (!) несколько жалких комментариев, а здесь народ оживился, комменты- огонь😆👍
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Jessi
Для IRINA KISTLER
Я пересмотрела видео 3 раза и с каждым разом мне все больше жаль Плющенко.
Никаких оскорблений там нет, есть конкретная просьба судить всех одинаково.
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Alexander X
эт что получается, если они достаточно компетентные и ошибки редки, то значит есть прямое вмешательство в их деятельность?🤔

нет, я просто не понимаю... не бывает в фк такого, чтобы 6+ спортсменка, гораздо менее техничная и ранее значительно менее компонентная, неожиданно стала обходила по этому показателю одну из самых компоненты фигуристок...

может всё правильно с её оценками сейчас, но тогда вопросы к более раннему периоду - год-два назад... за пару недель компонентость не наращивается (если она не рисуется судьями)... это постоянная работа, годами...
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Новый Орлеан
Ответ garovatat
ну это уже хоть что-то! Это - официальная позиция федры, можно так расценивать. И она не "под рудковских". И это хорошо. Уже очевидно что федра не собирается делать разборки инцидента публичными, но это не равно тому что разборок не будет. Надеюсь дадут горлопану по мозгам и возможно придадут ускорение во вне. Что же до кодекса этики - конечно хотелось бы увидеть официальный выговор и решение о штрафе, был наброс на судейство! хотя бы так. а по серьезному - еще и за клевету можно предъявить.
Газават не смеши мои тапочки! Росфедра замазана по самое не могу. Ничего они Плющу не сделают иначе история Дэвисов обрастёт новыми подробностями.
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Джефф Лебовски
Александр Рафаилович, что по Борщову?
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Jessi
Судьи ставят ПРАВИЛЬНЫЕ оценки. ПРАВИЛЬНЫМ штабам, добавил ухмыльнувшись Рафаилович.
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Irina Kistler
Ответ Новый Орлеан
В Швейцарии Тутберидзе давно была бы с волчьим билетом. Так что давайте признаемся себе что наши методы тренировок - не для цивилизованного мира.
ха- ха-ха!
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Блинчик
Самая компетентная из всех Ленка Фомина. Инфа 146%.
После неё идёт дважды дисквалифицированный Бабенко.
Наши судьи - самые квалифицированные судьи в мире, а экзамены летом они не сдали, потому что экзамены у них принимали те, кто ничего не понимает в правилах.
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Джефф Лебовски
Ответ Irina Kistler
За реакцию Плющенко по поводу тренера Горбачевой, в Швейцарии родители бы забрали своих детей из его Академии Рога и Копыта- протестировала сегодня в одной школе фк. Непорядочный человек.
Туда просто попасть, но оттуда трудно вырваться - авторитетные юристы с контрактами "международного образца" могут без штанов оставить.
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Новый Орлеан
Ответ Irina Kistler
За реакцию Плющенко по поводу тренера Горбачевой, в Швейцарии родители бы забрали своих детей из его Академии Рога и Копыта- протестировала сегодня в одной школе фк. Непорядочный человек.
В Швейцарии Тутберидзе давно была бы с волчьим билетом. Так что давайте признаемся себе что наши методы тренировок - не для цивилизованного мира.
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asusp527
Ответ шампион
Судьи не отличают фигуристок, для них они все одинаковые. Поэтому и нужна фидра, которая им поясняет, которая девочка чудесная, а которая - не та. Видимо, на тех Играх произошла какая-то путаница. Или "травля", как ее некоторые называют.
Никакой путаницы. Пытались вытянуть Медведеву по многим причинам, но в КП она проиграла. И пришлось делать реверанс перед жаждущими победы Медведевой, виртуозно дав одинаковые оценки за ПП. Только это ничего в итоге не дало.
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Irina Kistler
Ответ Jessi
Какая реакция у Плющенко была? Почему вы выдумываете , если есть видео , в котором он ничего плохого не говорит ни в адрес тренеров , ни учеников ? В отличии от Федченко
успокойтесь, я видела видео, а вы зайдите на его сайт и посмотрите на пасквиль, ко орыйон выставил. И видео подтверждает, что истерил, посмотрите прокаты его девочек. Горбачева выиграла совершенно справедливо, вы тоже учитесь держать себя в руках, и снимите розовые очки когда пишите о кумире .
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Светлана Менова
Лучше бы он прокомментировал судейство во взрослых танцах на льду)))
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шампион
Ответ asusp527
А иногда приходится работать просто филигранно, например на ОИ 18, где у Загитовой и Медведевой были одинаковые до сотых оценки в ПП. ТАК НЕ БЫВАЕТ СЬУЧАЙНО.
Судьи не отличают фигуристок, для них они все одинаковые. Поэтому и нужна фидра, которая им поясняет, которая девочка чудесная, а которая - не та. Видимо, на тех Играх произошла какая-то путаница. Или "травля", как ее некоторые называют.
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Е...С
Ответ Ортодокс7
Да-да. А сам Лакерник самый честный чиновник в мире... Как там в народе говорят? "Не пойман - не ... "
Как за Дэвисами по бэшкам мотался, чтобы все чин-чином было.
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Jessi
Ответ Irina Kistler
За реакцию Плющенко по поводу тренера Горбачевой, в Швейцарии родители бы забрали своих детей из его Академии Рога и Копыта- протестировала сегодня в одной школе фк. Непорядочный человек.
Какая реакция у Плющенко была? Почему вы выдумываете , если есть видео , в котором он ничего плохого не говорит ни в адрес тренеров , ни учеников ? В отличии от Федченко
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Jessi
То есть Лакерник признаёт , что могут возникать ошибки при судействе , но делать ничего не собирается ?
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Ортодокс7
Да-да. А сам Лакерник самый честный чиновник в мире... Как там в народе говорят? "Не пойман - не ... "
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Адриана
Ответ Irina Kistler
За реакцию Плющенко по поводу тренера Горбачевой, в Швейцарии родители бы забрали своих детей из его Академии Рога и Копыта- протестировала сегодня в одной школе фк. Непорядочный человек.
Не только в Швейцарии.
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SALMON
Ага, конечно.
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Jessi
«Судьи ставят ПРАВИЛЬНЫЕ оценки. Стоит признать, что ОШИБКИ БЫВАЮТ но они БЫВАЮТ У ВСЕХ», – сказал Лакерник.
Больше и добавить нечего
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asusp527
Ответ шампион
На самом деле, судейство очень сложный и ответственный процесс. Нужно успеть посчитать, сколько занесено, перевести это в грибы, а потом в баллы. При этом нужно продолжать смотреть на лед, делая вид, что считаешь обороты в прыжке. Некоторые фигуристы как назло при этом падают и бросаются на бортики, приходится находить у них больше оборотов, а это больше грибов, это очень, очень сложно.
А иногда приходится работать просто филигранно, например на ОИ 18, где у Загитовой и Медведевой были одинаковые до сотых оценки в ПП. ТАК НЕ БЫВАЕТ СЬУЧАЙНО.
+6
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Tanzoli*
Ответ шампион
На самом деле, судейство очень сложный и ответственный процесс. Нужно успеть посчитать, сколько занесено, перевести это в грибы, а потом в баллы. При этом нужно продолжать смотреть на лед, делая вид, что считаешь обороты в прыжке. Некоторые фигуристы как назло при этом падают и бросаются на бортики, приходится находить у них больше оборотов, а это больше грибов, это очень, очень сложно.
Вообще-то судьи не считают обороты, на это есть тех.контролер, или как он там называется.
+4
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Irina Kistler
Ответ Atsuktuvas
"Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!" (с)
За реакцию Плющенко по поводу тренера Горбачевой, в Швейцарии родители бы забрали своих детей из его Академии Рога и Копыта- протестировала сегодня в одной школе фк. Непорядочный человек.
+5
-2
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