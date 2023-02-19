Александр Лакерник: «Читал заявления Тарасовой и Плющенко. Могу сказать, что российские судьи одни из самых компетентных и образованных в мире»

Почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев ( ) прокомментировал высказывания двукратного олимпийского чемпиона в адрес судей.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвертое места.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась со словами Плющенко, назвав российских судей некомпетентными и злыми.

«Читал заявления Татьяны и Евгения. Могу сказать, что российские судьи одни из самых компетентных и образованных в мире. В целом, они ставят правильные оценки. Стоит признать, что ошибки бывают, но они бывают у всех», – сказал Лакерник.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало