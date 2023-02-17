Тарасова о словах Плющенко: «Я согласна со многим. Наши судьи – некомпетентные и злые люди по большей части»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Александр Лакерник чемпионат России среди юниоров судьи ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров. 

«То есть назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений, и не вижу причин его наказывать. Для меня он не нарушил никаких этических норм.

К его труду нужно относиться уважительно: он очень хорошо работает, у него очень хорошая группа. Главное, что он заинтересован в том, чтобы работать.

За последнее время у нас практически не появилось новых тренеров. Тамара Москвина, Алексей Мишин, Елена Чайковская, я – нам уже сколько лет, а мы все работаем. Из молодых тренеров подтянулась только [Этери] Тутберидзе, и это очень плохо.

Евгений – первый олимпийский чемпион, который пошел работать тренером, и сейчас ему многое непонятно. Он обратил внимание на тенденцию, на то, какие оценки получили его девочки за хорошие прокаты. Просто терпения ему пока не хватает, но ему это как олимпийскому чемпиону простительно. И как его за это можно наказывать, кто это вообще придумал? 

И за что его наказывать? Что, в стране, где ты родился и вырос, ничего нельзя сказать про судей? Они все безбожники. Он никого не обижал, это просто непрофессионализм.

Непрофессионализм есть и со стороны журналистов, с которыми порой даже говорить не о чем – они вообще не в курсе дела и спрашивают невероятную ерунду. Сейчас, к сожалению, непрофессионализм присутствует во всех сферах. А это что? Это конец всему.

Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди. И сейчас я не надеюсь, что они прислушаются к моему мнению. Они все знают себе цену и не держатся за свои места, судить – не их профессиональная работа.

Чтобы ситуация изменилась, на нее должен повлиять Александр Лакерник – председатель судейской коллегии. Я не знаю, осознает ли он наличие проблемы, но он очень умный человек», – сказала Тарасова. 

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66 комментариев

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Bleffinho
Так взяли бы разобрали бы судейские решения, что и где они конкретно не правы. Судьи им тыкнули бы носом или признали бы свою неправоту. Это называется работа. Работа заключается не только в том, чтобы сливки снимать. Какие они безответственные, ограниченные, высокомерные. И где комментарий по поводу смены гражданства? замалчивать будут тему предательства? боятся, что проверят их змеиное гнездо?
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<vella>
а раньше (при шестибалльном оценивании) тоже существовала практика назначения судей, которые никогда не катались?
для меня это нонсенс
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Мария С
Ответ Призрачный триксель
Вы думаете,что Плющ день и ночь тренирует?)) Он только в кике светиться хочет)
точно! и личики у него не лучше, чем у Урманова бывает
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pele_kan
ТАТ, не судите, да не судимы будете)
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Noname No
Ответ Ezhevika33
Да это запустили массовку с нужными рефренами, повторяют здесь как попугаи не вникая.
И это одни и те же акки. Спортс сам разгоняет ветки?
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Ольга Ив
Ответ Ягун Ягунини
Штрафовать и дисквалифицировать только на основании подозрений? Это новое слово в юриспруденции.
Они могут объяснить, например, почему их оценка сильно отличается в ту или иную сторону от других судей, или почему при падениях ставят 9
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Беглый*
Ответ Jessi
Сами придумали -сами обиделись . Русским плохо владеете ? В его словах нет ни намёка , что это относится именно к этим девочкам
А какая разница к каким девочкам это относится?
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AlexFed
Ответ Irina037
А вас умоляю,Урманов бухает в основном,а не работает
Судя по внешнему виду и поведению Плюща - он вообще не просыхает. Каток во дворе, никуда ехать не надо, весь день можно бухать и делать вид что ты тренер. Потом приезжает на соревнования, пару дней в завязке и психовать начинает.
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Jessi
Ответ Евгения Гринева
Только у Титовой и Жилиной тоже были недокруты, а еще куча грязи и запоротые элементы
Какие запоротые элементы были у Жилиной?
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Olga Tchistyakov
Ответ Jessi
Кого он сгубил ? Жилину и Титову, которые попали в сборную ? Юрову с региона, которая отобралась на ПР и ФГП? Сарновского, которые единственный из мальчиков прыгнул 5 ультра си ? Мазур , которая выиграла Первенство Москвы ? Пару, которая поднялась с 20х мест на 4?
С кого начать,с Трусовой ,Косторной, какое там место занял Сарновский?А Жилина пришла к нему топ фигуристкой,прошлый год вообще из обоймы вылетела.Да и в этот раз восторгов от её проката маловато.
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Iuliia Timofeyeva
ТАТ, при всем уважении, вы сама та еще злыдня
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олечка.ка
А я согласна с Тарасовой, правильно все сказала.
Но вообще как по мне, просто нужно менять судейскую систему. Гое +5, это плацдарм, для того чтоб одних вытащить, а других утопить. Как по мне, есть уровни, есть оценка за компоненты. Зачем ещё эти ГОЕ..
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Ezhevika33
Ответ Ёжик_в_тумане
Из молодых появилась только Тутберидзе🤦‍♀️. Да вы не даёте пробиться молодым тренерам не из вашего круга. Спасибо ОИ 2014 года, когда стояла задача одержать победу на домашней Олимпиаде, только это и открыло дорогу Тутберидзе. Какое же лицемерие.
ЭТ сама никому дорогу не даёт, сейчас уведёт Горбачёву у молодых тренеров как обычно и делает, готовых талантов с тройными забирает.
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Оксана Васильева
Ответ Ольга Ив
Да ладно, сколько смотрела, когда представляли судей, большинства бывших спортсменов не видела
Невнимательно смотрите. Маркова, Левковец, Ушакова, Кавагути, многие другие.
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Евгения Гринева
Ответ Jessi
Шикарно -это не про Гордееву с недокрутами . Вы не смотрели прокат, видимо
Только у Титовой и Жилиной тоже были недокруты, а еще куча грязи и запоротые элементы
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Ezhevika33
Ответ Orange carrot
Отлично, а что сейчас чувствуют соперницы учениц Плюща? Их тренеры? Ах да, тверские тренеры Алины не входят в круг общения Анатольевны, можно и согласиться с хамством Плющенко. С той стороны-то никто себя не защитит.
Никто их ни в чем не обвинял, чтобы их защищать. Нормально они себя чувствуют, гораздо лучше чем ученицы Плющенко.
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Jessi
Ответ Евгения Гринева
Этот цирк никогда не закончится. Бедные девочки Горбачева и Гордеева, которые шикарно откатали свои программы и которым испортили праздник
Гордеева пусть вообще радуется , что медалька перепала. Судьям было важно не пустить Титову на пьедестал , а уж кто там -Гордеева, Рубцова или Пантелеенко, для них роли не играло . Гордеева больше всех приблизилась к пьедесталу , ее и втащили
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Ягун Ягунини
Ответ Jessi
Нужно штрафовать и дисквалифицировать судей , если есть подозрения в предвзятости
Штрафовать и дисквалифицировать только на основании подозрений? Это новое слово в юриспруденции.
+1
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Светлана Менова
Ответ АннаФ
Не в полную силу, конечно. Но мы знаем, что тат приезжает в школы и помогает, чем может.
Консультант - это не тренер
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Оксана Васильева
Ответ Jessi
Кого он сгубил ? Жилину и Титову, которые попали в сборную ? Юрову с региона, которая отобралась на ПР и ФГП? Сарновского, которые единственный из мальчиков прыгнул 5 ультра си ? Мазур , которая выиграла Первенство Москвы ? Пару, которая поднялась с 20х мест на 4?
А где Нелюбова, которую он у Федченко отжал?
+1
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Karina kolesnikova
Ответ Marina Syrovova
Татьяна Анатольевна, вы пошутили про Лакерника?
Завтра переспросят и посмотрим, не изменится ли ответ
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Ягун Ягунини
Ответ Призрачный триксель
Первый Олимпийский чемпион,который пошёл работать тренером?! Урманов не Олимпийский чемпион или не тренер?
Не только Урманов. Кроме него из олимпийских чемпионов тренерами работали или до сих пор работают, Пахомова, Роднина (как это ни странно сейчас звучит, но это было), Зайцев, Линичук, которая сама подготовила олимпийских чемпионов Грищук-Платова, Васильев, подготовивший олимпийских чемпионов Тотьмянину-Маринина, Траньков, Климов, Липницкая. Так, что Плющенко далеко не первый. ТАТ в очередной раз ляпнула не подумавши. Точно так же она в своё время заявила, что ни одна девушка выигравшая предолимпийский ЧМ, потом не выигрывала ОИ. Хотя таких было около десятка.
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Jessi
Ответ Беглый*
Пусть извинится за то, что оскорбил молодых фигуристок, да ещё и таким унизительным словом
Сами придумали -сами обиделись . Русским плохо владеете ? В его словах нет ни намёка , что это относится именно к этим девочкам
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Свет19
Ответ Лека-Лека
А не ТАТ ли стояла во главе шубной мафии, которая и породила нечестное судейство? Одна история с МЖ, вечное подсуживание мишинским и цсковским. До них такого судейского беспредела не было. А если Плюща судить честно, то пьедесталов его девицам не видать.
Достаточно вспомнить ситуацию со Слуцкой-Хьюз, Лайсачеком-Плющенко. Тогда тоже говорили о неправильном судействе. Наверняка были и другие случаи.
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Ezhevika33
Ответ Jessi
Кого он сгубил ? Жилину и Титову, которые попали в сборную ? Юрову с региона, которая отобралась на ПР и ФГП? Сарновского, которые единственный из мальчиков прыгнул 5 ультра си ? Мазур , которая выиграла Первенство Москвы ? Пару, которая поднялась с 20х мест на 4?
Да это запустили массовку с нужными рефренами, повторяют здесь как попугаи не вникая.
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