Тарасова о словах Плющенко: «Я согласна со многим. Наши судьи – некомпетентные и злые люди по большей части»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров.

«То есть назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений, и не вижу причин его наказывать. Для меня он не нарушил никаких этических норм.

К его труду нужно относиться уважительно: он очень хорошо работает, у него очень хорошая группа. Главное, что он заинтересован в том, чтобы работать.

За последнее время у нас практически не появилось новых тренеров. , , , я – нам уже сколько лет, а мы все работаем. Из молодых тренеров подтянулась только [Этери] , и это очень плохо.

Евгений – первый олимпийский чемпион, который пошел работать тренером, и сейчас ему многое непонятно. Он обратил внимание на тенденцию, на то, какие оценки получили его девочки за хорошие прокаты. Просто терпения ему пока не хватает, но ему это как олимпийскому чемпиону простительно. И как его за это можно наказывать, кто это вообще придумал?

И за что его наказывать? Что, в стране, где ты родился и вырос, ничего нельзя сказать про судей? Они все безбожники. Он никого не обижал, это просто непрофессионализм.

Непрофессионализм есть и со стороны журналистов, с которыми порой даже говорить не о чем – они вообще не в курсе дела и спрашивают невероятную ерунду. Сейчас, к сожалению, непрофессионализм присутствует во всех сферах. А это что? Это конец всему.

Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди. И сейчас я не надеюсь, что они прислушаются к моему мнению. Они все знают себе цену и не держатся за свои места, судить – не их профессиональная работа.

Чтобы ситуация изменилась, на нее должен повлиять – председатель судейской коллегии. Я не знаю, осознает ли он наличие проблемы, но он очень умный человек», – сказала Тарасова.

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Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?