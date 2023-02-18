Рудковская о кодексе этики ФФКР: «Почему одним все сходит с рук, а насчет других сразу поднимается вой?»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России ФФКР Яна Рудковская переходы Алексей Железняков Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о кодексе этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Ну а теперь давайте про кодекс этики, который ввели полгода назад. Кодекс этики – это правильно, замечательно. Но у меня два вопроса.

Первый: как тогда бороться, как тогда говорить о проблеме? Никак? То есть нужно молчать, глотать? Всегда должен быть конструктивный диалог. Федерация – тренеры – спортсмены!

Второй: почему, когда одни нарушают кодекс, им все сходит с рук, а насчет других сразу поднимается вой? Комментаторы иногда позволяют лишнее, хореограф Железняков постоянно оскорбляет спортсменов. А другим – нам, людям, которые бьются за юниорский детский спорт, которые вкладывают свои личные средства в детский спорт – говорить о справедливости нельзя.

И да, напомню, мы вкладываем в спортсменов личные деньги. Школа полностью содержится на наши частные инвестиции. Но несмотря на это, я и мой муж продолжаем бороться за честный детский спорт.

И да, извините, но если уже Татьяна Анатольевна Тарасова согласилась, значит, точно правильно говорит Евгений, нужно что-то менять в системе, при которой спортсменка, упавшая с четверного луца (с понятного штаба) в прыжковом турнире, выигрывает у нашей спортсменки, сделавшей чистый четверной сальхов. Двойные стандарты, нечестность и жестокость приводят к нарушению детской психики и срывам. А не спорт.

И почему, опять же, одним можно, переходить за другие страны и оформлять тайно переходы? Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, а другие люди просто говорят: начните судить честно, и все сильные спортсмены останутся здесь. Вот в чем-чем, а в этом можете точно не сомневаться!» – написала Рудковская в телеграм-канале.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми и заявил, что его фигуристки могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

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73 комментария

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Tanzoli*
Я тоже не понимаю, почему Рудковской все сходит с рук...
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Пользователь Гугла
Ответ Грибные песни
Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, Это она про Щербакову?
нет, про девисов
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фынский аксель
Ответ Грибные песни
Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, Это она про Щербакову?
Про Девисов
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Natalia Solomakha
Многое из того, что она говорит, в частности, насчёт комментирования, неэтичных замечаний от бомонда и эпичного Железнякова со справкой о невменяемости - правда. Кодекс этики всё это и призван по идее регулировать, а не обеспечивать безнаказанность предвзятому судейству. Это подмена понятий тогда. Но сама Яна одиозная личность, поэтому любое её слово принимается в штыки. Я не говорю о ботах здесь - у них зарплата, они отдельная категория.
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Lapo Elkann
Трусова привела лису Алису и кот Базилио в ФК. дала легитимацию. их не заткнуть.
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Храбрая виолончелистка
Угомонитесь.
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Voronok
Ответ фуфырка
А кого оскорбил Железняков? Что сказал ленивая? Так это правда. Где он судей наезжал?
Оскорбил Рудковских. Для Яны этого более чем достаточно)
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Orange carrot
Ответ Лучшее_враг_хорошего
О кодексе этики верещит тетка, чей муж называет детей говешками и не говешками?
Так она собственного Гнома в чулан запирает и гордится этим🤷‍♀️
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фуфырка
Ответ Noname999
Так в том и дело, что механизма нет. Пусть подготовит протест, пусть ему ответят, где он не прав., если это так. Пусть это будет нормой, если спортсмен и тренер не согласны. А то у нас это все сначала пытаются замолчать, потом кто-то не содержится и его прорвет, и все выливается в публичные склоки и скандалы.
До него никто не скандалил.
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LoRa
«Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану».К.П.
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Viktoria dek
Ответ Anna Morgan
это утка была
Да, я знаю, поэтому в ковычках написала. Ну, кроме Дэвисов, никто больше на ум не приходит)
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Darth_Pershman
А когда Волков в судейской панели сидел и АПшникам баллы накидывал, а ТШТ и Давыдовским резал, это, наверное, ок было?
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DramaQ
Полностью поддерживаю
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-2
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ЮИ
Тренера заперли в чулане, второй день вещает продюсер. Вот интересно, случится ли момент, когда она невоздержанного мужа выпрет из бизнеса? Или будет держаться до последнего?
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Эклерчик007
Ответ Грибные песни
Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, Это она про Щербакову?
Про Гномыча
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Orange carrot
Ответ Грибные песни
Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, Это она про Щербакову?
Щербакова уже закончила, это очевидно. Яна протухшую сплетню про Хромых вспомнила, которую даже федра Италии опровергла.
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bobr13
Я понял! Яна боится, что ее втихую обойдут и не возьмут в страну шанелей
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фуфырка
Ответ Voronok
С кем в паре прыгала Двоеглазова на прыжковом, кто помнит, баба Яна же о ней верещит.
С Рубцовой вроде.
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Voronok
Ответ k4rmazin2007
Кодес Этики относится и к фигуристам и к тренерам и к паркетным хореографам вроде Железянкова, который присутствует в списке специалистов, работающих с фигуристами сборной России
Железнякова нет в официальном штате сборной России.
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фуфырка
Ответ Veronika spuria
Интересно, а кто сейчас пропускает сезон и втихушку будет переходить? Писали про Хромых, может ДС?
Так они не патриоты им можно. А вот эти пусть сидят.
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bobr13
Ответ Natalia Solomakha
Тарасова уже переобулась в полёте, как всегда: уже Плющенко отлично работает у неё, у него успехи и никто никому ничего не портит, кроме "злых судей".
Завтра будет новая песня)))))
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фуфырка
Ответ Voronok
Кодекс прежде всего для фигуристов и тренеров сборной написан. То есть Рудковская ставит на один уровень Железо, который не тренер и даже не в штате как хореограф и гениального тренера сборной Плю. А когда-то говорили "кто это, дайте лупу".
А кого оскорбил Железняков? Что сказал ленивая? Так это правда. Где он судей наезжал?
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Грибные песни
Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить,
Это она про Щербакову?
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Natalia Solomakha
Ответ bobr13
В граните: " Она не понимает, что здесь не слова решают, — здесь решают работа и действия. Когда она это поймет, то поздно не будет. Она ему уже многое испортила." Т.А. Тарасова
Тарасова уже переобулась в полёте, как всегда: уже Плющенко отлично работает у неё, у него успехи и никто никому ничего не портит, кроме "злых судей".
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Оле-Лукойе
Ответ Voronok
Кодекс прежде всего для фигуристов и тренеров сборной написан. То есть Рудковская ставит на один уровень Железо, который не тренер и даже не в штате как хореограф и гениального тренера сборной Плю. А когда-то говорили "кто это, дайте лупу".
То есть она приравняла великого тренера к Железнякову? Вот это поворот.
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