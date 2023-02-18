Рудковская о кодексе этики ФФКР: «Почему одним все сходит с рук, а насчет других сразу поднимается вой?»

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о кодексе этике Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Ну а теперь давайте про кодекс этики, который ввели полгода назад. Кодекс этики – это правильно, замечательно. Но у меня два вопроса.

Первый: как тогда бороться, как тогда говорить о проблеме? Никак? То есть нужно молчать, глотать? Всегда должен быть конструктивный диалог. Федерация – тренеры – спортсмены!

Второй: почему, когда одни нарушают кодекс, им все сходит с рук, а насчет других сразу поднимается вой? Комментаторы иногда позволяют лишнее, хореограф Железняков постоянно оскорбляет спортсменов. А другим – нам, людям, которые бьются за юниорский детский спорт, которые вкладывают свои личные средства в детский спорт – говорить о справедливости нельзя.

И да, напомню, мы вкладываем в спортсменов личные деньги. Школа полностью содержится на наши частные инвестиции. Но несмотря на это, я и мой муж продолжаем бороться за честный детский спорт.

И да, извините, но если уже Татьяна Анатольевна Тарасова согласилась, значит, точно правильно говорит Евгений, нужно что-то менять в системе, при которой спортсменка, упавшая с четверного луца (с понятного штаба) в прыжковом турнире, выигрывает у нашей спортсменки, сделавшей чистый четверной сальхов. Двойные стандарты, нечестность и жестокость приводят к нарушению детской психики и срывам. А не спорт.

И почему, опять же, одним можно, переходить за другие страны и оформлять тайно переходы? Одни втихушку сейчас пропускают сезон, втихую будут переходить, а другие люди просто говорят: начните судить честно, и все сильные спортсмены останутся здесь. Вот в чем-чем, а в этом можете точно не сомневаться!» – написала Рудковская в телеграм-канале.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство на юниорском первенстве России в Перми и заявил, что его фигуристки могут рассмотреть возможность перехода в другие сборные.

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики