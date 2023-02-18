Сотникова о выступлениях в шоу: «Спортсмены – не очень здоровые люди в плане психики. Мы идем всегда до победного, будь это температура под 40, мы выходим»

Олимпийская чемпионка высказалась о болезни Романа Костомарова.

Костомаров с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сообщалось, что ему ампутировали стопы из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза.

«Тут ты не можешь сказать ничего, потому что это такой случай, когда не нужно слов, нужно просто верить, молиться и ждать. Это ужасно, потому что ноги – это рабочий инструмент фигуриста.

Об этом трудно говорить, особенно когда знаешь , какой он человек. Он позитивный, настоящий, искренний, веселый.

У Ромы – сложный случай, поэтому мы, конечно, верим, что все будет очень быстро заживляться, ему найдут протезы нужные и он встанет на ноги», – сказала Сотникова.

Также Сотникова высказалась о том, что фигуристы могут выступать в ледовых шоу, будучи больными.

«Спортсмены не очень здоровые люди в плане психики. Но это так, в шутку сказано. Мы все идем всегда до победного, до конца. Будь это температура под 40, мы все выходим, даже если больные.

Тут даже незачем его (Илью Авербуха) поругать, потому что это нормальная ситуация у спортсменов», – отметила экс-фигуристка.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?