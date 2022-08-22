Медведева, Туктамышева, Тарасова и Морозов, Степанова и Букин выступят в шоу на «G-Drive Арене» в Омске 2 октября

Стал известен состав фигуристов, которые 2 октября выступят в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Омске.

На лед выйдут Алексей Ягудин, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также Албена Денкова и Максим Ставиский.

Шоу приурочено к открытию хоккейной «G-Drive Арены», где будут проводиться матчи команды «Авангард».

✈️ «Авангард» первый месяц будет играть в гостях: 12 матчей и около 17 тысяч км в воздухе. Новая арена еще не готова