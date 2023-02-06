Аделина Сотникова представит ледовое шоу по мотивам сказки «Три богатыря»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова начала подготовку нового ледового шоу.
Шоу под названием «Никогда не сдавайся!» и будет поставлено по мотивам сказки «Три богатыря».
«Нас объединяет не только земля, по которой мы ходим, не только язык, на котором мы говорим, но и ценности, сформировавшие нашу общую культуру.
Об этом – наша история на льду», – рассказала Сотникова.
А вот бы отдельное шоу для взрослых, как было раньше.