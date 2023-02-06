Аделина Сотникова представит ледовое шоу по мотивам сказки «Три богатыря»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова начала подготовку нового ледового шоу.

Шоу под названием «Никогда не сдавайся!» и будет поставлено по мотивам сказки «Три богатыря».

«Нас объединяет не только земля, по которой мы ходим, не только язык, на котором мы говорим, но и ценности, сформировавшие нашу общую культуру.

Об этом – наша история на льду», – рассказала Сотникова.

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10 комментариев

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lanfqk
Ответ Наталья Ночка
Шоу Тутберидзе
Оно очень редко проходит. И оно единственное подходит под описание из моего комментария
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AllaS
Молодец Аделина. Но хотелось бы шоу для взрослых без сказочных сюжетов . Что-то все сказки ставят, конечно в новогодние каникулы они хорошо заходят.
А вот бы отдельное шоу для взрослых, как было раньше.
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Наталья Ночка
Ответ lanfqk
Я не понимаю, почему все ломанулись ставить сказки. На мой взгляд, это не очень интересно взрослому зрителю, а дети вряд ли будут сидеть смирно и смотреть на фигуристов несколько часов. Почему бы не поставить шоу с интересными показательными номерами, которые не связаны со сказками и т д?
Шоу Тутберидзе
+1
0
+1
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lanfqk
Я не понимаю, почему все ломанулись ставить сказки. На мой взгляд, это не очень интересно взрослому зрителю, а дети вряд ли будут сидеть смирно и смотреть на фигуристов несколько часов. Почему бы не поставить шоу с интересными показательными номерами, которые не связаны со сказками и т д?
0
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Data Architector
Кони на коньках. Не взлетит...
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Поговорим
Тут скорее интерес не к либретто появляется, а к источникам финансирования, затея дорогущая, нелегко сегодня найти средства на подобный проект, казалось бы все уже поделили старшие и опытные товарищи, ну если Аделина смогла изыскать, то -молодец, удачи в новом деле, так то фигуристов у нас много достойных, в шоу катаются и действующие, и не соревнующиеся, и завершившие
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Streetbor
на чьи деньги гуляет, сейчас шоу никто сам не делает, дайте сразу дотаций ..
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Александр Шульгин
Ответ Viks
Все ломанулись рубить деньги на сказках. Когда старые кончатся, можно переключиться на современные - их каждый день рассказывают по "ящику" и в СМИ.
ну и пусть зарабатывают пока есть возможность
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Маргарита В Сафронова
У нас три богатыря—это Навка, Авербух, Плющенко. Ох тяжело тебе будет Аделина. Как ни крути, ты четвёртая.
+5
0
+5
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Viks
Все ломанулись рубить деньги на сказках. Когда старые кончатся, можно переключиться на современные - их каждый день рассказывают по "ящику" и в СМИ.
+9
-3
+6
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