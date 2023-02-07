Попова о новостях про Костомарова: «Отвалите уже все от Романа и его семьи! Пусть человек вылечится»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Бетина Попова ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф и тренер Бетина Попова отреагировала на новости, связанные со здоровьем олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Ранее ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. С 10 января фигурист находится в реанимации из-за пневмонии. 

«Отвалите уже все от Костомарова и его семьи! Сколько можно? Пусть человек вылечится, ему сейчас можно только здоровья пожелать.

Реально ли участие в шоу? Сейчас точно не о возвращении на лед надо думать», – цитирует Попову «СЭ».

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26 комментариев

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Olga Tchistyakov
Ответ Fellina
Все хорошо уже не будет, а без двух ног и даже с протезами - это очень тяжело. Главное, чтобы с руками все обошлось бы.
Говорят,что только одна стопа.В любом случае Ромка не пропадёт,главное не впадать в депрессию.
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Strawberry93
Кто сливает такую личную информацию о пациенте? Не верится, что врачи, работающие на столь высоком уровне, способны на такие откровения. Надеюсь, Татьяна Навка выяснит имя "источника". Роману здоровья!
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Booligan
Ответ Крис Лобков
Роман Самоваров.
Прыщ Лобков(ый)
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Fellina
Ответ Olga Tchistyakov
Сегодня видела ролик с девчушкой лет 10,с протезом ноги от колена.Скакала ,как козочка.Всё у Романа будет хорошо,главное победить эту гадость!
Все хорошо уже не будет, а без двух ног и даже с протезами - это очень тяжело. Главное, чтобы с руками все обошлось бы.
+1
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Ir_rish
Ответ Тайга86
Это да...Дно, как говорится, пробито...
Еще нет... снизу всё ещё стучат.
Не хочу тащить сюда все заголовки, которые выдает гугл.
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Tanzoli*
Ответ Irina037
Особенно бесит,как журналюги его мать терроризируют вопросами.
А некоторые желтушные издания (типа дни ру, есть такой на дзене) очень любят писать заголовки в стиле "не стало великого спортсмена" и фотка его. Не только про Романа, про всех подряд: артистов, режиссёров. Я вот так представляю, родственник или друг открывает поисковик, а там на главной страничке сюрприз... сколько раз уже отправляла жалобы на канал, не блокируют. Мне вот вообще непонятно, почему это не наказывается это же уголовно наказуемое деяние должно быть. Кого-то, бабушку какую-нибудь, можно и до инфаркта довести.
+5
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Olga Tchistyakov
Сегодня видела ролик с девчушкой лет 10,с протезом ноги от колена.Скакала ,как козочка.Всё у Романа будет хорошо,главное победить эту гадость!
+2
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Назар Игорь
Основная масса журналистов хуже навозных мух.
+2
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Оксана Иванова
Неужели у звонящих шакалов, не могу их назвать журналистами, хватает ума задавать вопросы про возможность участия в шоу. Это изощренный садизм какой-то!
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Додик Аксель
Тупость, глупость и ограниченность ( в дальнейшем ТГО ), это всё что могут продемонстрировать звонящие родным и обсуждающие эпикриз Романа.
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L.France
Молодец.
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Тайга86
Ответ Irina037
Особенно бесит,как журналюги его мать терроризируют вопросами.
Это да...Дно, как говорится, пробито...
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Тайга86
Всё правильно говорит Бетина, слишком много шумихи, которая никому сейчас не нужна. Но как бы кто не просил "отвалить", Роман, плохо или хорошо, человек известный в спортивных кругах, поэтому и строчатся новости с такой скоростью...Просто изначально нужно было подумать им, как оградить его от пристального внимания журналюг и любопытных. А такими вот выпадами эту братию, увы, не остановить...
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Матвей Суицидин
Ответ Marya Y
Бетина, никогда не была твоей болельщицей. Но сейчас - ты мой герой! Зачем доставать семью вопросами, неужели совсем нет представлений об элементарном такте? Роману здоровья!
герой? и какой подвиг она совершила?
+3
-9
-6
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Irina037
Особенно бесит,как журналюги его мать терроризируют вопросами.
+13
0
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verdad
Какой то писец, это уже за гранью. В так называемые журналисты идут люди без мозга, без принципов и морали.
+9
0
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Крис Лобков
Ответ Alla Belova
Не стыдно???
Nope
0
-4
-4
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Ir_rish
Ответ N-fox
Нелюди какие-то...
Мне сегодня уже объяснили, что ’’работа у них такая’’. Видимо, их же еще и пожалеть нужно.
+10
0
+10
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Крис Лобков
Ответ Mira Val
"Реально ли участие в шоу?" Кошмар, правда кто-то такое спросил?!
Алло, Миша дома?
Миша умер.

через две минуты…

Алло, так я не понял, он что, на рыбалку не поедет?
+9
-7
+2
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Alla Belova
Хоть у Бетины есть здравость ума и совесть
+10
0
+10
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Alla Belova
Ответ Крис Лобков
Роман Самоваров.
Не стыдно???
+2
0
+2
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Крис Лобков
Комментарий скрыт
0
-15
-15
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supepper
СЭ пробивает очередное дно
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marya Y
Бетина, никогда не была твоей болельщицей. Но сейчас - ты мой герой! Зачем доставать семью вопросами, неужели совсем нет представлений об элементарном такте?
Роману здоровья!
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
Ответ Mira Val
"Реально ли участие в шоу?" Кошмар, правда кто-то такое спросил?!
Нелюди какие-то...
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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