Попова о новостях про Костомарова: «Отвалите уже все от Романа и его семьи! Пусть человек вылечится»

Хореограф и тренер Бетина Попова отреагировала на новости, связанные со здоровьем олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Ранее ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. С 10 января фигурист находится в реанимации из-за пневмонии.

«Отвалите уже все от Костомарова и его семьи! Сколько можно? Пусть человек вылечится, ему сейчас можно только здоровья пожелать.

Реально ли участие в шоу? Сейчас точно не о возвращении на лед надо думать», – цитирует Попову «СЭ».