Попова о новостях про Костомарова: «Отвалите уже все от Романа и его семьи! Пусть человек вылечится»
Хореограф и тренер Бетина Попова отреагировала на новости, связанные со здоровьем олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Ранее ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы. С 10 января фигурист находится в реанимации из-за пневмонии.
«Отвалите уже все от Костомарова и его семьи! Сколько можно? Пусть человек вылечится, ему сейчас можно только здоровья пожелать.
Реально ли участие в шоу? Сейчас точно не о возвращении на лед надо думать», – цитирует Попову «СЭ».
Не хочу тащить сюда все заголовки, которые выдает гугл.
Миша умер.
через две минуты…
Алло, так я не понял, он что, на рыбалку не поедет?
Роману здоровья!