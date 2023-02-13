Ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Костомарова. В шоу выступят Медведева, Коляда, Тарасова и Морозов и другие
Хореограф и продюсер Илья Авербух объявил о старте ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе».
Тур, который начнется в феврале, пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.
«Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее – еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы.
Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее – гастроли, которые должны сплотить всех нас.
Рома – часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках перед любимым зрителем.
Семья – это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально.
Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе», – сказал Авербух.
Шоу пройдут более чем в двадцати городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других.
На лед выйдут фигуристы и участники телепроекта «Ледниковый период»: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин и другие.
Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
Авербух бизнесмен. Организатор.
А ещё на что пойдут? Даже под таким благовидным предлогом жадный еврей думает, как себе в карман нахапать.
А сбор средств в поддержку воинов , потерявших ноги/руки на СВО , не хотят организовать ? Тогда надо на афишах указывать почему и как пострадал Костомаров . А то ведь неискушенные российские зрители из глубинки подумают что Костомаров потерял стопы ,выполняя воинский долг а не купаясь в проруби.....
А Роману здоровья