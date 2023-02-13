Ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Костомарова. В шоу выступят Медведева, Коляда, Тарасова и Морозов и другие

Теги Албена Денкова Максим Ставиский Алексей Ягудин Роман Костомаров Татьяна Тотьмянина Максим Маринин Илья Авербух Никита Кацалапов Иван Букин Виктория Синицина Евгения Тарасова Михаил Коляда Владимир Морозов Евгения Медведева Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф и продюсер Илья Авербух объявил о старте ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе».

Тур, который начнется в феврале, пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.

«Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее – еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы.

Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее – гастроли, которые должны сплотить всех нас.

Рома – часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках перед любимым зрителем.

Семья – это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально.

Уверен, что зрители, которые придут на  наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе», – сказал Авербух. 

Шоу пройдут более чем в двадцати городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других.

На лед выйдут фигуристы и участники телепроекта «Ледниковый период»: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин и другие. 

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11 комментариев

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Tresk2
Алиненку пинок под зад? Или ей учёба не позволяет?
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Delirium
Ну что ж, собрать денег своему коллеге- благое дело и в добрый путь! Надеюсь, Костомарову повезет и хотя-бы руки спасут.
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Rums67
Ответ Анна Беляева
Со стороны коллег это очень правильный и человечный поступок - поддержать Романа и его семью. Зрители, купив билеты, будут знать, что участвуют в помощи. Может, кто-то придет на шоу в первую очередь, чтобы оказать поддержку Роману. Странно считать это попыткой дополнительно пропиариться, все мероприятия в поддержку объявляют о том, с какой целью они проходят для привлечения наибольшего внимания и возможности наибольшего заработка, который пойдет на какие-то важные цели, в данном случае на восстановление человека, который находится в крайне печальном положении, и на поддержку его семьи.
ЛП "Снова вместе" уже было по ПодМосковью, на Севере, по Сибири. Возможно даже и шт 40.
Авербух бизнесмен. Организатор.
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chespo
Все подобные туры идут с бюджетной поддержкой, а Авер красиво говорит, но совершенно скромно умалчивает о том, с чего началось такое состояние Романа, о выступлении фигуристов его шоу на 25-градусном морозе трижды в день. Только перед всем этим говорил, что это будет рекорд, что никто ещё не проводил шоу при таком морозе. Результат этих рекордов очень печален.
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Блинчик
"Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию."
А ещё на что пойдут? Даже под таким благовидным предлогом жадный еврей думает, как себе в карман нахапать.
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KMR
Да этот Изяславович и на кладбище ЛП запилит
+6
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Анна Беляева
Со стороны коллег это очень правильный и человечный поступок - поддержать Романа и его семью. Зрители, купив билеты, будут знать, что участвуют в помощи. Может, кто-то придет на шоу в первую очередь, чтобы оказать поддержку Роману. Странно считать это попыткой дополнительно пропиариться, все мероприятия в поддержку объявляют о том, с какой целью они проходят для привлечения наибольшего внимания и возможности наибольшего заработка, который пойдет на какие-то важные цели, в данном случае на восстановление человека, который находится в крайне печальном положении, и на поддержку его семьи.
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Vasily Ivanov
На эти покатушки ,естественно , запросят многомиллионные средства из бюджета. И неплохо заработают на несчастье этого бывшего фигуриста. Что-то , конечно и ему перепадет .
А сбор средств в поддержку воинов , потерявших ноги/руки на СВО , не хотят организовать ? Тогда надо на афишах указывать почему и как пострадал Костомаров . А то ведь неискушенные российские зрители из глубинки подумают что Костомаров потерял стопы ,выполняя воинский долг а не купаясь в проруби.....
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zzz-j
Блин, авер на всем попиарится и деньги заколотит, потом красиво это назовёт... фу таким быть...
А Роману здоровья
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-2
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Пользователь Гугла
бизнес и нечего личного, авер такой авер, ну хорошо что что то пойдет на лечение Роману, а не в карман организаторам из бюджета, как всегда, эти гастроли лп всегда спонсирует бюджет, ну и зрители помогут наверно
+10
-5
+5
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Denkaaaa
здоровья и сил Роману!!!
+9
0
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