Ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» пройдет в поддержку Костомарова. В шоу выступят Медведева, Коляда, Тарасова и Морозов и другие

Хореограф и продюсер объявил о старте ежегодного всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе».

Тур, который начнется в феврале, пройдет в поддержку олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.

«Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее – еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы.

Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку . Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее – гастроли, которые должны сплотить всех нас.

Рома – часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках перед любимым зрителем.

Семья – это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально.

Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе», – сказал Авербух.

Шоу пройдут более чем в двадцати городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других.

На лед выйдут фигуристы и участники телепроекта « »: , и , , Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, и Федор Федотов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Алла Михеева и Иван Букин и другие.

Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?