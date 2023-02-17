Сергей Давыдов: «Мы все делаем, чтобы беречь здоровье детей, но они сами рвутся учить сложные элементы, я не могу останавливать человека»

Теги Сергей Давыдов сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание женское катание ТАСС Мария Гордеева Лев Лазарев Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов оценил выступление Льва Лазарева и Марии Гордеевой на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. 

Лазарев завоевал серебро в соревнованиях юношей, Гордеева стала третьей у девушек. 

«Леве надо было чисто катать, он мог это сделать, но ошибся. Он мог откатать лучше, я знаю, он катал. И Лева, и Маша хорошо работают, они трудяги, я за них рад.

На тренировках Лев весь в работе, особо не разговаривает никогда, из него слова не вытащишь, просто, видимо, выступил, дал свободу, а так, конечно, он коммуникабельный товарищ. 

Сейчас время такое, дети рано начинают обучаться сложным элементам. Будем стараться сохранить элементы «ультра-си».

Мы все делаем, чтобы поберечь их здоровье, но они сами рвутся в бой, я не могу останавливать человека, который сам хочет все это выучить и сделать, считаю, это кощунство какое-то», – сказал Давыдов. 

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16 комментариев

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As per
Ответ Евгения Гринева
Они все сначала рвутся, а потом уходят из-за нагрузок, что Самоделкина, что Трусова, хотя у Трусовой было лайтовое тренирочное межсезонье с шоу, легкой атлетикой, мастерклассами и т. д. А раньше было "я всегда хотела много прыгать, но меня останавливали")
У Хромых какое было межсезонье? Она вроде от нагрузок не уходила, в правильном ТШ.
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Додик Аксель
Сергей профессиональный, строгий и требовательный тренер, умеющий работать с юными фигуристами. Удачи, успеха и без травм у подопечных !
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Ir_rish
Ответ Delirium
Оно так не работает. Да, тренер может встать в позу и сказать- "только через мой труп, не учим ультраси пока тебе не исполнится N лет, я хочу тебе счастья и здоровья". В реальности подобный заход выльется в то, что амбициозный ребенок с родителем уйдет к тому тренеру, что даст то, чего от него хотят.
И когда ребенок травмируется- кто за это будет в ответе?
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Morveena Bum
Дядя Сережа такой беспомощный, бедняга. вот топнула ученица ножкой - и сдуло его как одуванчик на пути носорога.
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Анна Беляева
Ответ Наталья Грабовская
Похоже ультра-си - "священный Грааль", тогда употребление слова "кощунство" здесь вполне уместно. Хотя психическое и физическое здоровье ребёнка должно быть в приоритете, и за это несут ответственность взрослые.
Мишел Кван, кжается, рассказывала, что выучила тройной лутц самостоятельно, потому что тренеры боялись ее учить ему, откладывали. В итоге выучила с технической ошибкой, которую не смогли после исправить. Уже точно не помню, в чем там была заковыка, но факт в том, что если спортсмен придумал себе цель, он будет к ней идти, тут запрет тренера лишь вероятность того,ч то при попытках ребенок травмируется или научится делать неправильно, придется переучивать, а это всегда труднее.
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Наталья Грабовская
Ответ Delirium
Оно так не работает. Да, тренер может встать в позу и сказать- "только через мой труп, не учим ультраси пока тебе не исполнится N лет, я хочу тебе счастья и здоровья". В реальности подобный заход выльется в то, что амбициозный ребенок с родителем уйдет к тому тренеру, что даст то, чего от него хотят.
Как будто всё зависит только от желания и воли тренера и тренируемого, а также его родителей....Здесь ещё врождённые задатки играют огромную роль - физические данные. Выучить элементы ультра-си не каждому дано, а вот от перспективы покалечиться и стать инвалидом никто не застрахован - здесь шансы несоизмеримо больше. Свести эту перспективу к минимуму - это и есть область ответственности тренера и сложность его работы, а не так - "что хочу, то ворочу - я же заплатил и у меня есть амбиции".
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Алё? Алёна
Ответ Евгения Гринева
Они все сначала рвутся, а потом уходят из-за нагрузок, что Самоделкина, что Трусова, хотя у Трусовой было лайтовое тренирочное межсезонье с шоу, легкой атлетикой, мастерклассами и т. д. А раньше было "я всегда хотела много прыгать, но меня останавливали")
Не думаю, что Самоделкина ушла из-за нагрузок. Просто подросла, прыжки частично развалились, ну и как всегда родители увидели причину в тренере, а не в обстоятельствах.
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Delirium
Ответ Наталья Грабовская
Похоже ультра-си - "священный Грааль", тогда употребление слова "кощунство" здесь вполне уместно. Хотя психическое и физическое здоровье ребёнка должно быть в приоритете, и за это несут ответственность взрослые.
Оно так не работает. Да, тренер может встать в позу и сказать- "только через мой труп, не учим ультраси пока тебе не исполнится N лет, я хочу тебе счастья и здоровья". В реальности подобный заход выльется в то, что амбициозный ребенок с родителем уйдет к тому тренеру, что даст то, чего от него хотят.
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Светлана Менова
Ответ Евгения Гринева
Они все сначала рвутся, а потом уходят из-за нагрузок, что Самоделкина, что Трусова, хотя у Трусовой было лайтовое тренирочное межсезонье с шоу, легкой атлетикой, мастерклассами и т. д. А раньше было "я всегда хотела много прыгать, но меня останавливали")
У Трусовой случилась любовь, это практически всегда расхолаживает. Влюбляешься - и всё остальное, что раньше имело значение, кажется уже не таким важным.
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Евгения Гринева
Они все сначала рвутся, а потом уходят из-за нагрузок, что Самоделкина, что Трусова, хотя у Трусовой было лайтовое тренирочное межсезонье с шоу, легкой атлетикой, мастерклассами и т. д. А раньше было "я всегда хотела много прыгать, но меня останавливали")
+6
-1
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Magirani Navi
Поздравления Давыдову, достойный результат выступлений учеников. С его подходом есть все шансы ожидать прогресс у ребят. Надеюсь, что наконец-то спадет проклятие и он сможет вывести конкурентоспособную девочку с ультра-си во взрослые.
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Призрачный триксель
Хочется пожелать успехов Сергею и его ученикам! Работает в своём ключе,ни на кого не накидывает,молодец
+15
-3
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Ортодокс7
Давыдов выдал индульгенцию на поломку детей.
+2
-10
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Светлана Менова
Сергей, я вас и Александру Кравцову искренне поздравляю. И привет хейтерам, которые писали, что вот ушла Самоделкина и группа Давыдова закончилась. Ага, она так закончилась, что он взял две медали в одиночке на ПР - и у девушек, и юношей. От Гордеевой я вообще не ожидала, что она хорошо выступит, но дева взяла и собралась, за каждый балл поборолась, порадовала тренера.
+24
-5
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Наталья Грабовская
Похоже ультра-си - "священный Грааль", тогда употребление слова "кощунство" здесь вполне уместно. Хотя психическое и физическое здоровье ребёнка должно быть в приоритете, и за это несут ответственность взрослые.
+1
-5
-4
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galik55
Молодец, Давыдов, Самоделкина , Куликова ушли, не ноет, продолжает работать. Может жесткий, но тренер таким и должен быть. Маша и Лев молодцы. Удачи ему и ученикам
+31
-4
+27
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