Сергей Давыдов: «Мы все делаем, чтобы беречь здоровье детей, но они сами рвутся учить сложные элементы, я не могу останавливать человека»

Тренер Сергей Давыдов оценил выступление Льва Лазарева и на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию.

Лазарев завоевал серебро в соревнованиях юношей, Гордеева стала третьей у девушек.

«Леве надо было чисто катать, он мог это сделать, но ошибся. Он мог откатать лучше, я знаю, он катал. И Лева, и Маша хорошо работают, они трудяги, я за них рад.

На тренировках Лев весь в работе, особо не разговаривает никогда, из него слова не вытащишь, просто, видимо, выступил, дал свободу, а так, конечно, он коммуникабельный товарищ.

Сейчас время такое, дети рано начинают обучаться сложным элементам. Будем стараться сохранить элементы «ультра-си».

Мы все делаем, чтобы поберечь их здоровье, но они сами рвутся в бой, я не могу останавливать человека, который сам хочет все это выучить и сделать, считаю, это кощунство какое-то», – сказал Давыдов.