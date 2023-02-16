Мария Гордеева: «Довольна собой, считаю, что с задачей справилась. В прошлом сезоне катала с тремя четверными, поэтому есть к чему стремиться»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Мария Гордеева Фигурное катание

Фигуристка Мария Гордеева прокомментировала свое выступление на первенстве России среди юниоров (3-е место).

В произвольной Гордеева исполнила четверной тулуп с недокрутом и четверной сальхов.

«Сегодня я собой довольна, пока не видела распечаток, но я найду, над чем еще можно поработать. Над уверенностью, в том числе.

Сегодня и вчера считаю, что со своей задачей справилась. Лучший прокат? В этом сезоне, думаю, да. В прошлом сезоне я катала с тремя четверными, поэтому, думаю, как раз есть к чему стремиться.

Почему решили вернуться к двум четверным? Ради чистых прокатов, уверенности, чтобы я точно знала, что я уверена в своём контенте. Чтобы не идти на риск, а отвечать за то, что я делаю.

Почему случались ошибки по сезону? Думаю, что я сразу ринулась делать и два, и три четверных в этом сезоне, а нужно было начинать постепенно. Сейчас нарабатываю стабильность, думаю, дальше, будет больше», – сказала Гордеева.

2 комментария

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Оз
Умница Маша. Здорово сделала обе программы!
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Нурсултан Хамзаев
Внезапная горечь поражения от Жилиной резко сменился радостью за Гордееву.
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