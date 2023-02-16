Лев Лазарев: «Есть мечта выполнить четверной аксель и пятерные. Думаю, это возможно»

Серебряный призер первенства России 2023 года Лев Лазарев рассказал о желании исполнить четверной аксель и пятерные прыжки.

– К финалу Гран-при будешь готовить что-то новое?

– Пока не знаю. Я хочу катать стабильно этот контент, но и добавить еще ультра-си. Я умею, кроме лутца и тулупа, флип и сальхов. Риттбергер не получался. Я флип и сальхов достаточно давно не пробовал, сейчас было накатывание программ. Надеюсь, в дальнейшем смогу возобновить их тренировки и добавить в программы.

– Есть мечта выполнить четверной аксель, как Илья Малинин?

– Конечно, но не только четверной аксель, но и пятерные тоже. Думаю, это возможно. Надеюсь, и у меня тоже получится.

– Но еще даже нет конкретной разбалловки для пятерных.

– Знаю, но, надеюсь, в скором времени появится, – сказал Лазарев.