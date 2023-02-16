Евгений Плющенко: «У Титовой и Жилиной не совсем получилась короткая программа. Девочки подготовились изумительно, но волнение, желание победить превалировало»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер оценил выступление своих подопечных на первенстве России среди юниоров.

«Если брать девочек, а именно и Софью Титову, то у нас не совсем получилась короткая программа. Девочки подготовились изумительно, но это волнение, это желание победить и все сделать – превалировало. Но ничего, сегодня произвольная программа.

Что касается Сони – три ультра-си, во второй половине каскадик четверной сальхов – тройной тулуп. Два тройных акселя, все остальное. На мой взгляд, на 93-95 процентов получилось.

По Нике – четыре ультра-си, во второй половине тулуп, и сальхов, и тройной аксель – в степ-аут, но ничего страшного. Девочка растет, идет вперед, становится стабильней. Видно, что взрослеет – другое катание, эмоции, все это есть. 95 процентов – нормально.

Никита Сарновский меня порадовал, который сделал пять ультра-си – два тройных акселя, два тулупа и четверной сальхов. Добавим скольжения, добавим катания, у Никиты были проблемы со спиной, он преодолел и сделал.

По остальным ребятам – не в форме, есть моменты, травмы, но решил их не снимать, пускай поработают и покатаются, увидят свои настоящие позиции. Они увидели, мы это уже обговорили», – сказал Плющенко.