Евгений Плющенко: «У Титовой и Жилиной не совсем получилась короткая программа. Девочки подготовились изумительно, но волнение, желание победить превалировало»
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко оценил выступление своих подопечных на первенстве России среди юниоров.
«Если брать девочек, а именно Веронику Жилину и Софью Титову, то у нас не совсем получилась короткая программа. Девочки подготовились изумительно, но это волнение, это желание победить и все сделать – превалировало. Но ничего, сегодня произвольная программа.
Что касается Сони – три ультра-си, во второй половине каскадик четверной сальхов – тройной тулуп. Два тройных акселя, все остальное. На мой взгляд, на 93-95 процентов получилось.
По Нике – четыре ультра-си, во второй половине тулуп, и сальхов, и тройной аксель – в степ-аут, но ничего страшного. Девочка растет, идет вперед, становится стабильней. Видно, что взрослеет – другое катание, эмоции, все это есть. 95 процентов – нормально.
Никита Сарновский меня порадовал, который сделал пять ультра-си – два тройных акселя, два тулупа и четверной сальхов. Добавим скольжения, добавим катания, у Никиты были проблемы со спиной, он преодолел и сделал.
По остальным ребятам – не в форме, есть моменты, травмы, но решил их не снимать, пускай поработают и покатаются, увидят свои настоящие позиции. Они увидели, мы это уже обговорили», – сказал Плющенко.
В том числе и поэтому начинающий так и останется начинающим.
Честно второе место.
Никуша умница.