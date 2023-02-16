Евгений Плющенко: «У Титовой и Жилиной не совсем получилась короткая программа. Девочки подготовились изумительно, но волнение, желание победить превалировало»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание женское катание Софья Титова Вероника Жилина Никита Сарновский Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко оценил выступление своих подопечных на первенстве России среди юниоров.

«Если брать девочек, а именно Веронику Жилину и Софью Титову, то у нас не совсем получилась короткая программа. Девочки подготовились изумительно, но это волнение, это желание победить и все сделать – превалировало. Но ничего, сегодня произвольная программа.

Что касается Сони – три ультра-си, во второй половине каскадик четверной сальхов – тройной тулуп. Два тройных акселя, все остальное. На мой взгляд, на 93-95 процентов получилось.

По Нике – четыре ультра-си, во второй половине тулуп, и сальхов, и тройной аксель – в степ-аут, но ничего страшного. Девочка растет, идет вперед, становится стабильней. Видно, что взрослеет – другое катание, эмоции, все это есть. 95 процентов – нормально.

Никита Сарновский меня порадовал, который сделал пять ультра-си – два тройных акселя, два тулупа и четверной сальхов. Добавим скольжения, добавим катания, у Никиты были проблемы со спиной, он преодолел и сделал.

По остальным ребятам – не в форме, есть моменты, травмы, но решил их не снимать, пускай поработают и покатаются, увидят свои настоящие позиции. Они увидели, мы это уже обговорили», – сказал Плющенко.

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8 комментариев

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Кошка Матраскина
Эмоций у Вероники нет! Отрешенный взгляд, статичные выученные движения, она не выкладывается эмоционально, совсем не выкладывается! Куликова показывает настоящее зреложенское по сравнению с остальными участницами, но таких компов не имеет
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Два евГения
Так кто помешал то все-таки? Сильное желание победить, судьи, другие девочки? Скажите, кого убрать со следующих стартов для плюща, чтобы он наконец триумфально всех победил???
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Оле-Лукойе
От создателя "трикселька" - каскадик.
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Оле-Лукойе
Ответ Olga Nikonova
нет никаких эмоций у Жилиной, не было и нет
У неё в последние годы одна эмоция - ужасное волнение перед исполнением программ. Прямо видно, что она очень нервничает и переживает.
+1
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+1
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Джефф Лебовски
Хорошая мина при плохой игре.
В том числе и поэтому начинающий так и останется начинающим.
+2
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ЮИ
Переволновались - очень понятно. Но программы им же можно было поставить? С каскадиками ;)
+3
0
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galik55
Волнение понятно, но что тогда Евгений жалуетесь, если триксель сорван. Судили правильно. Ника молодец в ПП себя вытащила, в ПП ей сняли тоже по делу.
Честно второе место.
Никуша умница.
+2
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Olga Nikonova
нет никаких эмоций у Жилиной, не было и нет
+9
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+9
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