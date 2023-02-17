Вайцеховская о критике Плющенко в адрес судей: «За его словами стоит не самая приятная констатация реального факта. Но есть и другая правда»

Теги Евгений Плющенко сборная России Елена Вайцеховская чемпионат России среди юниоров женское катание Вероника Жилина Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о критике Евгения Плющенко в адрес судей после юниорского первенства России в Перми.

«Двойственное ощущение от высказываний Евгения Плющенко в адрес судей. По факту, за его словами стоит не самая приятная констатация реального, увы, факта: квалификация российских специалистов может быть сколь угодно высокой, но даже поверхностный анализ протоколов оставляет ощущение, что почти все они на протяжении многих лет играют в свою игру.

Но есть и другая правда. Она в том, что, если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство – не самая правильная стратегия. Это касается не только фигурного катания, а вообще всех видов спорта, где за пультами – люди.

Да, Вероника Жилина в произвольной программе однозначно была лучшей. Мне, например, вообще нравятся девочки Плющенко. Прежде всего – своей превосходной физической подготовкой. Когда видишь реальный четверной прыжок, а не четверной «вжик», это производит впечатление и по мне, так обязательно должно отражаться в надбавке за качество. Причем, в большей степени, нежели это обычно происходит. Если говорить о развитии фигурного катания, нельзя не поощрять подобные вещи.

Но Жилина произвольную программу и выиграла. То есть, формально здесь не придраться. Ну, да: GOE и вторая оценка оказались недостаточно велики. Но совершенно не исключаю, что это следствие девятого места в короткой программе. Дала повод не считать себя фаворитом.

Раз так, то и жалобы не слишком уместны», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

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«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

34 комментария

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Ir2019
Ответ Heopsa
Уже какой по счету пост про истерику Плющенко, а про победительницу контента дождемся? Ребенок впервые выиграл титул, для ее тренерского штаба это тоже первый большой успех. И тишина. Все внимание мужику с неадекватным ЧСВ.
Так есть её интервью, но нет желающих там что-то комментировать.
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Katerina Sunny
Ответ Vladimir Arutin
Вы думаете, что если бы Титова приграла Жилиной, она пошла бы обсуждать ? Ваше сравнение не уместно.
При чем здесь Жилина, если Титова откровенно недовольна баллами? И Титова проиграла и Жилиной в том числе.
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Darth_Pershman
Ответ Heopsa
Уже какой по счету пост про истерику Плющенко, а про победительницу контента дождемся? Ребенок впервые выиграл титул, для ее тренерского штаба это тоже первый большой успех. И тишина. Все внимание мужику с неадекватным ЧСВ.
Портал-то проплющенковский.
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Жанна Авдеева
Я уже начинаю думать что Вайц фигуристка))
Она пишет о другом или только фигурное катание ее вторая дисциплина?
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Vladimir Arutin
Ответ Katerina Sunny
Ладно Плющенко, к его истерике уже привыкли, и ФФКР похоже нужен такой Плющенко, ФК с Яной уже давно в шоу превратилось. Но его поведение уже копируют фигуристки. То что одних и тех же фигуристок на разных стартах судят по-разному, касается не только фигуристов Плющенко. Пример Акатьева. Но она не обсуждала судейство, а исправляла свои недочёты и стала ЧР.
Вы думаете, что если бы Титова приграла Жилиной, она пошла бы обсуждать ? Ваше сравнение не уместно.
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Оле-Лукойе
Вторая оценка невелика не из-за девятого мест после КП, а по справедливости: Вероника с точки зрения техники хороша, но она никогда и не была компонентна (и стабильна, если уж на то пошло, тоже).
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Евгения Гринева
Ответ Syndycate
Четверной вжик, это она про Щербакову и Петросян)
Про Титову и Сарновских
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Этери горячая
Плющенко позорил спорт. Нужен как минимум штраф, а лучше запрет. И Титову тоже за ее дерзкое поведение.

Вы никогда не увидите такого поведения от Камилочки или Этери, они изощренны в поведении и манерах.
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Heopsa
Уже какой по счету пост про истерику Плющенко, а про победительницу контента дождемся? Ребенок впервые выиграл титул, для ее тренерского штаба это тоже первый большой успех. И тишина. Все внимание мужику с неадекватным ЧСВ.
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Syndycate
Ответ Ostinato
Вы в курсе, что они не соревнуются с Жилиной и Титовой?
В курсе, она же в общем говорила, а не про тех кто соревнуется
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Oleandra
Если бы Этери так выступила, с такими же словечками, с такими же претензиями, нашлась бы у Вайцеховской правда и для неё? думаю, нет.. там бы было полное ату её и давайте разгромим её штаб.
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Ostinato
Ответ Syndycate
У Щербаковой с Петросян
Вы в курсе, что они не соревнуются с Жилиной и Титовой?
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Мурманчанин37
Вайц с пародией на знание ФК опять вышла на связь))
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expertmer2020
Вжик вжик вжик
Уноси готовенького
Вжик вжик вжик
Кто на новенького?
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REA-13
Российская журналистика - "на протяжении многих лет судьи играют в свою игру". В странах со "свободой слова" её бы уже выгнали из профессии с волчьим билетом за такие "абстрактные" набросы. Сказала А, говори и Б. Причем с доказательствами.
Если не в свою, то в какую "игру" должны судьи играть? В чужую? Лишь бы ляпнуть многозначительно...
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Syndycate
Ответ olvl
У кого это вжик? Можно поконкретнее?
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+3
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expertmer2020
Судья не может быть объективным - он Человек.
0
-3
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Syndycate
Четверной вжик, это она про Щербакову и Петросян)
+8
-9
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Маргарита В Сафронова
Выигрывают стабильные. Ника нестабильна.
+3
-2
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Спорт_в_массы
неуместно говорить о том, в чём не разбираешься. есть описанные критерии GOE за прыжки - у Ники и Сони GOE абсолютно соответствуют тому, что они на данном турнире показали. "+2" - это объективная оценка их прыжков, а в некоторых случаях их ещё и пожалели за плохие выезды.
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Девушка Безимени
точно
че жаловаться
надо заказать их
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Алеся Ткаченко
Жилина на судейство не жаловалась.Жаловалась Титова
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expertmer2020
ЕС рассуждает так, будто судьи первый раз в жизни увидели Жилину.

Но это не так.
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imaxim
Ответ Утренняя Аврора
Короткая программа вообще имеет мега значение. Ему ли это не знать?
Даже если бы он в Солте не упал, он бы проиграл Ягудину и короткую и произвольную. Тупо второй оценкой

Причём произвольную я уверен с тем же счетом 9-0
+6
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наталья Головченко
Так Жилина у кого освоила четверные, вопрос???? А мне, не нравятся девочки «Великого», кроме Муравьевой, но там не его заслуга: она всегда была прекрасной катальщицей. Остальные - никакие. Титова дерганная, а Жилина- эмоционально-непробиваемая. И никакие ультра-си, не помогут, если нет программы. Так что, старушка Изергиль молчала бы и не завидовала профессионализму и успехам ТШТ!!!
+5
-6
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