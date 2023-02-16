Юниорки заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе на первенстве России

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров женское катание Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Дарья Садкова Любовь Рубцова Мария Гордеева Надежда Понтелеенко Алиса Юрова Фигурное катание

Фигуристки, выступающие на первенстве России среди юниоров в Перми, заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе – 13 четверных и 5 тройных акселей.

Алина Горбачева: два четверных сальхова и четверной тулуп.

Дарья Садкова: четверной тулуп.

Софья Титова: два тройных акселя и два четверных сальхова.

Вероника Жилина: два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель.

Надежда Понтелеенко: четверной тулуп.

Алиса Юрова: тройной аксель.

Любовь Рубцова: четверной риттбергер и тройной лутц – тройной тулуп – тройной аксель (вероятно, ошибка).

Мария Гордеева: четверной тулуп и четверной сальхов.

Произвольная программа у девушек начнется сегодня в 16:15 по московскому времени.

Первенство России среди юниоров. Горбачева, Садкова, Петрова, Рубцова, Жилина, Титова представят произвольные программы

34 комментария

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Валерий Петров
Ответ Denkaaaa
вот првысим возрастной ценз и перестанут они прыгать ультра си- говорили они
-на радость зарубежным фигуристкам, добавляю
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LoRa
Хочется пожелать чистых прокатов!! Как же много прекрасных девушек! 😊
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olvl
Ответ Зоя Кудряшова
Очень переживаю за Веронику. Она самая достойная наша юниорка. Ее КП замечательная, но рядом нервный ЕП .
Вероника классная и квадистка, и триксель иногда прыгает, но достойных у нас много.
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Зоя Кудряшова
Ответ Лека-Лека
Просто фейерверк. Предвкушаю с замиранием сердца. Всем чистых прокатов. И чистого судейства (не как вчера).
Впервы слышу такой справедливый призыв от вас.
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olvl
Ответ Denkaaaa
вот првысим возрастной ценз и перестанут они прыгать ультра си- говорили они
Пусть дальше говорят).
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Зоя Кудряшова
Ответ alexnew
Титова будет изображать, что у нее есть четверной сальхов.
Вот зачем вы так. Это можно сказать обо всех.
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olvl
Девочки не перестают удивлять. Всем желаю всё сделать, хотя это очень сложно.
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Зоя Кудряшова
Очень переживаю за Веронику. Она самая достойная наша юниорка. Ее КП замечательная, но рядом нервный ЕП .
+1
-6
-5
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olvl
Ответ фуфырка
Во девочки дают! Жаль что у многих не получиться(.особенно кто хочет переплюнуть Трусову в её лучшие годы.
Но у многих получится точно.
+1
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Lennuci
Ответ alexnew
Титова будет изображать, что у нее есть четверной сальхов.
И два 3А в ПП. Ученик-таки решил переплюнуть учителя.
+2
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Ridl
Титовой удачи. Ну прям самая харизматичная юниорка😍
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фуфырка
Ответ Oleandra
Задавят Дашулю..
Ещё всём надо всё прыгнуть, Дашуле в том числе.
+2
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Konyok
Горбачёва прекрасная катальщица, ей не нужно гнаться за ультра-си... Хватило бы одного чистого квада в ПП (при хорошем катании). Надо наработать у судей репутацию чистого катания и высоких компонентов!
+9
-1
+8
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фуфырка
Во девочки дают! Жаль что у многих не получиться(.особенно кто хочет переплюнуть Трусову в её лучшие годы.
0
-5
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Oleandra
конечно.. но всё же..
Наберёт ещё, не страшно. Главное, катит как прекрасно и какие линии! И прыжки хорошие. Всё в своё время.
+5
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Девочка с севера
Ответ alexnew
Вот только она тут первая сейчас идет. А на олимпиаду еще надо отобраться...
Почему-то вспомнилось "Всё мы бабы стервы, милый Бог с тобой. Каждый, кто не первый, тот у нас второй" 😄
+1
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Svetlana Yablonskaya
Ответ alexnew
Вот только она тут первая сейчас идет. А на олимпиаду еще надо отобраться...
Юниорам важнее нарабатывать контент, стабильность позже придёт. Алина и не отбирается на Олимпиаду сейчас
+1
-1
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alexnew
Ответ Svetlana Yablonskaya
Ничего, пусть заявляет. Когда ещё пробовать, не на Олимпиаде же...
Вот только она тут первая сейчас идет. А на олимпиаду еще надо отобраться...
+2
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Девочка с севера
Ну я считаю, что правильно и вовремя подняли возраст. Сейчас будет небольшая передышка. Т.к. в противном случае надо прыгать пятерной, чтобы стать стабильно первым номером сборной.
+2
-2
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lenapan
Ответ Azima
давайте пожелаем всем девчушкам- пусть у них все получится! Они все этого заслуживают.
Я всем и желаю.
+1
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Oleandra
Ответ Svetlana Yablonskaya
Ей сейчас не так важно быть на подиуме, главное обрести уверенность в себе.
конечно.. но всё же..
0
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alexnew
У Гордеевой вроде и лутц был четверной. Таки по факту, кроме Трусовой и Щербаковой никто четверные лутц и флип так и не исполнял сколь-либо стабильно и сколь-либо чисто.
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Svetlana Yablonskaya
Ответ alexnew
Горбачева ни разу не прыгнула 2 четверных сальхова и поэтому логично совершенно заявила помимо двух сальховых, еще и тулуп.
Ничего, пусть заявляет. Когда ещё пробовать, не на Олимпиаде же...
+4
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+3
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Лидия Развозжаева
Всем девочка успешных прокатов!!!!Сложные программы,пусть все получится !
+2
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Oleandra
Задавят Дашулю..
Ей сейчас не так важно быть на подиуме, главное обрести уверенность в себе.
+6
0
+6
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