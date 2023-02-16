Юниорки заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе на первенстве России
Фигуристки, выступающие на первенстве России среди юниоров в Перми, заявили 18 прыжков ультра-си в произвольной программе – 13 четверных и 5 тройных акселей.
Алина Горбачева: два четверных сальхова и четверной тулуп.
Дарья Садкова: четверной тулуп.
Софья Титова: два тройных акселя и два четверных сальхова.
Вероника Жилина: два четверных тулупа, четверной сальхов, тройной аксель.
Надежда Понтелеенко: четверной тулуп.
Алиса Юрова: тройной аксель.
Любовь Рубцова: четверной риттбергер и тройной лутц – тройной тулуп – тройной аксель (вероятно, ошибка).
Мария Гордеева: четверной тулуп и четверной сальхов.
Произвольная программа у девушек начнется сегодня в 16:15 по московскому времени.
Первенство России среди юниоров. Горбачева, Садкова, Петрова, Рубцова, Жилина, Титова представят произвольные программы
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